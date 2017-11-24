Yılbaşı Süslerinden Sıkılan Elf Kendine Yeni Arkadaşlar Arıyor

Yılbaşı yaklaşırken yılbaşı ve Noel temalı filmler de ardı ardına gelmeye başladı. Bunlardan biri de Avusturalyalı perakende zinciri Myer‘ın sıradan yılbaşı süslerinden sıkılan bir elfin hikayesini anlattığı, eğlenceli canlandırma film.

Clemenger BBDO tarafından yaratılan ve “Wallace & Gromit” gibi filmlerde de imzası olan, ödüllü canlandırma stüdyosu Aardman tarafından animasyonu gerçekleştirilen “Elf’s Journey” (Elf’in Yolculuğu) isimli filmde, markanın geçtiğimiz 3 seneki işlerinde de kullanılan karakterleri gündeme getiriyor.

Filmin baş kahramanı olan Elf; her yıl kullanılan yılbaşı süsleri olan Geyik, Melek ve Fare’den artık sıkılmıştır. Ağaç süslenirken geyik yapıp işi ciddiye almayan bu süslere kızan elf, daha üstün nitelikli, işi hakkıyla yapacak süsler bulmak için yola çıkar. Bunları ararken de karşısına değişik karakterler çıkar. Noel ışıkları üzerine yerleştirilmiş kavgacı bir kardan adam, İskandinav tasarımında minimal ama burnu havada, tahta hayvancıklar, çocukların elle yaptığı ve tam bir 2 yaş çocuğu gibi davranan el yapımı süsler, çılgın LED’lerle bezeli evlerin üzerindeki ışıklı dekorlar… Elfimiz bir türlü aradığını bulamaz.

Sonunda karakterimiz arayışından vaz geçip, evdeki süslere bir şans daha vermeye karar verir. “Siz delisiniz ama tam benim kalemim delisiniz.” diyerek eski dostlarıyla barış yapar. Film, Noel ruhuna uygun bir şekilde, beraber olmanın güzelliğine, aileye ve birliğe ilişkin bir mesajla sonlanır.

Farklı Mecralarla Desteklenen Kampanya

Kampanya için televizyon ve internet ortamında yayınlanan ana filmin yanı sıra filme destek veren “Elfvision” isimli bir de uygulama da hazırlandı. Uygulama, filmdeki karakterlere artırılmış gerçeklik aracılığıyla hayat veriyor. Bunun dışında uygulamanın beraber kullanıldığı bir çocuk kitabı ve filmdeki karakterlerin yer aldığı ürünler de Myers mağazalarında satışa sunulacak. Kampanyanın daha da hoş yanı, filmin Facebook üzerinde aldığı her paylaşım için Myer’ın yardım kuruluşu The Salvation Army’e 1 dolar bağışlayacak olması.

Künye:

Reklamvere: Myer

Reklam Ajansı: Clemenger BBDO Melbourne

Yapım: Aardman

Medya: Ikon

Görsel: YouTube