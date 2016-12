Cinsiyetçilikle Mücadele Eden İşler [Bigumigu'da 2016]

Bigumigu’da geçtiğimiz yılı özetliyoruz: Cinsiyetçiliğe dur diyen markalar, kadın-erkek konularına kafa yoran kampanyalar, cinsiyet rollerine farklı yaklaşımlar.

Geçen bir yılda yazdığımız 2 bine yakın haberi inceledik ve ele aldığımız konular arasında bazılarının öne çıktığını gördük. 2016'nın Bigumigu'da öne çıkan konularını da tek tek derledik.

Cinsiyetçi söylemler ve kadını metalaştıran reklamlar tam gaz giderken bunlara tepki gösteren markalar ve işler de güçlü duruşlarıyla öne çıktı. İşte 2016 yılı içide cinsiyet rollerini yeniden sorgulayan kampanyalar, alışıldık "seks satar" reklam anlayışına dur diyen markalar ve kadını meta olarak değil gücüyle ve kişiliğiyle öne çıkaran işlerden bazıları...

Kadınları Metalaştıran Reklamlara Kadınların Mesajı

Badger&Winters'ın #WomenNotObjects etiketli kampanyası süregelen seksist reklam kampanyalarına dikkat çekerken, kadını metalaştırma üzerinden ürün pazarlama stratejisini benimseyen reklam sektörüne karşı da sert bir uyarı niteliği taşıyor. Vurucu bir dile sahip olan videoda bir grup kadın; ellerinde DirectTV, Tom Ford, Post-It gibi büyük markalara ait, kadın bedeninin ürünün önüne geçtiği, sekse göndermelerle ve çıplak kadın vücutlarıyla doldurulmuş kampanya görsellerini tutuyor ve görselleri bir kadın gözüyle yorumluyor. Videoya son noktayı koyan sözlerse tokat gibi: “Ben senin annenim, kız kardeşinim, kızınım, iş arkadaşınım, müdürünüm, CEO’num. Benimle bu şekilde konuşma.”

Bir Babadan Kızına Özür Mektubu

Cannes Lions Ödüllerinde cinsiyet ayrımını ortadan kaldıran reklamlar için "Glass Lion" adı ile yeni bir kategori eklenmişti. Ödül alan işlerden biri de Ariel'in çalışan kadınlara, ev işlerinde yardım edilmesi için çağrı yaptığı (özellikle kocalara) "#ShareTheLoad" kampanyasıydı. Bu kampanyanın devamında eklenen yeni film; büyürken model aldığımız anne ve babamızın ilerde yaşamlarımıza ne kadar etkili olduğunu dile getiriyor. P&G India için BBDO India tarafından hazırlanan film, Facebook Baş Operasyon Sorumlusu (COO) Sheryl Sandberg'in Facebook paylaşımı ile hızlıca yayıldı.

Dove ve Twitter'dan Cinsiyetçi Söylemleri Ölçen Kampanya

Kadınlara karşı oluşturulan cinsiyetçi dilin değiştirilmesi ve genç kızların dış görünüşleri hakkında daha özgüvenli olmaları için çeşitli kampanyalar başlatan Dove, şimdi de Twitter işbirliğiyle sosyal medya hesaplarımızdaki negatif söylem oranını ölçmemizi sağlıyor. #SpeakBeautiful kampanyası sosyal medya paylaşımlarının ve diyaloglarının kadınların özgüvenine nasıl zarar verdiğini gösteriyor. SXSW'de tanıtılan kampanya, aslında geçtiğimiz yıl başlatılan ve Oscar ödül töreni gecesinde atılan nefret dolu tweet'leri gözler önüne seren kampanyanın devamı niteliğinde.

