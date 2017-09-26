Göçmen Güvercinleri Hatırlatan Mekanik Oyuncak

Ornitopher, Leonarda Da Vinci’nin de üzerinde çalıştığı, kanatlarını çırparak uçan hava araçlarına deniyor. Flying Martha Ornitopher ise bugünlerde Kickstarter üzerinde fonlanan ve geçmişi çok eskilere dayanan bu araca modern bir yorum katan bir proje.

El yapımı uçurtmaları ve işleme yorganlarıyla tanınan, New York merkezli tasarım stüdyosu Haptic Lab tarafından tasarlanan Flying Martha Ornitopher, ismini Cincinnati Hayvanat Bahçesi’nde 1914’te ölen son göçmen güvercin olan Martha’dan alıyor. Bir zamanlar en yaygın güvercin türlerinden olan, şimdilerde ise soyu tükenmiş göçmen güvercinlerin simgesi olan Martha ismi seçilerek insanoğlunun doğa üzerindeki etkilerine de bir gönderme yapılıyor.

Kayıp bir türü yeniden canlandırma amacıyla göçmen bir güvercin formundaki Martha Ornitopher, lastik yardımıyla çalışan mekanik bir oyuncak. Estetik görünümlü tasarımının yanı sıra problem çözme becerilerini geliştiriyor ve çocuklar için bedeni kullandıran bir oyun deneyimi sağlıyor. Herhangi bir montaj gerektirmeyen Martha’nın uçuşuyla ilgili tüm ayarları elle yapıyorsunuz. Kuyruğunu sağa sola çevirebiliyor, lastiği saat yönünde ya da tersine döndürebiliyor, kanatları aşağı ya da yukarı ayarlayabiliyorsunuz. Martha’yı uçurabileceğiniz gibi dilerseniz dekoratif bir süs olarak da asabiliyorsunuz. Çocuk odaları için oldukça şık bir görüntü sağlıyor.

Martha tamamen el yapımı bir ürün. İskeleti elastikiyet sağlayan bambudan yapılmış ve sadece bir mum alevi kullanılarak şekillendirilmiş. Kanatlar ve kuyruk ise geleneksel uçurtma yapımında kullanılan dut ağacı kağıdıyla hazırlanmış. Kibar tüy desenleri ile süslenen bu özel kağıt, inceliğine rağmen yüksek dayanıklılık sunuyor. Üstelik plastikten yapılan benzerlerinin aksine uçuş sırasında hoş bir kanat sesi sağlıyor. Hareketli parçalar bakır ve çelik kablolar ile yapılmış, motor ise doğal kauçuktan bir lastik.

Martha’nın kanatları açıldığında gerçek bir güvercininki gibi bir boyutta, yaklaşık 40 cm. 12.5 g ağırlığındaki oyuncak çok hafif, neredeyse bir kalem pil kadar. Bu hafifliği onu plastik rakiplerinden ayırıyor.

Flying Martha Ornitopher’in amacı insanları doğal çevre içerisinde birbirine bağlamak, bunu yaparken de keşif ve icat duygusunu yüceltmek. Proje, hedef fona ulaştığından şimdilerde tahta baskı sanatçısı Nic Annette Miller ile özel sanatçı versiyonu üzerinde çalışılıyor. Teslimata Şubat 2018 gibi başlanması planlanıyor.

















https://www.kickstarter.com/projects/haptician/the-flying-martha-ornithopter/

Görsel: Kickstarter