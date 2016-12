En Çarpıcı Reklam Filmleri [Bigumigu'da 2016]

Bigumigu’da geçtiğimiz yılı özetliyoruz: Ülkemizden ve dünyadan duygusal ya da eğlenceli filmler, gerçek bir içgörüden yola çıkanlar, dev bütçeliler, bir anda yayılanlar...

Geçen bir yılda yazdığımız 2 bine yakın haberi inceledik ve ele aldığımız konular arasında bazılarının öne çıktığını gördük. 2016'nın Bigumigu'da öne çıkan konularını da tek tek derledik.

Reklam filmlerinde bu sene Rio 2016'nın etkisi ortada. Pek çok spor malzemesi ya da sponsorluk filmi göze çarpıyor. Bunun yanı sıra markalar sosyal deneylerle de gündemde. Sosyal deneyler apayrı bir derleme konusu olduğu için bizler bu yazıda daha klasik anlamdaki reklam filmlerini ele aldık, sizler için senenin en çok konuşulan, en çarpıcı filmlerini Türkiye'den ve dünyadan örneklerle özetledik.

Liseli Aşk Hikayesine Gizlenmiş Detaylar

BBDO NY tarafından yaratılan ve yayınlanışından bu yana büyük viral etki yaratan "Evan" isimli film görünüşte iki liseli arasında yeni yeni filizlenmekte olan gizemli bir aşkı anlatıyor, sıcak ve sevimli bir hava taşıyor. Oyunculuklar doğal, hikaye hepimizin tanıdığı bildiği heyecanlar... Ancak filmin bu kadar izleyiciye ulaşmasının nedeni hepimizi lise yıllarına götürmesi değil, filmde izleyici karanlık bir sürpriz bekliyor.

Wongderland, Çocuk Olmayı Bırakmamak Gerektiğini Hatırlatıyor

Peru’daki süpermarket zinciri Wong’un Wunderman Phantasia’yla birlikte yarattığı hayal ülkesi Wongderland, süpermarketin açtığı oyuncak mağazasıyla da aynı ismi taşıyor. Oyuncak dükkanını tanıtmak için hazırlanan renkli animasyon, çocukların hayal gücüne ket vurmamak gerektiğini masalsı bir biçimde anlatıyor.

Rıza Göstermenin Ne Demek Olduğunu Anlatan Kampanya

Amerika’da özellikle üniversite kampüslerinde salgın gibi yayılan cinsel taciz olaylarının önüne geçmek için hazırlanan “Know No” (Hayırı Bil) kampanyasında Marc USA imzası bulunuyor. Chicago sokaklarındaki birkaç dansçının yer aldığı 80 saniyelik reklam filminde, dansçılar sokaklardaki yataklarda uyuyormuş gibi uzanıyor. Yatağın ön tarafına yerleştirilen pankartlarda ise “Eğer hayır diyemiyorsam, evet de diyemem” yazıyor.

Beko'dan Geleceğin Evi

Beko’nun tüketici elektroniği fuarı IFA 2016’da izleyiciyle buluşan “Tomorrow’s Home” (Geleceğin Evi) reklam filmi, geleceğin internet bağlantılı evlerini insanların günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tasarlarken bir taraftan da akıllı ev eşyalarına kendi görevleri dışında yaratıcı, sihirli özellikler yüklüyor. R/GA Londra ve İstanbul ile birlikte hazırlanan reklam filmi, potansiyel kullanıcılarılarını şimdiden hayatı kolaylaştıran, mutluluğu artıran ürünlerle buluşmak için geleceği önceden sipariş etmeye davet ediyor.

Kuş Kuklalarıyla Yılbaşı Alışverişi

İngiliz alışveriş zinciri Intu, yılbaşı sezonuna büyülü bir kampanyayla damgasını vuruyor. Londra merkezli reklam ajansı Now tarafından hazırlanan filmde bembeyaz ve stilize bir alışveriş merkezi içerisinde alışveriş yapan müşteriler görülüyor. Pazarlık yapanlar, son anda hediye almaya çalışanlar, panik içinde olanlar, planlı programlı hareket edenler... Tipik müşteri mimik ve hareketlerini sergileyen bu figürler Aslan Kral gibi yapımlardan esinlenen birbirinden renkli kuş kuklalarından oluşuyor.



