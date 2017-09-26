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Gerçekten Müzik Çalabilen Oreo Plaklar

Oreo, Çinli gençlere ulaşmak için müzik deneyimini Oreo tadıyla eşleştiren müzikli kurabiyeler tasarladı.

Yaratıcı reklam kampanyalarıyla hayranlık uyandıran markalardan biri olan Oreo, Oreo Vinyl adlı yenilebilir plaklarla bir kez daha sevimli mi sevimli bir işe imza attı. Yeni medya alanında yaratıcı işler üreten Dimension Plus tarafından geçtiğimiz yıl tasarlanan Oreo plaklar, ambalajlarının kartonundan yapılan bir pikap aracılığıyla gerçekten müzik çalabiliyor.

Plak üretme sürecini kurabiyelere uyarlayan Oreo bu kampanyada Çinli gençlere, onların müziğe olan bağlılığından yola çıkarak ulaşmayı hedeflemiş. Bunun için de Oreo tadının verdiği haz, müziğin verdiği hazla eşleştirilmek istenmiş. Oreo’nun orijinal tema müziğini kendi stillerinde yeniden yaratmaları için yerel müzisyenlerle de iş birliği yapılmış.

Müzik öncelikle bir desene dönüştürülmüş ve lazer oyma işlemi için uyumlu hale getirilmiş. Yenilikçi lazerle oyma tekniği sayesinde desenler kurabiye yüzeyine işlenmiş.

Oreo Vinyl kampanyası, Tayvan’da düzenlenen Golden Pin Design Awards’da Visual Communication Design Award (görsel iletişim tasarımı ödülü) kazandı.

Görsel: Dimension Plus

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