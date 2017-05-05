Katlanır Taşınabilir Mini Rüzgar Türbini

Nils Ferber; kamp, dağcılık ve benzeri aktiviteler sırasında duyulan elektrik ihtiyacını karşılamak üzere katlanıp taşınabilen bir rüzgar türbini olarak Micro Wind Turbine'ı tasarladı.

Yenilenebilir enerji santralleriyle büyük miktarda enerji üretilebiliyor ancak şebekeden bağımsız olarak enerji üretebilecek daha küçük cihazlar için de yoğun bir ihtiyaç var. Tasarımcı Nils Ferber bu ihtiyacı karşılamak için; arka bahçede olduğu gibi fırtınalı bir dağ tepesinde de işlevini yerine getirebilen ve USB giriş aracılığıyla akıllı telefonları şarj edebilen Micro Wind Turbine’ı geliştirdi.



Portatif rüzgar türbini Trinity'den küçük bir miktar daha hafif olan Micro Wind Turbine yaklaşık 2 pound (907 gr) ağırlığında. Ancak yapısal olarak Trinity'den çok daha pratik ve taşıması kolay görünüyor. Sonuçta Micro Wind Turbine, tıpkı bir şemsiye gibi katlanıyor. Sapı iç içe geçmiş ince borular sayesinde uzayıp kısalabilen türbin, saatte 18 kilometre hızında bir rüzgar varsa sabit bir şekilde beş watt’lık elektrik üretebiliyor. Türbin, 24 watt-saat kapasiteli entegre piliyle enerji depolayabiliyor . Kullanıcı dilerse cihazını doğrudan türbin üzerindeki USB porttan da şarj edebiliyor. Kanatları dayanıklı kumaştan yapılmış olan türbin, hangi yönden gelirse gelsin rüzgar enerjisini kolaylıkla yakalayabiliyor.

Mikro rüzgar türbini, güneş panellerinden faydalanmanın mümkün olmadığı bulutlu havalarda veya geceleri rüzgar enerjisinden faydalanabilmeyi sağlıyor. Bu anlamda akan suyla elektrik üreten taşınabilir jeneratör gibi güneş panellerine alternatif bir enerji üreticisi olarak nitelendirilebilir. Film yapımcıları, dağcılar, gezginler, acil kurtarma ekipleri, doğada inceleme yapan bilim insanları, araştırmacılar ve enerjiye erişimin olmadığı yerlerde sık bulunan herkes için çözüm olmak üzere tasarlanmış. Ferber kendisi de ürünü İsviçre Alpleri’nde test etmiş.

İlk mikro rüzgar türbini yalnızca bir kişilik olarak tasarlanmış ancak Ferber türbinin "kolaylıkla ölçeklenebilir" olduğunu belirtmiş. Bu da gelecekte birden fazla kişinin ihtiyacını karşılayabilecek başka versiyonların da tasarlanabileceğine dair bir işaret. Ferber şu anda türbini pazarlanabilir bir ürüne dönüştürmek için ortak arayışı içinde. Bu arada Almanya doğumlu Ferber’in yüksek lisansını, köklü sanat ve tasarım okulu - daha önce öğrencilerinin pek çok etkileyici projesine yer vermiştilk- ECAL’de tamamlamış olduğunu da belirtelim.





Görsel: Nils Ferber