!F 2016 Sesleniyor: "Hayatta Kalanlar, Birleşin!"

Rafineri'nin Spark Film'le hazırladığı filmde birleşme çağrısı nefis duru bir metinle ifade edilmiş. Karşılıklı duran ve belirli bir mesafeden birbirlerini izleyen bir grup insan, dış sesin komutlarıyla birbirine yaklaşırken izleyici de kendini o grubun bir parçası olarak görmekten alıkolamıyor. Filmdeki etkileyici dış ses Ayşe Bali’den başkası değil. Görüntü yönetmenliğini David Griffiths, müziklerini Tufan Aydın'ın üstlendiği filmin post prodüksiyonu da MOJO tarafından yapıldı.

THY'den "Batman v. Superman" Sponsorluğu

Türk Hava Yolları'nın Batman v Superman Dawn of Justice filminin sponsorluğu için hazırladığı reklam filmi Super Bowl maçının hemen öncesinde yayınlanarak ABD Twitter listesine trending topic olarak girdi. Marka, reklam filmlerinde dünyanın en çok noktaya uçan havayolu şirketi olarak Gotham ve Metropolis'e yaptığı uçuşları Batman v. Superman filmiyle birlikte tanıtıyor. Reklamlarda Bruce Wayne rolünde Ben Affleck ve Lex Luthor rolünde Jesse Eisenberg de THY uçağı içinde görünüyorlar. Kampanyanın yaratıcı ajansı Crispin Porter + Bogusky London, yönetmeni ise Batman v Superman: Dawn of Justice'ın yönetmeni Zack Snyder.

Samsung Güney Sudanlı Atletin Yanında

Samsung Galaxy S7 ve Gear IconX’in yeni kampanyası için 19 yaşındaki Güney Sudanlı 400 metre koşucusu Margret Rumat Rumar Hassan'ın etkileyici hikayesi anlatılmış. Leo Burnett Chicago tarafından hazırlanan film, Hassan’ın önüne çıkan engelleri aşması ve sonunda olimpiyatlara katılmasını Gear IconX kablosuz kulaklıklığın kablo problemini ortadan kaldıran ve özgürleştiren yapısıyla bağdaştırıyor.



Visa ile Olimpiyatların Kalbi

1986 yılından beri Olimpiyat Oyunları özel ödeme hizmetleri resmi sponsoru olan Visa, 2016 Olimpiyat Oyunları için Visa Avrupa ve Saatchi & Saatchi London işbirliğiyle “Heart of The Olympian” adını taşıyan bir kampanya hazırladı. Kampanya, Visa’nın sponsor olduğu dünyanın en büyük spor etkinliği hakkında insanları bilgilendirmeyi ve yaşanacak heyecana herkesin ortak olmasını sağlamayı amaçlıyordu. Yönetmen koltuğunda Juan Cabral'ın yer aldığı reklam filminde, Olimpiyat Oyunları’nda yerini alıp mücadele verecek olan bir atletin oyunlara katılana kadar geçirdiği adrenalin dolu hazırlık süreci anlatılıyor.

CANAL'ın Mutfağına Yolculuk

Kasım ayında Fransız televizyon kanalları CANAL+ and CANALSAT birleşip tek bir kanala dönüşmesini duyurmak için BETC Paris, büyük bütçeli bir reklam filmi hazırladı. "Mutfak" ismini taşıyan 60 saniyelik reklam filmi; isminden de anlaşılacağı üzere, mutfak benzetmesi üzerinden ilerliyor. Partizan yapım şirketi tarafından prodüksiyonu yapılan filmin yönetmeni, 2003 yılında meşhur Honda Cog filmini de çeken tanınmış Fransız yönetmen Antoine Bardou-Jacquet.

35. İstanbul Film Festivalinde "İz Bırakacak Filmler"

35. İstanbul Film Festivali için TBWA\Istanbul tarafından hazırlanan reklam filminde, film karakterlerini, sembollerini, isimlerini ya da sahnelerini vücuduna dövme olarak işletenlere yer veriyor. "Film bitince başlar, yeni bir film kafanda." gibi güçlü bir söylemle başlayan reklam filmi, izlediğimiz filmlerin hayatımızda iz bıraktığını, bu izlerin de zaman zaman vücudumuzdaki izlere yani dövmelere dönüştüğünü anlatıyor.

