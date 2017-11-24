Çirkin Yün Kazaklara Hayır!

Yılbaşının reklamlara etkisi olduğu kadar modaya da etkisi var. Aralık’ın sonlarına geldikçe, hatta belki Ocak sonuna kadar dahi sürebilir, yılbaşı kazakları kendilerini göstermeye başlıyor. Evet, ren geyikli, tekrar eden desenli, niye bu kazaklar için koyunlar postundan oldu dedirten kazaklar. Bir de çirkin estetiği trend olduğu için, bu kazakların değeri de arttı. Yıllarca giysi dolaplarımızın zeminlerinde giyilmeyi bekleyen üzerinde kocaman kar tanelerinin olduğu kazağımız artık yılbaşı geliyor diye çok mutlu!

Fakat Diesel bu konudan hiç memnun değil. Diesel yılbaşı için yayınladığı kampanyasında çirkin yılbaşı kazaklarına meydan okuyor ve onlardan kurtulmamız için bizleri cesaretlendiriyor. Güveler tüm çirkin kazakları yiyemeyeceği için (evinizde tüm çirkin kazaklarınızı yiyen güve varsa o evden acilen kaçmanızı öneriyoruz), Diesel kampanyasında hem o kazakları nasıl değerlendirebileceğimizi gösteriyor, hem de esas kampanya videosunda ana fikri esprili bir dilde bizlere anlatıyor.

Publicis Italia tarafından Diesel için yaratılan kampanyanın adı. “Say No to Uncool Wool” (Çirkin Yünlere Hayır De). Kampanya, Diesel’in sanatsal yöneticisi Nicola Formichetti’nin kampanyanın esas fikrini nasıl bulduğu üzerine, kamera arkası tadında bir video. Nicola Formichetti yün kazaklardan nefret ettiğini ve onları giyen kimseye tahammülü olmadığından bahsediyor. Çirkin yılbaşı kazaklarını parçalayan modellerle bir deneme çekimi yapıyor ama Nicola’nın içine sinmiyor. Nicola Formichetti’ye göre bir şeyler hala yanlış ya da eksik. İlham almak için knowwhatsmissing.com sitesinde gezinen Nicola Formichetti, sonunda aradığını bulur. Ona gereken kampanyanın yüzü bu sefer bir model değildir. Bu seneki yılbaşı kampanyasının yüzü çok havalı bir koyundur. Öyle bir koyundur ki güneş gözlüğü, kot pantolonu ve deri ceketiyle soğuk kış günlerini ısıtır. Dünyanın en havalı koyunu bizlere Diesel reklamından göz kırpar. Böylece modası geçmiş yünü de havalı bir koyunla kampanyada daha da vurgularlar.

Havalı Koyun vs. Çirkin Yün Yılbaşı Kazakları

Reklam genel olarak kendini gülerek izletiyor. Oyuncuların rollerini abartarak oynaması durumun absürtlüğünü daha da belirginleştiriyor. Nicola Formichetti’nin dramatik bir sanatçı olarak Macchiavelli gibi davranması komik bir öge mesela. Ama benim kişisel olarak kampanyadaki favorim adını hiç bilmediğimiz Nicola’nın Favori Asistanı kod adlı kişi. Nicola’nın asistanı gerek mimikleri gerek arka plandaki ufak tefek detaylarıyla karakter sanki The Office dizisindenmiş gibi hissettiriyor. Ayrıca reklamın yüzü bir koyun olabilir ama Diesel her ürünün insan bedenlerinin mevcut olduğunu hatırlatıyor.

Diesel ayrıca kampanya için esas reklam filmi dışında küçük destekleyici videolar da yayınladı. Tüm reklamlar “Çirkin Kazaklara Hayır De” çatısı altında buluşuyor. 3 adet yaptıkları “nasıl yapılır” reklamlarında çirkin kazakları giymek dışında değerlendirebileceğiniz alanları gösteriyorlar. 2 adet olan “klasik moda markasıyız” reklamında ise yine absürdlüğü korumak adına neredeyse reklamın üçte biri süresi uzunluğunda koyun ve insan bakışması var. Bir tanesinde ise adını bilmediğimiz Nicola’nın Favori Asistanı bize havalı koyunun kıyafetlerinin yapılışını küçük de olsa gösteriyor.

Siz de etrafınızda çirkin yılbaşı kazağı giyen arkadaşlarınıza havalı koyunu gösterip nerede hata yaptıklarını hatırlatabilirsiniz. Şaka bir yana, tabii ki zevkler ve desenler tartışılmaz. Yılbaşı kişinin kendine yakışanı giymesidir.

















Künye:

Reklamveren: Diesel

Yetkili Pazarlama Yöneticisi: Dario Gargiulo

Yaratıcı Yönetmen: Nicola Formichetti

Küresel Reklam, Medya & Ürün Pazarlama: Giada Gheno, Diana Tessarolo, Silvia Pozza

Küresel Dijital Pazarlama: Chiara Martini, Paul Tholen, Marco Gheller

Küresel E-Ticaret Yapım: Deborah Salbego, Giulia Zen

Küresel Halkla İlişkiler: Alban Adam, Elena Piccini, Alessia Battistello

Küresel CRM: Flavia Zallocco, Beatrice Lagrasta

Ajans: Publicis Italia

Yönetici Yaratıcı Yönetmen/ Ajans Başkanı: Bruno Bertelli

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Cristiana Boccassini

Dijital Yaratıcı Yönetmen: Milos Obradovic, Mihnea Gheorghiu

Yaratıcı Süpervizör: Costanza Rossi

Sanat Yönetmeni: Andrea Raia

Reklam Yazarı: Matteo Gatto

Sosyal Medya Yöneticisi: Doina Tatu

Stratejik Planlama: Noa Dekel

Marka Servis Yönetimi: Daniela Di Maio, Barbara Pusca

Müşteri Ekibi: Giada Salerno, Camilla Poli

Ajan Yapımcıları: Matilde Bonanni, Silvia Cattaneo

Yapım Şirketi: Mercurio Cinematografica

Yönetmen: Hypno

Fotoğrafçı: Riccardo Bagnoli

Görüntü Yönetmeni: Alexandru Dorobantu

Kurgu: Eleonora Cao

Kıdemli Yapımcı: Luca Fanfani

Yapımcı: Alessia Pietromarchi

Post Prodüksiyon: IGGY Post

Müzik Tasarım / Kurgu: The Log

Stilist: Anna Quacquarelli, Giovanni Tamiello

Görsel: Youtube