Teknolojiyle Reklam Dünyasını Buluşturan Ajans: MOSH

Reklam ajansları teknolojik projelere destek vermekte hem teknik, hem de iç görü anlamında yetersiz kalabiliyor. Teknoloji firmalarının ve ürünlerin yükselişiyle bu alanda bir açık olduğu da ortaya çıkıyor. İşte bu nedenle Brezilya’da doğan MOSH, yaratıcı teknolojilere odaklanan bir reklam ajansı.

Daha önce Y&R, FCB, W+K gibi ajanslarda çalışmış Pedro Gravena; NBS, DM9DDB, ve Isobar deneyimiyle Estêvão Queiroga ve PetitFabrik kurucusu Olímpio Neto’nun bir araya gelerek kurduğu MOSH; reklam dünyasına teknoloji odaklı bir bakış getirmeyi planlıyor. Ortakların Brezilya’da ödül almış ve yenilikçi yaklaşımlarıyla bilinen pek çok işi var. “Speaking Exchange,” “Nivea Doll,” “Skank Play,” “Reality Advertising” ve Intel işi “Human Processor” ve “Fiat T-Racer” bunlardan bazıları.

Teknoloji Odaklı Bir Yaklaşım

Ajans Başkanı Pedro Gravena, bundan böyle özünde teknoloji olan projelerin marka yaratırken istisna olmayacaklarını belirtiyor. Bugüne kadar ajanslarda bir bölüm olarak çalıştıklarını ama MOSH ile her projeyi özel alarak ele alan, yenilikçi ve bütünleşik iletişim sunan bir reklam ajansı olacaklarını söylüyor. Estêvão Queiroga ise %100 inovasyon odaklı bir ajans fikrinin uzun zamandır akıllarında olduğunu ama şimdi doğru zamanı bulduklarını eklerken MOSH sayesinde teknolojik danışmanlık şirketleri ile reklam ajanslarını birleştiren bir alternatif yarattıklarını açıklıyor.

MOSH, yapılandırılmış bir ekosistem ile kurulmuş. İçerisinde yaratıcı ekipler olduğu kadar yazılımcı ve teknik birimler de var. Hatta entegre transmedya yapım sorumlusuna bile yer verilmiş. Bu sayede ajans, veri temelli çağdaş ve etkin bir iletişim hizmeti verirken müşterileri için yaratıcı çözümler de üretebilecek.

Dünya çapında reklam ajansları teknolojiyi giderek daha fazla iç yapılarına entegre etmeye çalışıyor olsa da MOSH, bu nişi sahiplenen bir ajans olarak pazarda kendine benzersiz bir konum yaratıyor. MOSH, pazara girerken vizyonuna inananan müşterilerle birlikte hareket ediyor. Silikon Vadisi’nde başlayan bir eğitim girişimi olan EdgeMakers ve Alcatel bu müşterilerden bazıları. Alcatel Yönetim Kurulu Başkanı Fernando Pezzotti, MOSH’ta iletişime orijinal ve çağdaş bir vizyon bulduklarını ve bunun herhangi bir formata bağımlı kalmadan müşterilerle bağlantı kurmayı içerdiğini belirtiyor.

Ortaklar MOSH için “ajans” kelimesini kullanırken kendilerini tanımlayacak bir kelimenin henüz olmadığını da söylüyor. Aslında MOSH bir ajanstan veya yapım şirketinden fazlası. MOSH; “fikir aşamasından uygulamaya her aşamada fiziksel veya dijital platformlar kuran yaratıcı bir sistem” konumlamasını kendisi için daha doğru buluyor.

Görsel: MOSH Basın Bülteni