Frooti ve Shahrukh Khan ile Bollywood Tadı

Hindistan'ın en renkli içecek markalarından Frooti, yeni reklam filminde pastel renklerin hüküm sürdüğü, renkli ve uçuk bir filme imza attı. Jessica Walsh'un yaratıcı yönetmenliği üstlendiği, Sagmeister & Walsh imzalı proje, Bollywood'un kralı olarak anılan Shahrukh Khan'ı başrolünde ağırlıyor. Kahn, bembeyaz bir odada hayatın kapısını araladığında ilgi çekici bir şey bulamıyor. Frooti'nin hayatına geçtiğinde ise çılgın ve eğlenceli bir dünyaya adım atıyor.

Evian'la Plaj Keyfi Süren Yetişkin Bebekler

Evian, bebeklerle gerçekleştirdiği reklam kampanyalarından vazgeçmiyor. Markanın 22 yıldır işbirliğini sürdürdüğü BETC Paris ajansıyla hazırladığı ve prodüktörlüğünü Wanda Paris'in üstlendiği yeni reklam filminde sörf teması yine bebeklerle birlikte işleniyor. “Baby Bay” isimli reklam filminde yetişkinler gibi davranan bebekler, kendilerinden beklenmeyecek hareketler sergiliyor.

İbrahimoviç Volvo ile Geleceğe Yolculuk Ediyor

Volvo’nun T8 Twin Engine teknolojisine sahip, 3 farklı sürüş moduyla birlikte gücünü; benzinden, elektrikten ya da her ikisinden alabilen yeni V90 model SUV’si için hazırlanan reklam filminde rol alan ve kendi ağzından zirveye çıkış hikayesini anlatan Zlatan İbrahimovic, başarısının sırrı hakkında ipuçları veriyor.

Hayvanların Çiftleşme Ritüellerini Taklit Eden İnsanlar

Japon prezervatif markası Sagami, prodüksiyon şirketi Stink'le “Act Of Love” adını taşıyan bir reklam kampanyası hazırladı. Turna, flamingo, penguen ve güvercinin aralarında bulunduğu kuşlar ile zürafa, tilki, akrep, yengeç, hamster gibi farklı hayvanların çiftleşmek üzere birbirlerine kur yaparken sergiledikleri ritüeller, Londra’nın South Bank bölgesinde İngiliz dansçılar tarafından canlandırıldı.

Maylo İçin Huysuz Virjin'le Kampanya

2008 yılında kurulan ve temizlik kağıdı kategorisinde sektörde kendine önemli bir yer edinen Lila Kağıt, orta segment markası Maylo tuvalet kağıdı için M.A.R.K.A. ajans işbirliğiyle ve Filmevi Görüntü Hizmetleri prodüktörlüğünde gerçekleşen bir reklam kampanyası hazırladı. Lila Kağıt, bu kampanya için marka yüzü olarak sivri dilli fettan kantocu Huysuz Virjin karakteriyle tanıdığımız emektar sanatçı Seyfi Dursunoğlu’nu seçti.

Çamaşırların İyi Yıkanmasının Gerekliliği



Saatchi & Saatchi New York'tan Tide deterjan için esprili bir kampanya geliyor. Kampanya filmlerinde çamaşırların neden iyi yıkanması gerektiğiyle aniden yüzleşen insanların hikayeleri anlatılıyor. Filmler komik oldukları kadar da gerçek... Bu gerçek duruş, filmlerin biraz da oyuncuların doğaçlamasına bırakılmış olmasından kaynaklanıyor.



Kediler Süpermarkette

Alman süpermarket zinciri Netto’nun Jung von Matt tarafından hazırlanan 1 dakika 15 saniye süren reklam filminde, Netto süpermarketin minyatür bir versiyonu içinde arka ayakları üstünde yürüyen, market arabalarıyla alışveriş yapan birbirinden sevimli kediler görüyoruz. Sevimli kediciklere, arka fonda miyavlama seslerinden oluşan 70'leri hatırlatan bir disko parçası eşlik ediyor. Markette çalışan kasiyerler ise yine kedilerden oluşuyor.