Hiçbir Kanın Engel Olamadığı Kadınlar

Hijyenik ped markası Bodyform’un hazırladığı kampanya kadınların hayatın her alanında başarıyla sürdürdüğü mücadeleyi gözler önüne seriyor ve menstrüal döngünün spor yapmalarına da engel olmayacağı mesajını veriyor. Kampanya için AMV BBDO ile güçlerini birleştiren Bodyform’un “Blood” (Kan) isimli reklam filminde; bale, sörf, boks, koşu ve kaykay yapan, bisiklete binen, rugby maçı yapan kadınların kanayan parmakları, burunları, dizleri gösteriliyor. Beyaz bir ata binen ve kılıç kuşanan savaşçı kadın figürü ise kadınların gücünü temsil ediyor. Reklam filmi, “No Blood Should Hold Us Back” (Hiçbir Kan Bize Engel Olamaz) söylemiyle son buluyor.

Kadınların İfadeleriyle Değiştirilen Cinsiyetçi Şarkı Sözleri

Brezilya’da yayınlanan dijital gazete Estadão Digital, Rio de Janeiro yardım hattı Disque Denúncia ve FCB Brezilya ile bir araya gelerek kadınlara yönelik şiddet ve aşağılama içeren sözlere sahip şarkıları “Songs of Violence” kampanyasına taşıdı. Yerli ve yabancı cinsel şiddet içerikli 300’den fazla şarkının adını öğrenmek için Shazam müzik uygulamasıyla aratanlar “Bu şarkı kadınlara yönelik şiddet içermektedir” uyarısıyla karşılaştı. Uyarıya rağmen şarkıyı dinlemek isteyenler ise şarkı yerine cinsel şiddete maruz kalan kadınların ağzından yaşadıkları tatsız olaylarla ilgili itiraflar dinledi.





Çocuk Gözünden Kadını Metalaştıran Reklamlar

Reklamda kadının metalaştırılmasının önüne geçmek için #WomenNotObjects kampanyasını başlatan Badger & Winters, bu kampanyayı çocukların bakış açısını yansıttığı “What Our Kids See” isimini taşıyan kısa filmle sürdürdü. Çocukların, yarı çıplak kadın ve erkek figürlerinin kullanıldığı ve her köşe başında karşılaştıkları sokak reklamlarına verdiği tepkiler, bu reklamların onların gelişimi için ve yaratılmaya çalışılan tek tip beden algısı yüzünden pek de yararlı olmadığını gösteriyor. Çocuklar bu tip reklamları özgüven sarsıcı, anlamsız ve hatta iğrenç buluyor.

Unilever'den Basmakalıp Cinsiyet Rollerine Tepki

Unilever, sektörde basmakalıp cinsiyet rollerinin yeniden tanımlanması, tabuların yıkılması konusunda düğmeye bastığını Cannes Lions’da #unstereotype ile duyurdu. Tüm markaları, kadınları ve erkekleri keskin sınırlarla birbirinden ayıran ve kalıplara sokmaya çalışan bu reklamcılık anlayışından uzaklaşmaya, daha iyi markalar haline gelmeye davet etti. Unilever bundan böyle özellikle kadınlara yönelik hazırlanan reklamlarda 3 kilit noktaya; kadınların rolüne, kişiliklerine ve görünüşlerine odaklanacağını duyurdu. Kadınların rolünün daha geniş bir açıdan, çok yönlü aktarılması gerektiğini düşünen Unilever, onların hedeflerini, başarılarını daha özgün ve markanın ötesine geçen bir sorumlulukla yansıtmak istediğini vurguladı.

Dove'dan Medyaya Çağrı

Kadın atletler söz konusu olduğunda medyanın ilgisinin genellikle sporcuların dış görünüşlerinde toplanması üzerine Dove, Rio 2016 için hazırlanan Have Your Say ile buna tepkisini gösterdi. Kampanya için eski jimnastikçi Shawn Johnson’la işbirliğine giden Dove, medyanın kadın atletlere bakış açısını değiştirmesini istedi. Kampanya için Razorfish tarafından hazırlanan dijital interaktif reklam panoları; kadın atletler hakkında sosyal medyada yapılan yorumları yansıtırken, izleyicilerin olimpiyat performansları sırasında bu atletlerin fiziksel özelliklerine mi yoksa yeteneklerine mi odaklandıkları da koymuş oldu.

Görsel: #WomenNotObjects