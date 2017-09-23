Shell Eco-marathon Heyecanı Türkiye’de! [advertorial]

Shell’in her sene dünyanın farklı yerlerinde düzenlediği Shell Eco-marathon, lise ve üniversite öğrencilerinin inovatif fikirlerini enerji tasarrufuyla buluşturduğu bir yarış. İlk olarak 1939’da bir grup Shell bilim insanının 1 galon yakıtla ne kadar uzağa gidebilecekleri iddiası ile başlayan Shell Eco-marathon, bu soruyu sormaya devam ederek günümüzde de inovasyonda öncü olmaya devam ediyor.

Shell Eco-marathon en hızlı olanın yarışı değil, aksine en tasarruflu, en yenilikçi araçların yarışı. Her yıl Amerika, Avrupa ve Asya kıtalarında bölgesel yarışmalar düzenlenirken sadece 3 ülkede ise ulusal yarışlar organize ediliyor. Ve Türkiye de Shell Eco-marathon’a ev sahipliği yapan bu 3 ülkeden birisi. Shell Eco-marathon’a 2005’ten bu yanaTürkiye’den de lise ve üniversite öğrencileri katılıyor. Shell Eco-marathon Türkiye, 22-24 Eylül’de İstanbul’da Türkiye İhracatçılar Merkezi Yerleşkesi‘nde (TİM) 3. kez gerçekleşecek.

22-24 Eylül’de 25 takım, 1 litre yakıt veya 1 kWs enerji kullanarak en uzağa gitmek için yarışacak. Bu yıl ilk kez Shell Eco-marathon Türkiye‘ye ülkemizden takımların yanı sıra Yunanistan, Bulgaristan, Slovakya ve Tunus’tan da takımlar katılacak. 16 – 25 yaş arasındaki gençlerin bilime ve inovasyona olan merakını geliştiren Shell Eco-marathon, her yıl en az yakıt ile daha fazla yol kat etmeyi hedefleyen genç Türk mühendislerini desteklemeye devam ediyor. 1985’te düzenlenen ilk Avrupa yarışını kazanan araç Rotterdam’dan Londra’ya gidecek kadar verimliyken, geçtiğimiz yıl 1. olan araç Londra’dan Edirne’ye kadar gidebiliyordu.

Sürekli gelişen, öğrencilerin vizyonunu genişleten, onlara yeni hedefler veren Shell Eco-marathon’un Türkiye ayağında izleyiciler, 25 takımın yarışına tanık olmanın yanı sıra Maker Çocuk ve Userspots ortaklığıyla düzenlenen inovasyon atölyelerine de çocuklarıyla birlikte katılabilecek.

Shell Eco-marathon Türkiye heyecanını yerinde yaşamak için buradan ücretsiz kayıt olabilirsiniz.

Görsel: Shell