Nike'den Ronaldo'lu Efsane Film: "The Switch"

Wieden + Kennedy Portland'ın elinden çıkan Nike Football’un “The Switch” reklam filminde Ronaldo, bir sabah uyandığında kendisini kafa kafaya çarpıştığı hayranın bedenine hapsolmuş halde, genç hayranı ise Ronaldo’nun bedeninde ve yatağında buluyor. Bu süreçte ikisinin hayatlarında yaşadığı anlar gösteriliyor. Reklam filminin sonunda, bedenleri yer değiştiren Ronaldo ve İngiliz Ronaldo hayranı, Portekiz ve İngiltere formalarıyla Avrupa Kupası maçında karşı karşıya geliyor.

Karaca'dan Sevgili Bulunca Değişenlere Tam Destek

Mutfak ve sofra ürünleri markası Karaca, C-Section’la bir araya gelerek, sevgili bulduktan sonra bir takım davranışlarını değiştiren ve en yakın arkadaşlarıyla takılmaktansa sevgilisiyle vakit geçirmeyi tercih eden kadın ve erkeklerle ilgili keyifli bir kampanya hazırladı. Kampanyanın prodüktörlüğünü ise Autonomy üstlendi. 3 reklam filminden oluşan eğlenceli kampanya; sevgili bulunca erkeklerin tango, pasta kursuna katılmasını, kadınların ise birden bire fanatikleşip sevgilileriyle birlikte futbol maçı izlemesini ve çiftlere yönelik aktivitelerde bulunmasını destekliyor.

Honda'dan Ahenk Dolu Stop-Motion

Stop-motion yapımlarıyla dikkat çeken Oscar'a aday gösterilmiş yönetmen Adam Pesapane, Honda için çektiği yeni reklam filminde de gerçek boyutlarındaki Honda Ridgeline'ları kullanarak devasa bir konsept yarattı. 2017 model Honda Ridgeline için çekilen bu filmin prodüksiyon sürecinde Sony Pictures Studios'un Esther Williams sahnesinde 5 farklı set kurularak PES'in hayalindeki kurgu gerçeğe dönüşmüş.

Tuvalet Molası Üzerinden Mesajını Veren Film

Volkswagen'in Cross Up modelini tanıtmak için DDB Arjantin farklı bir yol izliyor ve herkesin öyle ya da böyle tanıdığı bir durumdan bahsedip yol arasında verilen tuvalet molalarını gösteriyor. DDB Arjantin ile Central Films için Rodrigo Garcia Saiz tarafından çekilen film; ağır çekim görüntülerle oldukça stilize bir görsellik sunuyor. Filmde farklı farklı yolcuların çok sıkışıp koştura koştura tuvalete gittikleri ve rahatladıkları anlar anlatılıyor.

Mc Donald's'ın Fedakar Babalara İthafı

The Sweet Shop yapım şirketinden Noah Marshall’ın yönettiği McDonald’s Avustralya’nın yeni reklam filminde babaların kızları için yaptığı fedakarlıklar anlatılıyor. 90 saniyelik reklam filminde, motosiklet tutkunu baba adayının ilk önce yaşam şeklini ve alışkanlıklarını, daha sonra evin tüm dekorasyonunu değiştirmesi anlatılıyor. Filmin sonunda baba - kız, içeriği zenginleştirilen hamburgerleri menüsüne dahil eden McDonald’s’ın yolunu tutuyorlar ve kendilerine keyifli bir ziyafet çekiyorlar. Reklam filmi, çocuklarını büyütmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan kız çocuğu babalarına ithaf edilmiş.

Seyir Halinde Mesajlaşmaya Engel Olmak için Elele Tutuşun

İnsanların araç kullanırken cep telefonuyla ilgilenmesinin önüne geçmek amacıyla Yeni Zelanda için taşımacılık çözümleri üreten NZ Transport Agency tarafından bir kampanya hazırlandı. Lionel Richie’nin 1984 yılında piyasaya sürdüğü “Hello” parçasıyla aynı ismi ve tınıları taşıyan kampanya, direksiyon başındaki sürücülerin ve yanlarında bulunan yolcuların akıllı telefon kullanımını sorguluyor. Sürücünün yanında yolculuk eden kişi, sürücü cep telefonuna yöneldiği an elini tutuyor ve telefonla uğraşmasına engel oluyor.

