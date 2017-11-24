Hız Yapmak İnsanların Hayatını Nasıl Karartır?

Trafikteki hataların sonuçları zaman zaman ölümcül olabiliyor. Ancak insanlarda kuru uyarılar, trafik cezaları ya da ders veren kamu spotları yeterince etki yaratamıyor. Bunun sonuçlarını birebir yaşamış insanların anlatımları çok daha güçlü olabiliyor. Örneğin, alkollü araç kullanımı konusunda bu nedenle ceza alan mahkumların hikayelerini anlattığı We Save Lives işi, insanlar üzerinde gerçekten caydırıcı bir etki yapmayı başarmıştı. Buna benzer bir başka iş de hız konusunda Parents of Road Victims‘den geliyor.

Reklam ajansı Happiness tarafından yaratılan #SpeedTalk etiketli çalışma, Belçika Polisi iş birliğiyle gerçekleştirilmiş. Çalışmada hız yapan sürücüler polis tarafından durduruluyor. Ceza yiyeceklerini sanan sürücülerse bunun yerine araçlarına binen bir insanla karşılaşıyorlar Karşılarındaki insan selam verip kendini tanıttıktan sonra işler değişiyor ve bunun sıradan bir polis durdurması olmadığı ortaya çıkıyor.

Hızın Yol Açtığı Trajedileri Yaşayanlar

Otomobile binen kişiler önce ne kadar hız yaptıklarını ve neden hızlı gittiklerini soruyor. Tatlı tatlı konuşmaya başlıyor ama konunun seyri “hızla” değişiyor. Zira konuşanlar çocuklarını, eşlerini, arkadaşlarını, sevdiklerini hız nedenli trafik kazalarında kaybetmiş kişiler yani hızın yol açabildiği trajedinin baş kahramanları.

Doğal olarak bisiklete binen 12 yaşındaki çocuğunu hızla giden bir otomobilin çarpması sonucu kaybeden bir anneyle konuşmak, televizyonda seyredilen “Aman hız yapmayın” mesajlı bir spottan çok daha gerçek ve vurucu bir etki yapıyor. Onların hikayeleri dinlendiğinde “eve/randevuma/işe yetişmeye çalışıyordum” gibi bahaneler oldukça anlamsız kalıyor. Hızın insanların hayatlarını nasıl karartabileceği, düşünmeden yapılan bir hatanın nasıl sonuçları olabileceğini bu acıyı yaşayan insanlardan duyuyorlar. Sonuç olarak da kendi küçük kızını hatırlayıp göz yaşlarına boğulanlar, söyleyecek söz bulamayanlar ve tabii yaptıkları hatanın ne anlama gelebileceğini fark edenler oluyor.

Kampanyayı anlatan film ölümlü trafik kazalarının 3’te 1’inin hız nedenli olduğu bilgisini verirken; dışarıdan seyreden bizler için de yutması zor bir lokma sunuyor. Bu anı gerçekten yaşayan insanlar içinse ciddi bir uyanış sağladığına inanıyorum. Bu anlamda çalışma, sadece gerçek hikayeleri kullanarak hiçbir oyuna başvurmadan ulaşması ve öğüt vermesi daha zor, hız seven genç bir kitleye güçlü bir şekilde ulaşmayı başarıyor.

Künye:

Reklamveren: Parents of Road Victims

Reklam Ajansı: Happiness, Brüksel

Yaratıcı Yönetmen: Geoffrey Hantson, Niels Sienaert, Tim Schoenmaeckers

Yaratıcı Ekip: Manuel De Vos, Aaron Denolf, Jawad Boumalek, Jarne Eetesonne, Catherine Caristo, Elien De Brouwer, Saartje Degryse, Jochen De Blaere, Jules de Boon

Görsel: YouTube