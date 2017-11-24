Şehir Merkezlerinde Binlerce Kuş Evi

Gwendal Le Bihan ve Raphaël Vaillant-André’nin absürt kuş evleri projesi ile Douglas Barnhard’ın modern mimari estetiğine sahip kuş evleri, bu alanda ne kadar sıra dışı çalışmalar yapılabildiğini göstermişti. Kopenhag’ın yeşil alanlarına yerleştirdiği dev ahşap heykelleriyle daha önce yer verdiğimiz Danimarkalı sanatçı ve tasarımcı Thomas Dambo da 11 yıldır devam etmekte olan Happy City Birds adlı interaktif kuş evi projesiyle dikkat çekiyor.

Kuş evi projesi, Danimarka sınırlarını aştı

Dambo, Happy City Birds projesinde farklı ülkelerdeki kent merkezlerinde binaların ve ağaçların üzerinde uzun kümeler şeklinde uzanan kuş evleri inşa ediyor. Serideki işleri yerel toplulukla bağ kuran birer sokak sanatı çalışması olarak nitelendirmek mümkün. Öyle ki trafik levhaları, kapılar ve elektrik direkleriyle hem biçim hem de renk açısından etkileşim kuran, kimi zaman kamufle olan kimi zaman da dev boyutlara ulaşan birer sanatsal yerleştirme gibiler.

Çalışmaların büyük bir kısmı Arken’de (buradaki kuş evlerinin konumlarını internet sitesindeki Google haritasında görebilirsiniz) yer alıyor. Bunun dışında Kopenhag, Aarhus, Odense, Horsens, Beyrut ve Berlin’de de kuş evleri bulunuyor.

11 Yılda 3.500’den fazla kuş evi

2006’dan bu yana devam eden projede Dambo’nun ekibi, geri dönüştürülmüş ahşap, atık malzemeler ve boya ile 3.500’ü aşkın kuş evi inşa etmiş. Danimarkalı boya üreticisi Dyrup bu proje için sanatçıya bir kamyon dolusu boya bağışlamış.

Thomas Dambo’nun yeni kuş evlerini Facebook sayfası ve Instagram profili aracılığıyla takip edebilirsiniz.

Görsel: Thomas Dambo

Manşet görseli düzenlenmiştir.