Boşanmış Babanın Oğluna Sürprizi

IKEA’nın Akestam.Holst imzası taşıyan kampanya filmi “Every Other Week” (İki Haftada Bir) bu kez anne, baba ve çocuktan oluşan mutlu çekirdek ailenin dışına çıkarak boşanmış bir anne baba ve çocuklarını konu ediniyor. 60 saniyelik reklam filmi, “Where Life Happens” (Hayat Nerede Yaşanıyorsa) mesajıyla son buluyor.

Ailecek Tinder'da Sola Kaydırmak

Flört uygulaması Tinder'ın Apple TV versiyonunun çıkmasını duyurmak için Tinder'ın kendi yaratıcı ekibi tarafından hazırlanan dijital video serisi ailecek yapılacak etkinliklere artık yeni bir şey eklendiğini esprili bir biçimde anlatıyor. Anne, baba, iki genç çocuk ve bir büyük anneden oluşan üzerinden bir seri filmle ailenin Tinder'la olan etkileşimleri ve bunların yarattığı tuhaf ya da rahatsız edici anlar komik bir biçimde veriliyor.

Omo'dan Çocukları Dışarı Çıksın Çağrısı

MullenLowe Istanbul imzalı "Bırakın Çıksın, Özgürce Oynasın" reklam filmi, Türkiye'de çocukların %61'i dışarıda bir saatten fazla oynamadığı verisine dayanarak çocukların daha fazla dışarı çıkmasını teşvik ediyor ve ebeveynlerin bu ev hapsine bir son vermesini telkin ediyor.

Ateşin Keşfinden MacBook Pro'ya...

Heyecanla beklenen yeni MacBook Pro ve Touch Bar özelliğininin tanıtımı için binlerce ampülün patladığı "büyük" bir film hazırlandı. Film ateşin bulunmasından günümüze gelmiş geçmiş pek çok büyük keşfi, William Tell'in Uvertürü eşliğinde sıralarken coşkuyla patlayan ampüller de arada montaja giriyor. Biz de insanoğlunun tarihine ve bizi bugünlere getiren yeniliklere doğru yaklaşık bir buçuk dakikalık bir gezintiye çıkmış oluyoruz.

Yıldızları Bir Araya Getiren Beats Reklamı

Anomaly tarafından Beats by Dre için hazırlanan Got No Strings kampanyası, markanın kablosuz kulaklıklarını tanıtıyor. Yıldızlar geçidine dönüşen reklam filminde oynayanların tam listesi şöyle: Nicki Minaj, DJ Khaled, A$AP Rocky, Karlie Kloss, Travis Scott, Amber Rose, Rebel Wilson, Ben Simmons, Pharrell, Steve Buscemi, William Chen, Young M.A, Sayo, Juno Temple, Michael Phelps, Karen Civil, Liza Koshy, Al Rocco, Miyavi, PartyNextDoor.

Atletizmle Uğraşan Hintli Kadınlar

Nike, Hindistan'da kadınların reklamlarda pek yer almamasına ilişkin değiştirmek için koşan, zıplayan, dans eden, dövüşen, bağırıp ter döken ve yaptığı sporda iyi olan Hintli kadın atletlerle birlikte bir reklam kampanyası hazırladı. Sporcuları kendiyle özdeşleştiren ve örnek alan Hindistanlı kadınlar bu kampanyaya büyük ilgi gösteriyor. Nike’nin “Nike Presents Da da Ding” isimli kampanyası kadınlara ilham veriyor ve sporun aynı zamanda seksi bir şey olduğunu da bir taraftan vurguluyor.



Babalar Reklam Filminde Oynarsa

Alice BBDO ve Proximity Istanbul, Babalar Günü’nde babalarının “O kadar reklam çekiyorsun, bizi niye oynatmıyorsun?” serzenişine kulak vererek babalarına bu özel günde kamera karşısına geçme fırsatı verdi. Reklamın prodüktörlüğünü Dark’n Dark Production ve Kaporta Post Production birlikte üstlendi. Kendi babalarını sahte bir çekime davet ettikten sonra reklam filmi için bir de ürün uydurulmuş. “Cillop” adının verildiği tıraş bıçağını tanıtmak için sete koşan babalar, kamuflaj giysiler, bereler ve yüzlerindeki boyalarla Rambovari bir havaya bürünmüş.

