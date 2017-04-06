Spotify, Tanınmayan Sanatçıları Nasıl Bir Anda Popülerleştiriyor?

Plak ve dağıtım şirketi AWAL, 5 sanatçısının resmi Spotify çalma listelerine eklenmesiyle değişen dinlenme grafiğini ve verisini paylaştı.

Spotify, erişilebilirliği ve popülerliğiyle birçok müzik akış servisini geride bırakıp hem Türkiye'de hem dünyada milyonlarca kullanıcıya hizmet veriyor. Güncel olarak 50 milyon ücretli abonesi olan ve 200 milyon tekil ziyaretçisi olan Spotify, böylesine büyük bir havuzu olunca da ekosistemi içindeki çalma listeleri de yeni parçalar arayanlar için adeta kısa yoldan keşif yapma aracı oluyor.

Geniş bir kütüphanesi olan Spotify içinde de bir kullanıcı olarak ne dinlemeyeceğine veya yeni bir şeyler keşfedeceğine karar vermek de, nereden başlanacağı bilinmiyorsa biraz yorucu olabiliyor. Bu noktada çalma listeleri devreye giriyor. Spotify'da kullanıcıların kendileri hazırladıkları çalma listelerine ek olarak Spotify tarafından hazırlanan ve öne çıkarılan Haftalık Keşif, Yeni Müzik Radarı, New Music Friday gibi çalma listeleriyle de kullanıcıların özel ve genel seçkilerle yeni parçalar sunuyor.

İngiliz merkezli dijital dağıtım ve plak şirketi hizmeti veren AWAL, kendileriyle çalışan 5 bağımsız sanatçı Spotify tarafından desteklenen bir çalma listesiyle öne çıkarıldıktan sonra dinlenme oranlarının ne derece arttığını gösteren bir grafik yayınladı. Bu 5 sanatçı Guordan Banks, Michael Brun, Elohim, R3hab ve Verite iken Spotify bu isimleri öne çıkardığında dinlenme oranlarında %50 ile %100 arasında bir artış yaşanmış. Çalma listelerinden kalktıklarında ve normale dönüklerinde ise sanatçıların dinlenme oranlarında temel olarak %20'lik bir artış yaşanmış.

Çalma listeleri genel olarak birçok sanatçıya tek celsede ulaşmaya olanak sağlıyor. Ancak Spotify'ın inisiyatif alarak bazı sanatçıların dinlenilmesi için özel tanıtımlar ve öne çıkarmalar yapması bu sanatçıların kariyerlerinde ciddi bir ivme anlamına geliyor. Ve kimi isimler sadece bu destek sayesinde bile daha büyük kitlelere hitap edecek güce kavuşabilir. AWAL bu grafikleri yeni mobil uygulamasını tanıtmak için sunarken diğer plak şirketlerinin de benzer yayınlar yapması endüstrinin şeffaflığını büyük ölçüde etkileyecektir.

Görsel: Spotify; AWAL, Recode ile