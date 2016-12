Minyatür Dünyalara Açılan Kapılar [Bigumigu'da 2016]

Bigumigu’da geçtiğimiz yılı özetliyoruz: Gerçeğine birebir benzeyen küçültülmüş dünyalar, işlevini devam ettiren minyatür eşyalar, detaylarıyla dikkat çeken mikro evrenler...

Geçen bir yılda yazdığımız 2 bine yakın haberi inceledik ve ele aldığımız konular arasında bazılarının öne çıktığını gördük. 2016'nın Bigumigu'da öne çıkan konularını da tek tek derledik.

Bir şeyin küçültülmüş ya da büyültülmüş hali hep dikkat çeker. 2016'da detayları, el işçiliği ve özeniye dikkat çeken pek çok minyatür iş gördük. Bunların bir kısmı minik dünyalar yaratmak için kullanılırken bir kısmı bir mesaj taşıyor ya da bir marka için bir işlevi yerine getiriyor. Kendileri minik olsa da dikkat çekicilikte büyük boy işlerden aşağı kalmayan bu çalışmaları sizler için derledik.

Tişört Deseni Basabilen Minyatür Düzenek

Minyatür sanatçısı Devin Smith, 2013 yılında bir süre tişört fabrikasında çalışmış. O zamanlar görevli olduğu stüdyonun minyatür bir kopyasını yapmaya karar vermiş ve 5 ay boyunca iş dışındaki tüm boş zamanını bu projeye ayırmış. Bu onun ilk gerçek minyatür çalışması olmuş. Minyatür giysi fikrini daha da ileri götürmeye karar veren Devin, tamamen çalışır durumda olan minyatür bir serigrafi baskı aleti tasarlamış. Böylece Barbie bebek boyutundaki minyatür giysilerin üzerine çeşitli desenler de basabilmesi mümkün hale gelmiş.



Minyatür Dairelerin İçine Sığdırılan Masalsı Dövmeler

Geçtiğimiz yıl kanaviçe dövmeleriyle sayfalarımız arasında yer alan Eva Krbdk, çalışmalarına İstanbul Galata’daki Tattoom Gallery’de devam ediyor. Krbdk, bu kez küçük dairelerin içini yalnızca birkaç santimetre boyutunda detaylı renkli ve siyah çizimlerle doldurduğu dövme çalışmalarıyla karşımıza çıkıyor. Yetenekli sanatçının küçücük bir alanda yarattığı minyatür figürler arasında masallardan fırlamış sahneler, müzik dünyasında iz bırakan solistlerin ve grupların silüetleri ve çocuk masalları figürleri ve sahnelerinin yeniden yorumlanmış halleri yer alıyor.

Çiftleri Minyatür Figürlere Dönüştüren Düğün Fotoğrafçısı

Tayland’da düğün fotoğrafçılığı yapan bir işletme, evlenmeye karar veren çiftlerin son zamanlarda gözdesi haline gelmeye başladı. “Küçük İnsan” anlamına gelen bir isme sahip olan stüdyodaki fotoğrafçıların özelliği, çiftleri dev bir dünyada yaşayan minyatür figürlere dönüştürmesi. Fotoğrafçıların herbiri ortaya birbirinden ilginç birleşimler içeren ve klasik düğün fotoğraflarına benzemeyen çalışmalar çıkarıyor. Müşterilerle yapılan düğün öncesi ya da sonrası fotoğraf çekiminin tamamlanmasının ardından, çift Photoshop kullanılarak arka plandaki görüntüden ayrılıyor ve daha küçük boyutlara getirilerek arka plana tilt-shift efekti eşliğinde yeniden ekleniyor.

Yakada Taşınabilen Başucu Kitapları

Amerikalı sanatçı Jane Mount, klasik edebiyat eserlerinin kapaklarını minyatür emaye parçalara aktarararak satışa sundu. Mount’un dünya çapında üne sahip olan ve evrensel mesajlar taşıyan bu eserlerin minyatür versiyonlarını oluşturduğu kitaplar arasında; Moby Dick, The Catcher In The Rye (Gönülçelen), Pride And The Prejudice (Aşk ve Gurur), Alice In The Wonderland (Alice Harikalar Diyarında), The Great Gatsby (Muhteşem Gatsby) ve Harry Potter serisi gibi birbirinden değerli eserler yer alıyor.