Kaykay Markası Palace ve Reebok İşbirliğinden Doğan Garip Reklam

Komedi filmlerinin aranılan aktörlerinden Jonah Hill, Palace ve Reebok anlaşmasını anlatan reklam filminde bile isteye kötü bir reklam çekmek için uzmanlaşmış gibi görünüyor. Hollywood yıldızı, Londra merkezli kaykay markası Palace ve Reebok’ın işbirliğini anlatan ve 2 dakika süren reklam filminde zorla konuşuyor -daha doğrusu saçmalıyor- ve halinden hiç hoşnut görünmüyor. Hill, Reebok ismini bile yanlış telaffuz ediyor.

Ford Transit'le 50 Yıllık Yolculuk

Ford Türkiye, Transit’in 50 yıldır Türkiye yollarında olmasını kutlamak için kullanıcı hikayelerine yer verdiği “Transit ile 50 Yıllık Yolculuk” adını taşıyan bir kampanya serisi hazırladı. Transit’le ilgili ilginç ve güzel anıları olanlar, bu anıları 50 Yıllık Yolculuk internet sitesinde paylaştı ve aralarından seçilen en ilginç hikayeler reklam filmine dönüştürüldü.

Zor Anlarda Aç Bir Çamlıca

Ülker’in alt markası Çamlıca gazoz, TBWA\ISTANBUL işbirliğiyle bir reklam filmi serisi hazırladı. Marka için hazırlanan kampanya 3 reklam filminden oluşuyor. Reklam filmleri; Çamlıca - Toplantı, Çamlıca - Park ve Çamlıca - Zil isimlerini taşıyor. Kampanyanın söylemi ise “Derin bir oh çektiğinde aç bir Çamlıca” kelimelerinden oluşuyor. Çekimleri 3 gün süren, yönetmenliğini Gürkan Kurtkaya, yapımını ise Film Park üstlenmiş.

Liseli Kızların Gerçek Güzellik Sırları

Japon kozmetik markası Shiseido, makyaj ve "liseli kızlar” kavramlarını “High School Girl?” (Liseli Kız?) adını taşıyan reklam filminde bir araya getirdi. Kısa bir süre içinde milyonlarca izlenme rakamına ulaşan ve Watts of Tokyo ile birlikte hazırlanan kampanyada hepsinin kız olduğunu düşündüğümüz öğrencilerin, yüzlerine Shiseido ürünleriyle makyaj yapılmış, etek giydirilmiş, takma kirpik ve peruklarla kıza dönüştürülmüş erkek öğrenciler olduğunu fark ediyoruz. Kampanya, keskin çizgilerle ayrılmaya çalışılan cinsiyet kavramına farklı bir açıdan yaklaşmamızı sağlıyor.

Bir Babanın Trafikte Felakete Yol Açan Kararı

AT&T, BBDO New York ile birlikte hazırladığı trafikte akıllı telefon kullanımını konu edinen “It Can Wait” (Bekleyebilir) kampanya serisine “The Unseen" (Görünmeyen) adında etkileyici bir reklam filmi ekledi. 3 dakika 37 saniyelik film, otomobille seyir halindeyken akıllı telefon kullanmanın nelere sebep olabileceğine dikkat çekiyor. Kısa film tadındaki kampanya filmleriyle iletmek istediği mesajı çarpıcı bir şekilde anlatmayı başarıyor.

Sporcu Olmak Yaratıcılık Gerektirir

Adidas, 72andSunny işbirliğiyle hazırlanan "Sport Needs Creators" (Sporun Yaratıcılara İhtiyacı Var) reklam kampanyası ile bir spor dalında iyi olmanın, kariyer sahibi bir atlet olmanın, egzersiz programına sıkı sıkıya bağlı kalmanın tam olarak o sporda ustalaşmak anlamına gelmediği ve kendini göstermek için yaratıcı yollar aramak gerektiğini anlatıyor.



Spike Jonze Kenzo'nun Yeni Filmi İçin Yönetmen Koltuğunda

Kenzo, yeni parfümü Kenzo World’ün tanıtım yüzü olarak aktris Margaret Qualley’yi seçti. Fatboy Slim’in “Weapon of Choice” müzik videosunda da imzası bulunan ünlü yönetmen Spike Jonze’un çekimler için yönetmen koltuğuna oturduğu reklam filmi, Los Angeles’daki Dorothy Chandler Pavilion’da geçiyor. Film, Qualley'nin bir davet sırasında sıkılıp dışarı çıkması ve çılgınca dans etmeye başlamasını anlatıyor.



