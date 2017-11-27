Kapitalizmin Çirkinlikleri Tüm Yönleriyle Gün Işığında

İnsan dünyaya geldiği andan itibaren sistem tarafından yontulmaya başlıyor. Bireyi standartlaştıran eğitim sistemi, köleleştiren iş yaşamı, uyuma zorlayan toplumsal baskı, akıllı telefonların esareti ve tüm bu çarpıklıkların da kökünde kapitalizm, bugün insanın çektiği acıların temel kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. Al Morgen’in modern toplumu ve sistemi eleştirdiği illüstrasyonları, bizlere buz dağının görünmeyen kısmını tüm çıplaklığıyla hatırlatmıştı. Kanadalı animasyon sanatçısı Lubomir Arsov da 2 hafta önce yayınladığı IN-SHADOW: A Modern Odyssey adlı kısa animasyonuyla sistemin çirkin çarklarını tüm yönleriyle görünür kılarak sarsıcı bir eleştiri yöneltiyor.

İpler kimin elinde?

Lubomir Arsov 13 dakikalık kısa animasyonuyla; kukla siyasi liderler, dünyayı avucuna almış şirketler, ilaç endüstrisi, et endüstrisi, silah endüstrisi, uyuşturucu endüstrisi, gıda terörü gibi yaşadığımız düzenin tüm çirkin güç odaklarına spot ışığını yöneltiyor. Bu güçlerin egemenliği altında yaşamını sürdüren bireylerin adeta bir fabrikada üretim bandından çıkan standart ürünler gibi nasıl şekillendirildiğini ortaya koyuyor. Dünyaya gelen her yeni bebek de bu üretim bandına giriyor.

Gözlerini aç, görünenin ardındaki gerçekliği gör!

Milyonlarca insanın hayran olduğu ünlüler, moda endüstrisinin mükemmel görünüme sahip insanları da dahil herkes yüzlerindeki mutluluk maskesinin ardında sürekli gözyaşı döküyor. Çoğu insan kredi borcu altında ezildikleri evleri, otomobilleri ve aşırı tüketim alışkanlıklarıyla mutsuzlar. Kukla siyasetçilerin silah endüstrisini beslemek için başlattığı savaşlardan birer tabut olarak geri dönen insanlar bir kez daha “gördüklerine inanmadan önce sorgula” diye kulağımıza fısıldıyor. Tüm bu mide bulandırıcı olayların ardından canavar görünümlü takım elbiseli insanlar ellerini ovuşturuyor. Başka bir deyişle sisteme yapılan her katkı bu zengin ve güç sahibi liderlerin cebini biraz daha dolduruyor.

IN-SHADOW: A Modern Odyssey, modern yaşamın parçalanmış bilinçaltında vahşi bir yolculuğa çıkmak gibi. Aslında bunlar çoğumuzun zaten farkında olduğu gerçekler. Bu açıdan film, bu gerçekleri eksiksiz bir şekilde ortaya koyarak düşüncelerimize tercüman oluyor.

Toronto’da çalışmalarını sürdüren Lubomir Arsov; animasyonun yanı sıra karakter tasarımcısı ve prodüksiyon tasarımcısı olarak da televizyon ve film projelerine imza atmış. Buz Devri: Büyük Çarpışma, Snoopy ve Charlie Brown Peanuts Filmi gibi dev projelerin yaratıcı ekibinde yer almış. Sanatçıyı Instagram profili aracılığıyla takip edebilirsiniz.

Görsel: Vimeo