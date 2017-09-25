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Ruhumuzu Doyuranlar Lezzetler Grundig’le Geliyor

Grundig, daha keyifli bir yaşam bilinci aşılamak için Mehmet Gürs ile birlikte "Ruhun Doysun" projesini hayata geçiriyor.

Grundig, küreselde ‘’Respect Food’’ projesinin ilk adımında gıda israfına karşı çözümler üreten ünlü İtalyan şef Massimo Bottura’nın liderliğinde yürütülen ‘’Food for Soul’’ projesine destek oldu. Ardından da bu proje Mehmet Gürs ile “Ruhun Doysun” ismi altında Türkiye’ye taşındı.

‘’Ruhun Doysun’’ projesinin misyonu; hayattaki önemli şeylerin farkına vararak, bilinçli ve keyifli bir yaşam için ilham vermek, doğaya, insana ve yemeğe saygı aşılamak. Projenin özünde; sadeye dokunmak, az ve öz tüketmek, var olanı dönüştürmek, ziyan etmemek, doğayla daha uyumlu bir hayat felsefesi bulunuyor. Grundig, bu projeyle gündelik hayatımızda ufak değişiklikler yaparak ve biraz da bakışımızı değiştirerek bizleri daha keyifli bir yaşama davet ediyor aslında.

Projenin ilk adımında Mehmet Gürs var. Mehmet Gürs, yaşam stilinin projenin içeriğine uygunluğu nedeniyle seçilmiş. Hazırlanan “Ruhun Doysun” video serisinde Mehmet Gürs ile birlikte geniş kapsamlı bir içerik üretilmiş. İsrafı önlemenin yolları, doğa kaçamakları, tarifler, gıdanın yolculuğu gibi konulara değinen video serisine özel konuklar sohbetleriyle renk katıyor. Arda Türkmen, Zafer Yenal, Ayten Alpün, Cihan Çetinkaya, Tamer Yılmaz ve Ebru Yetişkin gibi isimler Mehmet Gürs ile birlikte bizi ruhumuzu doyuracak şeyleri keşfetmeye çağırıyor.

Video serisi projenin felsefesinin anlatıldığı bir internet sitesi ile destekleniyor. Projenin portali işlevi gören sitede yazılar, fikirler ve öneriler yer alıyor. Bunun yanı sıra sosyal medya platformlarında da projeye dair duyuru ve tanıtımlar yapılıyor. Ayrıca YEDİ konferansının ana sponsorluğu da proje kapsamında.

Sürdürülebilirliğe büyük önem veren ve ürün ve tasarımlarına da bu anlayışı Grundig, projenin bakış açısını daha fazla insana ulaştırmayı, böylece bilinçli ve keyifi bir yaşam anlayışını yaymayı amaçlıyor.

Görsel: YouTube

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