Pril'den Tek Damlalık Şişe

Bulaşık deterjanı Pril, yıllardır yalnızca tek 1 damla deterjanla yağlı bulaşıkları pırıl pırıl yapma söylemiyle yoluna devam ediyor.Marka, Orta Doğu ülkeleri için hazırlanan kampanyasında Dubai’den TBWA\RAAD ile bir araya geldi ve tek damla söylemini fiziksel olarak da ortaya koymak için yalnızca 1 damlalık, neredeyse mikroskobik boyutlarda bir deterjan şişeleri hazırladı.

Tarihi Yeniden Canlandıran Minyatür Fotoğraflar

Dergi ve reklam fotoğrafçılığı yapan Jojakim Cortis ve Adrian Sonderegger, profesyonel çalışmalarından arta kalan vakitlerini değerlendirmek için eğlenceli bir projeye imza attı. Tarihin akışına yön veren ikonik fotoğraf karelerini, özenle küçültülmüş bir boyutlarda yeniden canlandıran İsviçreli ikili, bu projeye eğlenme amaçlı olarak 2012 başladığını söylüyor. Karton, pamuk, muşamba, boya, yapıştırıcı ve diğer çeşitli el işi malzemelerinden yeniden yaratılan tarihin minyatür ikonik sahneleri için gerçekleştirilen çekimler sonrasında dijital fotoğraf hileleri kullanılmıyor.

Haklarında, Instagram hesapları dışında pek de bir şey bilinmeyen AnonyMouse isimli kimliği meçhul sanatçı grubunun Malmö'nün Möllevången mahallesinde yarattığı 70×30 cm boyutlarındaki dükkanları görenler, gülümsemeden geçemiyor. Fransız fındık dükkanı “Noix de Vie” (Hayat Fındıkları) şehrin farelerine gurme fındıklar ve cevizler satıyor. Tam yanında yeni açılan İtalyan restoranı "Il Topolino" (Miki Fare'nin İtalyancası) ise peynir ve kraker çeşitleri sunan seçkin menüsüyle çok havalı... ükkanların tasarımında tüm detaylar düşünülmüş. Fare filmi posterleri, konser duyuruları bile duvarlara asılı.

Huawei'den Cep Sineması

Huawei, son teknoloji ürünü Mediapad M2 tabletin tanıtımını yapmak için Buzzman Paris’le bir araya geldi ve tüketicileri sinema deneyiminden aynı kalitede - fakat kafalarını karton bir kutuya sokmak kaydıyla- keyif almaya davet etti ve büyük ekranlara meydan okuduğu “Pocket Cinema” (Minyatür Sinema) kampanyasını hazırladı. Mediapad M2’yla sinema salonuna dönüşen yalıtımlı kutular, köşelere eşit dağılan ses özelliğiyle sinema salonunu aratmıyor. Bu minyatür sinema salonunun içinde, normal bir sinema salonunda yer alan detaylar da atlanmamış. Kutu biçimindeki Pocket Cinema’nın içinde diğer izleyicilerin yer aldığı koltukların yanı sıra çıkış ve tuvalet işaretlerine de yer verilmiş

İspanyol illüstratör Mar Cerdà, sulu boyayla renklendirilmiş kağıtlardan aşırı derecede gerçekçi üç boyutlu dioramalar yaratan bir illüstratör. Wes Anderson'ın ünlü filmlerinden aldığı sahneleri kağıt parçalarıyla, hayret verici bir benzerlikle minyatür boyuta aktaran Mar Cerdà, çağının en yaratıcı ve en önemli yönetmenlerinden olan Wes Anderson'a bir saygı gösterisinde bulunurken detaylı ve kusursuza yakın kendi el işçiliğini de diaroma sanatıyla kanıtlıyor.

