Sıradan Bir Özgeçmiş Yerine LEGO Figürü

İş başvurusu yaptınız, birbirinin aynı görünen bir sürü özgeçmiş arasında sizinki nasıl ayrışacak? Hazırlayan için sıkıcı, işveren içinse ayrı sıkıcı, masanın üzerinde biriken onca kağıt… Dolayısıyla eğlenceli bir özgeçmiş herkes için fayda sağlayabilir. Hele ki tasarım gibi yaratıcı bir iş kolundaysanız, özgeçmişinizle bir nevi işinizi de göstermek mümkün. İşte tasarımcı ve sanatçı Andy Morris de bu düşünceyle yola çıkmış ve farklı bir özgeçmiş yaratmış.

Senelerce finans dünyasında çalıştıktan ve çeşitli sanat projeleri yaptıktan sonra South Wales Üniversitesi tasarım bölümünden derecesini alan Andy Morris, iş dünyasına geri dönmeye karar verince özgeçmişinin diğerleri arasından sıyrılabilmesi için bir yol aramaya başlamış. Yıllardır oyuncakları sanatında kullanan ve getirdiği eğlenceli bakış açısıyla sanat dünyasında tanınan Andy Morris, tasarım anlayışını ve oyuncaklarla olan deneyimini özgeçmişine taşımak amacıyla bir LEGO figürü yaratmış.

Figür, tasarımcıyı andırıyor. Bir elinde bilgisayarı, diğerinde ise özgeçmişini tutuyor. Şablon formatındaki özgeçmişin üzerindeki tüm kutucukla işaretlenmiş. Figürün ambalajı ise özel üretim LEGO figürlerinin ambalajını andırıyor. Ancak tabii, Morris’in tasarım anlayışını da içerecek öğeler barındırıyor. Gerek figür, gerekse ambalaj tasarımcının yenilikçi, yaratıcı ve eğlenceli bakış açısını yansıtıyor.

Ortaya çıkan iş pek çok önemli blog ve gazetede haber olmuş. İnternet ortamında büyük beğeni toplamış. Görünüşe bakılırsa Andy Morris’in bu eğlenceli özgeçmişi ile iş dünyasında da amaçladığı dikkati çekmeyi başarması oldukça olası…

Görsel: Andy Morris