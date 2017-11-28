Amazon’un Yılbaşı Kutuları Çok Konuşuyor

Birçok kişi için yılbaşı demek yollanacak bir sürü hediye demek. Sevdiklere onların seveceği, bizi hatırlatacaklar küçük anılar alma vakti. Bu anıları paketleyip kargoya verme vakti. Hediyelerin gittiği kişiler kadar bu yılbaşı sevinen başka şeyler daha var: Amazon’un şirin mi şirin hediye gidecek olan kargo paketleri!

Amazon bu sene bizlere yılbaşında 60 saniyede hediye olarak gönderilen kargo paketlerinin yerlerine ulaşmaktan ötürü ne kadar mutlu olduğuna dair bir reklam gösteriyor. Reklamı izlerken istemsizce siz de gülümsüyorsunuz. İrili ufaklı hediye olarak giden kargo paketleri çok mulu bir şekilde şarkı söylüyorlar ve evlere doğru yola çıkıyorlar.

Adres bandında başlayan reklam, hediyesini alan ufak kızın elinde bitiyor. Böylece Amazon geçen seneki yılbaşı reklamında kullandığı siyasi temadan da uzaklaşıyor. Geçtiğimiz sene reklamın teması yine arkadaşlık ve hediyelerdi. Fakat Amazon burada farklı insanların da birbirinin yeni yılını kutlayabileceğine dikkat çekmek istemişti. Reklamda bir imam ve rahip birbirlerine sarılıyorlardı.

Amazon Kutularından Adeta Müzikal

Hiçbir şekilde karanlık bir yanı bulunmayan reklam, eski bir şarkı olan Roger Hodgson’ın “Give a Little Bit” şarkısını reklam müziği olarak kullanmış. Şarkı söyleyen kargo kutuları asla trafiğe takılmıyor, beklemiyor ve gecikmiyor. Olması gerektiği zaman hediyenin gideceği adreste oluyor. Şarkı söyleyen karton kutular aslında “vaov ne fikirmiş be” diyeceğimiz bir fikir değil, sonuçta artık birçok ürün konuşabiliyor. En azından reklamlarda ve biraz akıllıysa hayatımızda. Fakat konuşan kutular tatlı bir şekilde görselleştirilmiş. Kargo kutularının sadece ağzı var ama duygularını çok güzel ifade ediyorlar. Kutuların üzerine adresler yapıştırılırken gıdıklanıp gülmeleri gibi detaylar reklamı hoş yapıyor.

Reklam boyunca hediye olarak giden kargo kutularını görüyoruz fakat içlerini görmüyoruz. Böyle olması da iyi olmuş. Amazon gibi birçok ürünü bulabileceğiniz bir yerde tek bir ürünü göstermek hoş olmayabilirdi ya da bu reklam için kalabalık yaratabilirdi.

Geçtiğimiz sene Joint ile çalışan Amazon bu sene yine Londralı bir ajans olan Lucky General ile çalıştı. “Give a Little Bit” eğlenceli bir reklam olmuş. Yılbaşı ruhunu taşıyor ve izleyiciye aktarabiliyor.

Künye.

Reklamveren: Amazon

Ajans: Lucky Generals

Prodüksiyon Şirketi: Somesuch

Yönetmen: Nick Gordon

Post-prodüksiyon: The Mill

Kurgu: Final Cut

Müzik: Soundtree

Ses Tasarımı: 750 MPH

Medya: Initiative