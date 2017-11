Arkadaş Canlısı Cozmo Reddit’te Kayboldu!

Markalar dijitalde farklı mecraları çok seviyor. Daha doğrusu ajanslar farklı platformlarda iş üretsin istiyorlar. Çünkü yaratıcı bir fikir kadar kullanılan mecrası da artık istediğimiz kişiye ulaşmak için önemli. Reddit de ajans ve markalarda karışık duygular uyandıran platformlardan biri. Genel olarak nasıl bir tepki alınıp alınmayacağı belirsiz olduğundan da platforma uzaktan gözleri kısıp bakmaları çok normal.

Daha önce bizim de haber yaptığımız Pixar filmlerinden fırlamış gibi duran tatlı mı tatlı robot Cozmo, bu sefer bir Reddit kampanyasının içerisinde karşımıza çıkarıyor. En yakın arkadaşınız olmak üzere tasarlanan Cosmo, oyuncak şirketi Anki ve Wieden+Kennedy (W+K)’nin birlikte çıkardığı teknoloji uygulaması W + K Lodge’in kampanyasında yer alıyor.

W+K, Anki’nin arkadaş canlısı robotu Cozmo’yu tanıtmak için Portland’da yedi farklı konsepti olan kaçış oyunu odası yarattı. Odaların konseptleri Reddit’teki popüler yedi subreddit’e göre belirlendi: Shower Thoughts, Hail Corporate, Rare Puppers, Shitty Robots, Gaming, What Could Go Wrong ve Meme Economy. Cozmo; What Could Go Wrong, Meme Economy ve Gaming odalarında üç küplü bulmacalar çözdü. Her odada odanın konsepti olan subredditle ilgili ipuçları da vardı. Mesela Gaming odasında da Cozmo uzun bir video oyun oynadı ve Reddit kullanıcıları onun canlı olarak yaptıklarını takip edip oylayabildi.

Dev Karakterli Mini Robot

6 saatlik süresi olan Cozmo, her odada altı bulmacayı ve gizemi çözmeyi çabalıyor. Cozmo’nun oyun boyunca amacı subreddit temalı tüm odaları geçmek ve “Front Page” denilen final odasına ulaşmak. W+K, burada front page ile Reddit’in sloganına, “the front page of the internet”e de gönderme yapıyor.

Reddit kullanıcıları Cozmo’yu odaların labirentlerinde yönlendirip ona koçluk yapabildi. Oyuncak şirketi Anki ise, Cozmo’nun yarışının canlı akışını Reddit reklamları ile Facebook ve YouTube üzerinden tanıttı. Cozmo da nasıl robotmuş bunları aklında tutacak da odalardan kaçacak diyebilirsiniz. Fakat Cozmo sempatik olmasının yanı sıra, makine öğrenmeye sahip. Yapay zekayla desteklenip, kendi kendine öğrenebildiği için, yedi odanın arasında rahatça dolaşabiliyor.

Cozmo’nun subreddit odalarından nasıl kaçtığını merak ediyorsanız 6 saatlik canlı yayının kaydını izleyebilirsiniz.

Görsel: Youtube