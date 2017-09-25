Selfie’lere 3. Boyut

Nottingham Üniversitesi ve Kingston Üniversitesi araştırmacıları, yüzünüzün önden çekilmiş herhangi bir 2 boyutlu fotoğrafını, 3 boyutlu gerçekçi bir portreye dönüştürebilen algoritma yarattı. İngiltere’de yapılan araştırmanın orijinal başlığı Large Pose 3D Face Reconstruction from a Single Image via Direct Volumetric CNN Regression – doğrudan hacim ölçümüne dayalı CNN regresyonu/ilişkilendirmesi aracılığıyla tek bir fotoğraftan 3 boyutlu yüz inşa etme – adını taşıyor.

Algoritma; yüz fotoğraflarından ve aynı yüzlerin 3B taranmış versiyonlarından elde edilen veriler sayesinde tek bir 2 boyutlu görselden 3 boyutlu çıktı elde edebilmeyi öğrenmiş. Hatta bazı portre fotoğraflarında yüzün her parçasının görünmeyebileceği de göz önünde bulundurulmuş. Dolayısıyla algoritma, bu görünmeyen parçaları da kendi kendine tamamlayabilecek yeteneğe sahip. Yüzün gerçek ya da kurgusal bir karaktere ait olmasının fark etmediği, algoritmanın her durumda 3 boyutlu versiyonu yaratabileceği belirtilmiş.

3B selfie’nin; güzellik ürünlerini denemek, sanal gerçeklik için gerçekçi bir avatar oluşturmak gibi geniş bir uygulama yelpazesinde kullanılabileceği ön görülüyor.

Demo sayfasına kendinizin ya da başkalarının selfie’lerini yükleyerek siz de denemeler yapabilirsiniz. Kurgusal karakterlerdeki başarısını sınamak için Umut Sarıkaya’nın çizdiği bir karikatür karakteri yükledim ancak sonuç alamadım – tamam aşırıya kaçtım kabul ediyorum. Red Kit ve anime karakterlerle yaptığım denemelerde de maalesef uygulama yüzü algılayamadı. Ama Masha and The Bear isimli animasyondan Masha’ya ait bir görseli 3 boyutluya çevirdi. Dolayısıyla tümünde değil ama bazı kurgusal karakterlerde başarılı olduğu söylenebilir. Gerçek insan yüzlerinde ise daha iyi bir performans gösteriyor. Masha’nın ardından Elijah Wood ve Marie Curie fotoğraflarını kontrol ettim. Ardından Joker makyajıyla Heath Ledger fotoğrafını yükledim ve başarılı oldu. Ancak Joker’in çizgi versiyonunda yine sonuç alamadım.

Görsel: Bigumigu