Murat Kalkavan’dan Kahve Kupası Üzerine Portreler

Sergi ve etkinlik haberlerine sık sık yer verdiğimiz sanatçı kolektifi Krüw, geçtğimiz hafta FLAGZ sergisiyle yeni çalışmalarını sanatseverlerle buluşturmuştu. Yine geçtiğimiz hafta Krüw üyelerinden Murat Kalkavan, İstanbul Coffee Festival’ı çizgileriyle renklendirdi. Kalkavan’ın GODIVA için kahve bardakları üzerine çizdiği portreler, bardakların sahipleriyle yan yana geldiğinde oldukça şirin kareler ortaya çıkmış.

Murat Kalkavan festival katılımcılarının portre illüstrasyonlarını, anlık olarak GODIVA logolu bardakların üzerine çizmiş. Aslında kahve bardakları üzerine çizim yapmak, son zamanlarda çok sık rastlanan bir yaratıcı pratik olmaya başladı. Ancak bu projeyle ilgili önemli bir farkın altını çizmek istiyorum. Murat Kalkavan’ın pek çok çizer arasından kolayca ayırt edilebilen kendine özgü çizgisi bu projeyi diğerlerinden farklı kılmaya yetiyor. Katılımcılar için de kendi portresinin gerçek bir sanatçı eliyle çizilmesi oldukça hoş ve akılda kalıcı bir deneyim olsa gerek.

Murat Kalkavan’ın çalışmalarını Behance ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz.

Görsel: Behance

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