Uniqlo Neden Giyindiğimizi Sorguluyor

Uniqlo, Drago5 New York imzası taşıyan küresel TV kampanyasıyla “Neden giyiniriz?” sorusunu soruyor ve mantıklı cevaplar bulmaya çalışıyor. Markanın Lifewear 2016-2017 Sonbahar/Kış koleksiyonunu tanıtmak için hazırlanan ve Japonya sokaklarında geçen “Why Do We Get Dressed?” adlı 60 saniyelik reklam filminde anlatıcı neden giyindiğimizi, neden böyle bir şey yapmaya ihtiyaç duyduğumuzu sorguluyor. Kendimiz için mi yoksa başkalarını etkilemek için mi giyindiğimizi soruyor ve izleyicileri bu konu hakkında düşünmeye davet ediyor.



Kötü Çocukların Otomobili: Fiat 500

Retro tasarımlı ufak otomobil Fiat 500, tıpkı MINI gibi erkekler kadar -hatta belki daha da fazla oranda- kadınların da gözdesi. Fiat 500'ün performanslı spor modeli 500s'in yeni versiyonu tanıtılırken bu özel serinin biraz daha erkek odaklı bir hedef kitleye sahip olduğunun özellikle altı çizilmiş. Tabii reklam filmini izlemeye başladığınızda bunu hemen anlamıyor, hatta tam tersini düşünüyorsunuz. Filmin cinsiyetçi olup olmadığı elbette tartışma konusu

Zaman Ekran Başında Harcamak İçin Çok Değerli

Wieden+Kennedy Portland tarafından hazırlanan Nike kampanyasında her zaman alıştığımız ilham veren, özendiren, spora teşvik eden şık görseller yerine bambaşka bir tarz var. Bu defa spor yapan, yapmakta olan insanlar yok; sadece siyah fonda beyaz yazılar ve Siri benzeri bir dış sesin seslendirmesi duyuluyor. Filmler bize önemli olan tek şeyi hatırlatıyor: Zaman.

Annelerinin Gözünde Hep Çocuk Kalanlar

IKEA, “My Son” isimli reklamda ebeveynlerin özellikle de annelerin gözünde hiçbir zaman büyümeyen, kaç yaşına gelirse gelsin çocuk kalanları Buzzman Paris imzası bulunan reklam filminde gözlerden birkaç damla yaş akıtacak duygusallıkta işliyor.

Atsan Atılmaz Eşyalara Alıcı Bulan Letgo

Letgo, CP+B London tarafından hazırlanan yeni reklam filminde eşyalara olan bağlılık seviyemizin kimi zamanlar tavan yaptığını vurguluyor. Vaktinde alıp da satılmaz olarak gördüğümüz şeylerin bile Letgo ile satılabileceğini göstermek için hazırlanan iki yeni reklam filminde dalış tüpü ve şişme bot gibi uç örnekler kullanılarak hayatımızdaki fazlalıklardan kurtulmamız salık veriliyor.

Sanal Değil, Doğal Gerçeklik

The Swedish Society for Nature Conservation (SSNC) için Bloomy Ideas tarafından hazırlanan film, günümüzün sanal gerçeklik trendleriyle inceden dalgasını geçerken hala korumamız gereken çok şey olduğunu da hatırlatıyor. Bloomy Ideas tarafından hazırlanan video doğal gerçekliğin sanal gerçeklikten daha büyük bir çılgınlık olacağını vurguluyor. Videoda doğaya getirilen bir grup insana doğal gerçeklik gözlüğü sunuluyor. İki ellerini de kullanarak gözlükleri takmaları isteniyor ve olaylar gelişiyor...

Büyüyünce Gazeteci Olmak İstiyorum

Basın özgürlüğü için çalışan Reporters Without Borders (Sınır Tanımayan Gazeteciler) için BETC Paris tarafından hazırlanan film, kuruluşun yıllık bağış kampanyasına insanların katılımını sağlamak için hazırlanmış. Filmin ana fikri, her şeye rağmen hala bazı çocukların gazeteci olmak istediği ama bunun aslında ne anlama geldiğinin farkında olmadıkları... Film oldukça etkileyici. Dünyanın dört yanından çocuklar kameraya bakarak kendi dillerinde büyüyünce ne olacaklarını anlatıyorlar. Ancak bunlar alışıldık hayaller değil; çocuklar oldukça çarpıcı hatta trajik şeyler söylüyorlar.

