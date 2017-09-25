Saykodelik Desenlerle Süslenmiş Vegan İçecekler

16 yaşındaki vegan Instagram kullanıcısı narurally.joe‘nun, hazırladığı rengarenk tatlı ve kahvaltılarla internette nasıl ses getirdiğine geçtiğimiz hafta yer vermiştik. Saykodelik vegan smoothie’ler (yoğun kıvamlı ve meyveli içecek) yapan Rachel Lorton da Instagram’ın yeni gözdelerinden.

Smoothie; veganların, sağlıklı beslenmeye ve fit kalmaya özen gösterenlerin favori içeceklerinden. Tatlı krizlerini sağlıklı bir şekilde atlatmak için tatlı niyetine veya diyetlerde ara öğün niyetine tüketilebiliyor. Çiğ beslenme (raw food) akımının da önemli bir parçası olan bu içecekler; tahıl, kuruyemiş, meyve, sebze, yoğurt – vegan versiyonlarda hindistan cevizi yoğurdu, badem sütü, fındık sütü gibi alternatifler kullanılıyor- ve benzeri zengin malzemelerle yapılıyor. Bu nedenle adeta birer vitamin deposu olarak nitelendiriliyorlar. Rachel Lorton, bu harika içecek türünü mandala ve ebru karışımı saykodelik desenlerle süsleyerek görsel açıdan geliştirmiş. Üstelik eli de bu konuda oldukça hızlı. Bir tabağı dekore etmek yalnızca 3-4 dakikasını alıyor.

Görsel: Instagram

Manşet görseli düzenlenmiştir.