OK Go’dan 567 Yazıcıyla Rengarenk Koreografi

Şikago çıkışlı alternatif müzik grubu OK Go’nun, 2005’te yayınladıkları Here It Goes Again‘den bu yana yayınladıkları her müzik videosu yaratıcı ve ilginç uygulamalarla dikkat çekiyor. IKEA ürünlerinden sıfır yer çekiminde dansa, 4,2 saniyede çekilip ağır çekimde anlam kazanan projelere kadar çeşitli konseptlerle karşılaştık. Grubun son müzik videosunun başrolünde de 567 adet yazıcı var.

Kağıt üreticisi Double A ortaklığıyla hayata geçen projede 567 yazıcı eş zamanlı olarak çalışıyor ve “dünyanın ilk kağıt haritalama” projesine imza atıyorlar. Büyük bir depoda çekilen videoda yazıcılar arka planı dolduracak şekilde diziliyor. Müzikle beraber de önce beyaz ardından renkli kağıtlarla müthiş bir koreografi sergilenmeye başlıyor. Parça ilerledikçe de OK Go’nun göz kamaştırıcı renklerle dolu dünyasına iyiden iyiye giriyoruz. OK Go, bu kadar yazıcı ve kağıt kullanarak hazırladığı videosunda bir de uyarı iliştiriyor; bu videoyu izlediğiniz anda kullanılan kağıtlar çoktan geri dönüştürülmüş ve Greenpeace’e bağışlanmış olacak.

Hem müzik grubu hem yaratıcı ajans

OK Go son yayınladığı 3 müzik videosunda da markalarla birlikte çalışıyor. Upside Down & Inside Out videosunda S7 Airlines, The One Moment içinse Morton Salt ile birlikte çalışmıştı. Hatta grup bu iki video ile de Cannes Lions 2016’da bronzdan altına çeşitli ödüllere layık görüldü. OK Go, daha önce de çeşitli projelerde işbirlikleri yaparak reklam ve yaratıcılık festivallerinde ödül almıştı. Grup aynı anda hem müzik grubu hem yaratıcı ajans hem de fenomen olarak kendi katma değerlerini yaratmayı başarıyor.

Künye:

OK Go:

Damian Kulash, Jr.

Timothy Nordwind

Andy Ross

Dan Konopka

Yönetmen Damian Kulash, Jr. ve Yusuke Tanaka

Teknik Ekip: Daito Manabe ve Rhizomatiks Research

Koreografi: MIKIKO & Elevenplay

Yaratıcı Ajans: SIX

Ajans Yönetici Yaratıcı Yönetmeni: Takeshi Nozoe

Ajans Yaratıcı Yönetmeni: Jin Saito

Marka Ajansı: SPA-HAKUHODO

Yapımcı: AOI Pro.

Görsel: YouTube