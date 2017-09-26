Digi.logue Zirve
Çalışmanızı gönderin

Yaratıcı bünyeler için günlük besin kaynağı

Sıradan Bir Özgeçmiş Yerine LEGO Figürü

Tasarımcı Andy Morris, tasarım anlayışını yansıtmak için özgeçmişi için bir LEGO figürü yaratmış.

İş başvurusu yaptınız, birbirinin aynı görünen bir sürü özgeçmiş arasında sizinki nasıl ayrışacak? Hazırlayan için sıkıcı, işveren içinse ayrı sıkıcı, masanın üzerinde biriken onca kağıt… Dolayısıyla eğlenceli bir özgeçmiş herkes için fayda sağlayabilir. Hele ki tasarım gibi yaratıcı bir iş kolundaysanız, özgeçmişinizle bir nevi işinizi de göstermek mümkün. İşte tasarımcı ve sanatçı Andy Morris de bu düşünceyle yola çıkmış ve farklı bir özgeçmiş yaratmış.

Senelerce finans dünyasında çalıştıktan ve çeşitli sanat projeleri yaptıktan sonra South Wales Üniversitesi tasarım bölümünden derecesini alan Andy Morris, iş dünyasına geri dönmeye karar verince özgeçmişinin diğerleri arasından sıyrılabilmesi için bir yol aramaya başlamış. Yıllardır oyuncakları sanatında kullanan ve getirdiği eğlenceli bakış açısıyla sanat dünyasında tanınan Andy Morris, tasarım anlayışını ve oyuncaklarla olan deneyimini özgeçmişine taşımak amacıyla bir LEGO figürü yaratmış.

Figür, tasarımcıyı andırıyor. Bir elinde bilgisayarı, diğerinde ise özgeçmişini tutuyor. Şablon formatındaki özgeçmişin üzerindeki tüm kutucukla işaretlenmiş. Figürün ambalajı ise özel üretim LEGO figürlerinin ambalajını andırıyor. Ancak tabii, Morris’in tasarım anlayışını da içerecek öğeler barındırıyor. Gerek figür, gerekse ambalaj tasarımcının yenilikçi, yaratıcı ve eğlenceli bakış açısını yansıtıyor.

Ortaya çıkan iş pek çok önemli blog ve gazetede haber olmuş. İnternet ortamında büyük beğeni toplamış. Görünüşe bakılırsa Andy Morris’in bu eğlenceli özgeçmişi ile iş dünyasında da amaçladığı dikkati çekmeyi başarması oldukça olası…

Görsel: Andy Morris

Bunlar da ilginizi çekebilir

Göçmen Güvercinleri Hatırlatan Mekanik Oyuncak

Flying Martha Ornitopher, lastik yardımıyla uçurulan güvercin görünümlü mekanik bir oyuncak.

 TASARIM

LEGO İle Uyumlu Programlama Blokları

LEGO ile beraber kullanılabilen Cubroid, çocukların yaratıcılığını sınırsız bırakırken onlara kod eğitimi veriyor.

 REKLAM

Çocuğu Sıkmadan Hastalığını Takip Eden Oyuncak

Onky, hasta çocukların hayati bulgularının düzenli olarak izlenebilmesini sağlayan yumuşak bir oyuncak.
· 22
TASARIM

Keçeden Apple Watch

Hiné Mizushima keçeden yapılmış oyuncak Apple Watch’ları mizahi yaklaşımıyla dikkat çekiyor.

TASARIM

10 Mimarın Eline 1200 Parçalık LEGO Seti Verilirse

Şikago Bilim ve Endüstri Müzesi, 10 büyük mimarlık ofisine 1.200 parçalık LEGO seti göndererek geleceğin sorunlarına çözüm istedi.

 TASARIM

REKLAM