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Bir Sürü Gökhan Lifecell’i Tanıtıyor

Turkcell yeni markası Lifecell'in lansmanını döngüsel GIF'leri anımsatan bir reklam filmiyle yaptı.

Turkcell, yeni markası Lifecell‘in lansmanını geçtiğimiz günlerde yaptı. İnterneti odağına koyan dijital paketler sunan Lifecell’de tüm ihtiyaçlar data hatlarıyla karşılanıyor. Aramalar BiP üzerinden yapılırken ek internet servislerine aboneliklerin dışında tüm paketlerde en az 50 GB’lık da internet kullanımı sunuluyor. Bu yeni markanın lansmanı için hazırlanan reklam filmi de internet dünyasının kıpır kıpırlığını yansıtıyor.

Rafineri tarafından hazırlanan ve dün yayına giren filmde, kampanyanın tüm malzemelerinde yer alan “Athena Gökhan” (Gökhan Özoğuz) başrolde. 70 saniyelik film, “Sadece internet var” sloganı çevresinde dönüyor ve Lifecell’in yapabileceklerini neşeli bir jingle eşliğinde anlatıyor. Markanın hedef kitlesine uygun şekilde internet kuşağını ve gençleri odağına alan reklam; hızlı, renkli ve eğlenceli bir akışa sahip.

Film, pek çoğumuza tanıdık gelecek göndermelerle dolu. Bunlardan ilk akla geleni, internetin olmazsa olmazı GIF’lerle yaptığı sanat projesiyle tanınan Erdal İnci‘nin işleri. Tıpkı onun GIF’lerindeki gibi, bu reklam filminde de döngüsel düzenler, tekrarlar, birbirinin aynısı figürler var. O GIF’lerdeki döngüsel hipnotik etki bu reklamda da yaratılmış. Rafineri burada sektöre örnek olması gereken bir vizyonla projede Erdal İnci’yle birlikte çalışmış ve sanatçının artık kendi imzası gibi algılanan etkileyici döngülerini reklam filmine taşımış.

Reklam filmi aynı zamanda Kylie Minogue’un şehrin sokaklarında dolaşırken kopyalarının belirdiği ve hep beraber yürüdükleri “Come Into My World” şarkısının müzik videosunu da anımsatıyor.

Kampanya, şu an için Lifecell’in internet sitesi ve sosyal medya duyurularıyla da destekleniyor, diğer ayaklarını da beklemedeyiz.

Künye:
Reklamveren: Turkcell
Reklam Ajansı: Rafineri

Görsel: YouTube – Lifecell

Erdal İnci’nin ülkemizi aşarak dünyada ün kazanan çalışmalarından birkaçı:

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