Yeni Logosuyla Formula 1 için Yeni Bir Dönem

Formula 1 için 2018’de yepyeni bir dönem başlıyor. Sadece yeni yarışlar anlamında değil; Carter Wong tarafından tasarlanan ve 1994’ten beri kullandığı logosunu değiştirerek yenilenen marka kimliğiyle de tazeleniyor. Abu Dabi’deki 2017 Grand Prix final yarışından sonra yayınlanan kısa video ile yeni marka kimliğine ilişkin ilk görselleri paylaşan Formula 1, bundan böyle daha modern bir çizgiye geçeceğinin de sinyallerini veriyor.

Wieden+Kennedy Londra yönetici yaratıcı yönetmeni Richard Turley önderliğindeki bir yaratıcı ekip tarafından yaratılan yeni marka kimliği logodan fonta, promosyon malzemelerinden pist giydirmelerine markanın var olduğu her yerde devreye girecek. Değişim sayesinde Formula 1, izleyicisine daha fazla odaklananan, yarışın heyecanını ve tutkusunu yansıtan bir kimliğe kavuşmayı hedefliyor.

Liberty Media; Ocak ayında Formula 1’i satın aldığından bu yana yeni kitlelere ulaşmanın ve var olan kitleyle daha sıra dışı yöntemlerle etkileşime girmenin yollarını arıyordu. Bunun için de bir süredir zaten F1 içerisinde bir değişim rüzgarı estiği söylenebilir. Ancak satın almanın ardından gelen en büyük hamle; hiç kuşkusuz ki Ağustos ayında ekibe katılan F1 Pazarlama Yönetmeni Ellie Norman’ın yönettiği bu marka kimliği değişimi oldu.

After an amazing season – a new #F1 era awaits

Our greatest races are ahead of us

#Unleash2018 pic.twitter.com/1g0KSjeVhj

