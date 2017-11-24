Sembolik Motiflerle Ruha Kavuşan Murallar

Los Angeles’da çalışmalarını sürdüren Güney Afrikalı sokak sanatçısı Keya Tama; animasyon, illüstrasyon, müzik, video ve çizgi roman projelerine imza atan çok yönlü bir profile sahip. Farklı disiplinlerdeki yeteneklerini hikaye anlatımını güçlendirmek amacıyla geliştirmiş. Sanatçı özellikle samimi bir üslupla yarattığı siyah-beyaz mural çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

Keya Tama, mural sanatına 13 yaşında başladı

Ünlü sokak sanatçısı Faith 47’nin oğlu olması dolayısıyla erkenden mural sanatıyla tanışmış. 13 yaşından bu yana duvar resimleri yapıyor ve dünya çapındaki sergilerde yer alıyor. Aynı zamanda babası da tanınmış dövme sanatçısı Tyler B. Murphy. Ancak Tama gerçekçi bir üslubu benimsemiş olan annesinden de babasından da çok farklı, kendine özgü bir çizgiye sahip.

Muralların hikayesini dışa vuran semboller

Tama’nın figürlerinin çoğu sembolik dövmelerle ince ince bezenmiş. Karakterlerin gövdelerini kaplayan bu semboller için Tama eski yer altı mezarlıklarını ziyaretleri sırasında gördüğü mezar taşlarından ilham almış. Aile üyelerinin, merhumu en iyi ifade edecek sembolleri mezar taşlarına işlemesi Tama’nın figürlerine uyguladığı bir yönteme dönüşmüş. Sanatçıya göre çizgi karakterler bu yolla kendi hikayelerini daha iyi dışa vurabiliyor. Araştırmalarında antik ve modern kültürlere ait yüzlerce sembol ve motif keşfeden Tama, bunlardan kendisine en yakın ve en samimi bulduklarını kendi çalışmalarına adapte etmiş.

Görsel: Keya Tama, kişisel internet sitesi