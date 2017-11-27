Yeni Logosuyla Formula 1 için Yeni Bir Dönem

Formula 1 için 2018’de yepyeni bir dönem başlıyor. Sadece yeni yarışlar anlamında değil; Carter Wong tarafından tasarlanan ve 1994’ten beri kullandığı logosunu değiştirerek yenilenen marka kimliğiyle de tazeleniyor. Abu Dabi’deki 2017 Grand Prix final yarışından sonra yayınlanan kısa video ile yeni marka kimliğine ilişkin ilk görselleri paylaşan Formula 1, bundan böyle daha modern bir çizgiye geçeceğinin de sinyallerini veriyor.

Wieden+Kennedy Londra yönetici yaratıcı yönetmeni Richard Turley önderliğindeki bir yaratıcı ekip tarafından yaratılan yeni marka kimliği logodan fonta, promosyon malzemelerinden pist giydirmelerine markanın var olduğu her yerde devreye girecek. Değişim sayesinde Formula 1, izleyicisine daha fazla odaklananan, yarışın heyecanını ve tutkusunu yansıtan bir kimliğe kavuşmayı hedefliyor.

Liberty Media; Ocak ayında Formula 1’i satın aldığından bu yana yeni kitlelere ulaşmanın ve var olan kitleyle daha sıra dışı yöntemlerle etkileşime girmenin yollarını arıyordu. Bunun için de bir süredir zaten F1 içerisinde bir değişim rüzgarı estiği söylenebilir. Ancak satın almanın ardından gelen en büyük hamle; hiç kuşkusuz ki Ağustos ayında ekibe katılan F1 Pazarlama Yönetmeni Ellie Norman’ın yönettiği bu marka kimliği değişimi oldu.

After an amazing season – a new #F1 era awaits Our greatest races are ahead of us

#Unleash2018 pic.twitter.com/1g0KSjeVhj — Formula 1 (@F1) November 26, 2017

Araştırmadan Gelen İç Görü

Proje öncesinde yürütülen geniş kapsamlı tüketici araştırması; F1 seyircisini anlamaya yönelik iç görüler sağladı. Araştırmanın sonuçlarının ortaya çıkardığı tablo, yarış sporunun artık heyecanını yitirdiği ve büyük günlerini geride bıraktığı yönündeydi. Bunun yanı sıra araştırma; F1’in mühendislik ve tasarım taraflarının “insani” tarafını arka plana attığını ve sürücülerin hikayelerinin artık kullandıkları otomobillerin yanında sönük kaldığını söylüyordu. Bu da izleyici-odaklı bir değişimin kaçınılmaz olduğuna işaret ediyordu. Sonuç olarak, F1 erişilmez bir spor olmaktan ve sadece muhteşem performanslı otomobiller ekseninde dönmekten çıkıp izleyicinin seyretmekten zevk aldığı, sürücü ve yarış odaklı bir etkinliğe tekrar dönüşmeliydi.

Araştırmanın sağladığı yeni anlayış sayesinde ortaya çıkan logo; tüm bunları içerisinde taşıyan, dinamik ve ileriye dönük bir logo. 3 şekilden oluşan logo, “F” ve “1” formlarıyla otomobillerin hızını ve yarış pistlerinin virajlarını yansıtıyor.

Tüm F1 Dünyasını Kucaklayan Marka Dünyası

Bu yeni logo ayrıca, daha önceki logonun etrafına pek de örülmemiş olan marka dünyasını da inşa ediyor. Zira logoyu hazırlarken tek başına var olacak bir unsur olacağı düşünülmemiş; bu logonun uygulama alanları akılda tutularak tasarıma geçilmiş. Yani Formula 1’in zaten bir sürü 3. parti logosu içerdiği düşünülerek bununla savaşmak yerine tüm sponsorların renklerini kucaklayan ve onların logolarını merkeze koyan esnek bir kimlik yaratılmasına özen gösterilmiş.

Logoya, Fransız tasarımcı Marc Rouault tarafından tasarlanan bir seri font da eşlik ediyor. F1 Regular, F1 Turbo ve F1 Torque adını taşıyan, hafif retro bir hava taşıyan bu fontlar, kullandıkları her alanda marka kimliğini yansıtmayı amaçlıyor. Böylece broşür, yarış programı, föy gibi pek çok F1 izleyicisinin saklama eğilimi gösterdiği basılı işlerde de logonun yeni tarzının devam ettirilmesi sağlanıyor.

Künye:

Reklamveren: Formula 1

Reklam Ajansı: Wieden+Kennedy London

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Richard Turley

Font Tasarımı: Marc Rouault

Görsel: Creative Review

Manşet görseli düzenlenmiştir.