Audi Başkanlık Düellosuna Dahil Olursa

Amerika’daki başkanlık yarışı için sürdürülen hararetli tartışmalara Audi de “Duel” (Düello) reklamıyla katılarak, süre fiden tartışmarla inceden inceye dalgasını geçti. Venables Bell & Partners’la birlikte hazırlanan, sondan başa doğru izlediğimiz reklam filminde vale görevindeki bir kadın ve bir erkek arasında profesyonel dövüş teknikleri kullandıkları kıran kırana bir mücadele yaşanıyor. Reklamın sonunda kavganın Audi ile bağlantısını görüyoruz.

Kusursuz Kadınların Devri Kapanıyor

H&M’in 2016-2017 Sonbahar/Kış koleksiyonunu tanıtmak için Forsman & Bodenfors’la hazırladığı kampanyada sıradışı tarzıyla bilinen pek çok ünlü isim yer alıyor.H&M’in çıtı pıtı, kırılgan kadın imajını yerle yeksan eden, yönetmen Gustav Johansson imzası taşıyan reklam filminde fazla kilolarına rağmen bedeniyle ve koltuk altı tüyleriyle barışık, saçlarını 3 numara tıraş ettirmiş, vücut geliştirme egzersizleriyle pazılarını şişirmiş, yatakta yemek yemekten çekinmeyen, iş toplantılarına katılan, dans edip şarkı söyleyen ve davranışları yüzünden kimseye hesap vermeyen, etraftaki şaşkın bakışlara aldırış etmeyen kadınlar yer alıyor.

Koç Holding'den Anlamlı 10 Kasım Filmi

Koç Holding için Publicis İstanbul tarafından bu yıl etkileyici bir 10 Kasım filmi hazırlandı. “Bazı borçlar vardır, ödeyemezsin. #SanaBorçluyuz” başlığıyla sosyal medyada paylaşılan videoda, siren sesleriyle birlikte iş yerinde, okulda, tarlada, asker nöbetinde, evinde ve daha pek çok farklı mekanda 7'den 77'ye Atatürk için saygı duruşuna geçen vatandaşlar görülüyor.

David Beckham'ın Şiddet Hikayeleri Anlatan Dövmeleri

UNICEF'in iyi niyet elçilerinden David Beckham, #ENDviolence kampanyası çerçevesinde UNICEF UK için hazırlanan filmde David Beckham'ın vücudu bir tuval olarak kullanılmış, dövmeleri ise filmin mesajını aktaran birer araç. Zira bu seferki dövmeler alıştığımız Beckham dövmeleri değil; çocuk istismarı ve şiddet hikayeleri anlatan canlandırmalar.

Wes Anderson İmzalı H&M Yılbaşı Filmi

Wes Anderson; filmlerindeki havayı, H&M'in yeni yılbaşı filmine taşımış. Bir trende başlayan hikaye, trenin olumsuz hava koşullarıyla gecikeceği duyurusuyla başlıyor ve kondüktör Adrien Brody sonrasında günün kahramanı olmak için işe koyuluyor. Reklam filmindeki oyuncuların kıyafetlerinin tamamı ise H&M'in tatil sezonu koleksiyonun bir araya getirilmiş parçalar. Come Together isimli filmin arkasındaki reklam ajansı Adam & Eve/DDB, 2015'ten beri H&M ile çalışıyor.

İngilizce Öğrenen Bir Amcanın Tatlı Hikayesi

Polonya merkezli açık artırma sitesi Allegro için Bardzo tarafından hazırlanan reklam filmi, sevdiklerimiz için neler yapabildiğimizi anlatan, şeker mi şeker bir yılbaşı filmi. Hatta pek çok internet kaynağına göre 2016'nın en iyi yılbaşı filmi. Filmde, emekli tonton bir amca internet üzerinden kendine bir İngilizce öğrenme seti sipariş ediyor ve İngilizce öğrenmeye başlıyor. Sonra bir gün bir de bavul sipariş ediliyor ve biz amcanın niye bu kadar inatla İngilizce öğrendiğini görüyoruz.



