Deniz Feneri Kabuklu Efsanevi Yengeci Gördünüz Mü?

Yengeç gibi kabuklu canlılar hep üzerine dünya inşa edilmesi metaforuna otururlar. Terry Pratchett’in Disk Dünya serisinde, gezegen, dev bir kaplumbağanın üstüne inşa edilmiştir. Bunun gibi birçok hikaye vardır kulaktan kulağa dolanan ya da şimdilerde yazılan.

“The Legend Of The Crabe Phare” kısa animasyonu da böyle bir konsepte sahip. Efsanevi kabuklu yengeç Crabe-Phare efsaneliğini kabuğunun üzerinde taşıdığı deniz fenerinden alıyor. Yedi dakika boyunca izlediğimiz efsanevi kabuklu yengeç Crabe-Phare, kendine hem kabuğunun üzerinde hem de kabuğunun altında bir dünya yaratmış. Kabuğunun üzerine gelen turistler yengecin etrafında olan biten her şeyi fotoğraflar durur hikaye boyunca. O deniz fenerinin ışığına gelen turistler o kadar fazlalaşıyor ki neredeyse bir şehir oluşturacak kadar toplanıyorlar. Kocaman ama şirin yengeç Crabe-Phare da ışığıyla etrafına topladığı gemileri suyun altına kaçırıyor ve onlardan kendine bir oyuncak gemi şehri kuruyor suyun altında. Daha doğrusu yengecin boyutuna göre ouncak gibi kalıyor gerçek gemiler. Fakat tabii ki yanlışlıkla kolu fark edilen yengecimiz meşhur oluyor ve insanlar her şey mahvettikleri gibi bunu da mahvediyorlar.

Çocuk Kalpli Dev Yengeç Gemilerini Çok Seviyor

Gaëtan Borde, Benjamin Lebourgeois, Alexandre Veaux, Mengjing Yang ve Claire Vandermeersh tarafından yapılan animasyon kısası gördüğünüzde sizi gülümseten bir çizgiye ve hikaye akışına sahip. Aslında insanların her şeyi fotoğraflaması ve insanlarının gözlerinin ne kadar kör olduğunu anlatsa da, bunu o kadar tatlı anlatıyor ki aslında 5 yaşındaki çocuğunuz da bu animasyon kısasını izlese anlatmak istediği mesajı alabilir. Bunu “The Legend Of The Crabe Phare” animasyon kısası için bir övgü sayabilirsiniz.

“The Legend Of The Crabe Phare”, sadece çizgi ve hikaye dilinde basitlikten yana değil. Aynı zamanda müziklerini de minimal tutuyor ve bu sayede animasyon daha da birbiriyle ilişkili oluyor. Yengeçin film boyunca gemilerini insanlardan ve etrafından korumak istemesi ise çok güzel bir nokta. Yengeç de aslında insanlar gibi onu geçmişe ve şu ana bağlayan nesnelerini ve alanını korumak istiyor. Tabii ki yengeç de ama bizler gibi etrafında birileri çoğaldıkça ve flaşlar arttıkça şaşkınlaşıyor ve istemeden bazı şeyler yapıyor. Gerisini çok anlatmayalım izlemeye hevesiniz kalsın.

“The Legend Of The Crabe Phare”, son 2 yıldır gösterildiği onda fazla festivalden ödülle döndü. Festivaller gösterimlerinden sonra animasyondan hep övgüyle bahsettiler. Yedi dakikanızı ayırıp izlerseniz, sizin de pişman olmayacağınızı düşünüyorum.

Görsel: Vimeo