Yenilenen Barbie'lerle Tanıtılan Target Mayoları

Ocak ayında Mattel; kıvrımlı, uzun ya da minyon görünümlü, daha gerçekçi vücut hatlarına sahip yeni Barbie’leri tanıtmıştı. Amerikalı perakende devi Target, 2016 yaz sezonu mayolarını, yenilenen Barbie bebeklerle tanıtmak için Mattel'le bir araya geldi. Düzenlenen kampanya ile tüm farklı boyut ve şekillerdeki vücut tiplerine sahip insanların kendilerine duydukları güveni artırmak ve vücutlarına pozitif gözle bakmalarını sağlamak amaçlanmış. Kampanyada Target'ın bazı mayolarının minyatür versiyonları giydirilen Barbie bebekler model olarak kullanıldı.

Rögar Kapağı Altındaki Gizemli Odalar

Biancoshock, İtalya’nın Milano kentinde yaşayan ve çalışmalarını burada sürdüren bir sanatçı. Milano’da artık kullanılmayan ve yeraltı tünelleriyle birbirine bağlanan daracık kontrol tünellerini minyatür odalara dönüştüren sanatçı; bu minyatür odaların duvarlarını fayansla kaplayıp tablo ve mutfak gereçleriyle süsledi. “Borderlife” ismini taşıyan çalışma sonucu ortaya çıkan bu esprili odalar; aslında ciddi bir konuya dikakt çekiyor ve ilhamını Romanya’nın Bükreş kentinde yeraltı atık su kanallarında yaşamak zorunda olan insanlardan alıyor.

Geleceğin Cerrahları için Minyatür Görevler

TBWA\Hakuhodo, Japonya’da tıp öğrencilerinin becerikli birer cerrah ve parlak bir doktorluk kariyerine sahip olmaları yolunda gerçekleştirdikleri alışılmışın dışındaki deneysel çalışmalardan derlenen bir kampanya hazırladı. Japonya’nın batısında yer alan ve büyük bir hastane olan Kurashiki Hastanesi’yle (Kurashiki Central Hospital) bir araya gelen TBWA\Hakuhodo ajansı, kampanya için hazırlanan filmde, işe alım sürecindeki öğrencilerin cerrahi yeteneklerini; minyatür boyuttaki origami turnalar, suşi ve böceklerle birlikte test ediyor.





Kedilerin Boyuna Göre Bir Süpermarket

Alman süpermarket zinciri Netto’nun Jung von Matt tarafından hazırlanan 1 dakika 15 saniye süren reklam filminde, Netto süpermarketin minyatür bir versiyonu içinde arka ayakları üstünde yürüyen, market arabalarıyla alışveriş yapan birbirinden sevimli kediler görüyoruz. Sevimli kediciklere, arka fonda miyavlama seslerinden oluşan 70'leri hatırlatan bir disko parçası eşlik ediyor. Markette çalışan kasiyerler ise yine kedilerden oluşuyor.

İçlerinde Doğal Manzaralar Taşıyan Yüzükler

Secret Wood’un el yapımı yüzükleri, doğada yer alan muhteşem güzellikte manzaraları parmaklarınızda taşımanızı sağlıyor. Yalnızca tahta, reçine ve balmumuyla harikalar yaratan Kanadalı takı tasarımcısı, minyatür dünyaları küçük ve transparan parçalara sığdırıyor. İki yüzü de aynı şekilde tasarlanan yüzüklerde nadir su altı bitkileri, çiçekler, büyülü ormanlar, karla kaplı dağlar ve şelaleler yer alıyor. Reçineden meydana gelen parçalı yüzey, doğadan manzaraları bölümlere ayırıyor. Yüzükleri döndürüp farklı açılardan baktığınızda ise bu minyatür dünyaların tamamı ortaya çıkıyor.

Günden Güne Büyüyen Kağıt Metropol

Sanatçı Charles Young'ın her güne bir kağıttan minyatür hedefiyle yola çıktığı ve farklı mimari biçimleri araştırdığı projesi Paperholm, yola çıkış hedefi 365 güne ulaşmakla yetinmeyerek büyüyüşünü sürdürdü. Bugün küçük metropolde 650'ye yakın kağıt bina var. Sanatçı Young, her gün Tumblr hesabı üzerinden bu kağıt binalarla yaptığı modelleri ve bunlarla hazırladığı küçük animasyonları paylaşıyor.

Görsel: คนตัวเล็ก