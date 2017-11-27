Binlerce LEGO’dan Hareketli Yapılar

LEGO, hayal gücünü sınırsız kullanmaya izin veren bir oyuncak. Üstelik sadece çocuklar değil; yetişkinler de LEGO ile yaratıcı çalışmalara imza atıyorlar. Bunlardan biri de Kanadalı mühendis Jason Alleman. Çocukluğundan beri bu plastik tuğlalarla çeşitli denemeler yapan Alleman, LEGO’nun programlanabilir robotik serisi Mindstorms‘un piyasaya çıkışıyla bu tutkusunu ileri taşıyarak LEGO ile kinetik yapılar inşa etmeye geçiyor.

Alleman, partneri Kristal ile birlikte ilginç hareketler sunan, benzersiz yapılar yaratıyor. Bunları hem JK Brickworks isimli internet sitesinde yapım talimatlarıyla paylaşıyor, hem de nasıl yaptığını 284 bin takipçili YouTube kanalında anlatıyor. Evinde yaklaşık 500 bin parça LEGO olduğunu söyleyen Alleman, bunlar için özel bir oda hazırlamış.

Why is there pieces all over my stairs? #filming #pain #LEGO #legophotography #legostagram A post shared by Jason Allemann (@jasonallemann) on Apr 20, 2017 at 12:21pm PDT

Hour 1: Hanger bay and habitat ring are taking shape. JK Brickworks paylaştı: 19 Eylül 2015 Cumartesi

Hareketli, Karmaşık Yapılar

Alleman’ın yapıları çok çeşitli. Kimilerinde mekanik, kimilerinde motorlu, kimilerinde ise kinetik sistemler kullanıyor. Yumurtadan çıkan civcivlerden mekanik bir kalbe, sırtında koca kayayı taşıyan mitolojik kral Sisifos’tan güneş sistemine, gerçekten çalışan LEGO Qwerty klavyeden karmaşık labirentlere uzanan bir yelpazede eseri var. İlhamını çevresinde gördüğü her şeyden alabildiğini söyleyen Alleman, özellikle sıra dışı mekanik düzeneklerin videolarını ve başkalarının yaptığı modelleri izlemenin ufuk açıcı olduğunu belirtiyor. Alleman’ın hayalindeki yapı ise LEGO ile detaylı bir Rube Goldberg düzeneği inşa etmek.

Alleman, projelerine önce temel hareketi ya da işlevi yansıtan basit bir prototiple başlıyor. Bundan sonra farklı modellerle yapıyı sürekli güncelleyerek son haline ulaştırıyor. Genelde her model için her biri bir öncekinden daha fazla detay içeren 3 ila 5 arası prototip inşa ettiğini söylüyor. Burada önem verdiği nokta asla prototipleri bozmamak. Eserin son hali ortaya çıktığında fotoğraflayıp hem başkaları hem de bir gün kendisi yeniden aynı yapıyı kurmak isterse diye talimatları paylaştığını belirtiyor.

Alleman’ın çoğu modeline elle kurularak hareket veriliyor ama istenirse pilli bir motor bağlayarak daha fazla otomasyon sağlamak da mümkün. Mindstorms kullanılan setlerde ise setin içerisinde var olan mesafe veya temas algılayan sensörlerden ve yazılım desteğinden yararlanılıyor.

Alleman’ın yapıları hazır kitlerden inşa edilmiyor. Dolayısıyla pek çok kitten parçalar birleştirilere doğuyorlar. Yani halihazırda 500 bin parça LEGO’su olmayanlar için biraz tuzlu bir hobi olabilir.

Görsel: JK Brickworks