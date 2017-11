Gezegenimize Duyarlı Sürdürülebilir Tasarımlar [Bigumigu’da 2017]

Geride bırakmaya hazırlandığımız yılın en çarpıcı haberlerini inceledik ve ele aldığımız konular arasında bazılarının öne çıktığını gördük. 2017’nin Bigumigu’da öne çıkan konularını da tek tek derledik.

İklim değişikliği ve çevre konusu 2017’de de dünyanın önem verdiği konu başlıkları arasında yerini korudu. Dolayısıyla projelerini sürdürülebilirlik prensibine uygun olarak şekillendiren tasarımcılar da dikkat çekiyor. Kahve atıklarından yapılan şık kahve fincanları, su bittiğinde yok şişe, reklam panolarından, tır tentelerinden, şişme botlardan ve hava yastığından yapılan valizler ve çantalar, mantardan yetiştirilen aydınlatmalar, geri dönüştürülmüş kauçuktan babetler 2017’de Bigumigu’nun radarına takılan en çarpıcı sürdürülebilir tasarımlar arasında yer alıyor.

Kahve Atıklarından Üretilen Şık Kahve Fincanları

Kahve çekirdeği kabuğundan üretilen HuskeeCup; tekrar kullanılabilen, geri dönüştürülebilen ve seramik kahve kupalarına alternatif olan dayanıklı yapısının yanı sıra ısı tutabilme kabiliyetiyle fark yaratıyor. HuskeeCup’un yapımında kullanılan kahve çekirdeği kabukları, kahve üretimi sırasında öğütme aşamasında ortaya çıkan ve hemen hemen hiçbir ekonomik değeri olmayan atıklar.

Mantar Köklerinden Sizin Yetiştirdiğiniz Lamba

GROW, kullanıcıyı bio tasarım sürecinin bir parçası haline getirmeyi başarıyor. Bir mantarın büyüme aşamalarının an be an gözlemlenebilmesi özellikle çocuklar için heyecan verici bir öğrenme deneyimi sağlıyor. GROW her deneyim düzeyinden insanın kolayca yapabileceği bir kit halinde geliyor.

İçindeki Su Bittiğinde Yok Olan Şişe

Plastiğe tamamen doğal bir alternatif sunan Agari, bir şişenin varlık sebebi olan sıvı taşıma amacını gerçekleştirdiğinde ömrünü tamamlıyor ve yok oluyor. Su içildikten sonra çözünerek atık derdini ortadan kaldırıyor. Hatta yenebilir bir malzemeden üretildiği için isteyen şişeyi çiğneyebiliyor.

Reklam Panolarından Çantaya Uzanan Geri Dönüşümler

%100 İstanbul, günlük yaşamda kullandığımız, işlevini tamamlayan malzemeleri yeniden değerlendirerek bambaşka formlarda geri dönüştürüyor. Kullanılmış gıda çuvalları, tır brandaları, eski reklam afişleri, vintage kumaşlar; birbirinden farklı çantalara, valizlere, makyaj çantalarına, cüzdanlara ve defterlere hayat veriyor.

Tır Tentesinden Eşsiz ve Şişirilebilir Valizlere: ZIPPELIN

İsviçre merkezli FREITAG, 24 yıl önce tır konteynerlerinin kaplamasında kullanılan tenteleri kullanarak çeşitli boy ve modellerde çantalar üreten bir şirket. Tüm tasarımlarında da tenteleri kesip biçerek yaptıkları için üretilen her bir çanta özel ve tek oluyor. Çünkü aynı tentenin aynı bölümü bir başka çantanın da aynı yerine gelmiyor. ZIPPELIN de FREITAG’in üretim kurallarıyla doğan şişirilebilir ve biri diğerine benzemeyen bir valiz.

Şişme Botlardan Yapılan Şık Çantalar

Almanya merkezli Mimycri, mültecilerin botlarından arta kalan parçaları geri dönüştürerek çanta yapan bir sivil toplum kuruluşu. 7 farklı ülkeden tasarımcılar, danışmanlar, iletişimciler, çevre uzmanları, mimarlar ve terzilerden oluşan ekip; hem çevre için fayda sağlıyor, hem de mültecilerin yaşamının normalleşmesi için olumlu bir katkıda bulunuyor.

Hava Yastığından Sırt Çantası

Köln merkezli girişim Airpaq kendi ileri dönüşüm hedefini bir otomobil mezarlığında bulmuş. Çevredeki kullanılmayan otomobil parçalarını görünce neler yapabileceklerini düşünmeye başlamışlar. Ve ortaya hava yastığı, emniyet kemeri ve kemer tokası kullanarak üretilen Airpaq sırt çantaları çıkmış. Çantanın iskeleti hava yastığından, askıları emniyet kemerinden, bütünlüğü sağlayan kilit sistemi ise kemer tokasından yapılmış.

Güzel Olduğu Kadar Çevreci Babetler

Birkaç pet şişe, biraz geri dönüştürülmüş kauçuk ve bir parça da geri dönüştürülebilir süngeri sadece çöp olarak görmek yerine bunlarla dünya çapında dikkat çeken bir moda akımı yaratmak da mümkün! Tıpkı sevimli görünümünün yanı sıra taşıdığı çevre bilinciyle de öne çıkan ayakkabı markası Rothy’s‘in yaratıcılarının yaptığı gibi.

