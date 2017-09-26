Digi.logue’dan Yaratıcı Disiplinlerin Öncü İsimleriyle Gelecek Sohbeti [advertorial]

Teknoloji ve yaratıcı endüstrileri odağına alan Digi.logue, bu ikilinin ahenkle etkileşime girdiği her alanda varlığını gösteriyor. Yeni medya sanatlarından sanal gerçekliğe, mimariden verinin sosyolojik yansımalarına, robotlardan yapay zekaya kadar pek çok farklı alanda geleceğe yön veren çalışma alanları Digi.logue’un radarında yer alıyor. Platform hem sergi alanı hem de dijital varlığıyla sanatçılar ve yaratıcılar için görünürlük sağlıyor.

Bu yıl 2.’si düzenlenecek olan Digi.logue Zirve / Summit, “Future Tellers / Gelecek Anlatıcıları” temasıyla Zorlu Holding ve Zorlu PSM’nin ev sahipliğiyle 28 Eylül Perşembe günü Zorlu PSM – Drama Sahnesi’nde gerçekleşecek. Digi.logue Zirve; yapay zeka, dijital mimari, inovatif ürün geliştirme, teknoloji etiği gibi günümüzde emekleme dönemini yaşayan ve geleceğe ışık tutan konular ele alınacak.

Gelecek Anlatıcıları unvanıyla konuşmacı olarak Bager Akbay (Eğitmen / Sanatçı, İskele 47 Ortak Yaratıcısı), Cemal Şinasi Türün (Blockchain Evangelist, Defterhane Kurucu Ortağı), Çağatay Başdoğan (Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Robotik ve Mekatronik Laboratuvarı Direktörü), Damien Henry (Google Arts & Culture Lab Başkanı), Deniz Karaşahin (Osteoid Sağlık Teknolojileri Kurucusu), Elif Demirci (Sosyolog), Ersinhan Ersin (Sanatçı / Yönetmen, Marshmallow Laser Feast), Levent Erden (Next Academy Başkanı), Liam Young (Mimar / Yönetmen, Tomorrows Thoughts Today ve Unknown Fields Kurucusu, Sci Arc Fiction and Entertainment Koordinatörü), Memo Akten (Sanatçı / Araştırmacı), Metin Salt (Vestel Ventures Genel Müdürü), Michael Sturtz (Stanford Üniversitesi Makina Mühendisliği Tasarımı Öğretim Üyesi, The Crucible Kurucusu), Olof van Winden (TodaysArt Festivali Kurucu ve Direktörü), Pınar Yoldaş (Mimar / Sanatçı / Araştırmacı), Dr. Soner Canko (Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü), Prof. Dr. Zehra Çataltepe (tazi.ai Kurucu Ortağı, İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Öğretim Üyesi), Refik Anadol (Medya Sanatçısı / Araştırmacı) sahneye çıkacak.

Digi.logue Zirve geleceğin şekillenmesinde kilit rol oynayacak olan bu başlıklara ilgi duyan herkesi 28 Eylül Perşembe Günü Zorlu PSM’ye davet ediyor. Etkinlik ilgi duyan herkese açık ve ücretsiz olarak gerçekleşecek. Etkinliğe kayıt olmak için burayı ziyaret edebilirsiniz.

Görsel: Digi.logue