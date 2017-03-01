Krüw'ün Sağlam Sanatçıları: Yavuz Öztürk

Türkiye'nin yeni ve sıkı sanatçı kolektifi Krüw'ün üyelerini tanıyoruz.

90'z sergisiyle doğan, Villianz, Canavarz sergileriyle ekibini genişleten ve VS by Krüw sergisiyle tek tuvalde iki sanatçıyı buluşturan Türkiye'nin en yeni sanatçı kolektiflerinden Krüw'ün üyelerini tanıdığımız röportaj serimizin sondan bir önceki bölümünde Yavuz Öztürk ile birlikteyiz.

Krüw'ün üyeleriyle yaptığımız röportajların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Yavuz Öztürk, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Tasarım bölümünde eğitim aldı ancak bitirmeden okulu bıraktı. Atom, Leman, Resimli Roman ve Uykusuz dergilerinde çizdi. Karikatürist kimliğiyle beraber de serbest illüstrasyon yaptı. Bir noktada mizah dergilerini bırakarak sadece illüstrasyonun üzerine düştü.

Samsung, THY, Garanti, TEB, Log Dergisi gibi markalar için illüstrasyonlar yapan Yavuz Öztürk, birkaç sene önce internetten karikatürler yayınlamaya başladı. Şu anda ise tekrar karikatür ile illüstrasyonu bir arada yürütüyor.

"Huzur Operasyonu" / Villainz

Nelerden ilham alıyorsun? Yaratıcılığı neler tetikliyor?

Yavuz: Konuşulması zor konulardan kolaylıkla hikayeler çıkarabiliyorum. Onları normalleştirmek komik oluyor. Galiba en çok yarattığım zamanlar sadece oturup çizdiğim ve çizdiklerim üzerinden düşündüğüm zamanlar. Yaratıcılığım tetiklensin diye bekleyince genelde pek bir şey gelmiyor.

Aklındaki fikri karikatür veya illüstrasyon olarak sınıflandırarak mı üretime başlıyorsun? Yoksa üretirken mi şekilleniyor?

Yavuz: Çok farklı şekillerde olabiliyor. Bir şey çizip üzerine "buradan espri çıkabilir mi?" diyerek düşünmeye başlıyorum. Eski defterlerdeki bir çizime birkaç sene sonra bile espri bulabiliyorum. Konu bulup onun üzerinden ilerlediğim işler de oldu tabii. Kimi zaman da sağdan soldan çok klişe bir laf duyup ona hikaye yazdığım da oluyor.

Krüw ile tanışman nasıl gerçekleşti? Böylesine üretken ve yaratıcı bir ekibin bir parçası olmak sana neler kazandırdı?

Yavuz: Arkadaş ortamında sohbet ediyoruz, böyle bir şey var yapsak mı ne dersin, dedi Uçman ve Derin. Ben de tam olarak ne olacağını bilmeden kabul ettim. Ortaya da güzel şeyler çıktı. Ki en önemlisi beni yaratıcı bir şeyler yapmaya zorladı. Nihayetinde de güzel işler çıktığını düşünüyorum. İkincisi yaptığım işleri uzun zamandır basılı olarak görmüyordum. İlk 3 sergimizi serigrafi baskıyla herkes kendi bastı. Bu süreç eğlenceli ve öğreticiydi.

Şirin Pembe Bulut

Sende bir iz bırakan, kırılma noktası olarak gördüğün bir işin var mı? Hikayesini paylaşır mısın?

Yavuz: Bu kesinlikle Şirin Pembe Bulut'un "Bir mevzu var da" çizimi. Çok saçma bir ilgi oldu bu çizime. Karikatür formlarında bir çizim değil çünkü. Çizim yapılabilir telefonlardan geçmişti bir ara gelime. Ben bununla çok basit ve hızlı bir şekilde çizip Instagram'a yüklemeye başlamıştım. O dönem çıkmıştı bu çizim de. Basitliğini o telefonla çizilmeye borçlu.

Canavarz sergisinde yer alan Prozac isimli işin, ilaç sektörü ve yasal yapay mutluluklar üzerinden yapılan bir sistem eleştirisi mi yoksa yüklemediğin anlamlar mı? Bir ilaç senin gözünde neden bir canavardır?

Yavuz: Sinirli kötü vahşi canavarlar çizmeye başladık Krüw olarak Canavarz için. Ben de canavarları biraz sakinleştirmek ve mutlu etmek için Prozac içen canavar çizeyim dedim. Ya da Prozac'dan yüklü miktarda para aldım.

"Prozac" / Canavarz

Masallar Ülkesi veya Uslu Çocuk gibi serilerin özünde bu coğrafyaya, burada büyüyen insanlara ait detayları barındırıyor. Kendini başka bir coğrafyaya atsan, orada da bu çizgiyi yakalayabilir misin? Kültürü içselleştirmek senin için engel mi?

Yavuz: Bunu ben de düşünüyorum. Kültüre yabancı biri için hiçbir şey ifade etmiyor çoğu çizimim. Başka bir ülkede yaşasaydım yapabilir miydim, hiçbir fikrim yok. Ama daha evrensel bir şeyler yapmak isterim.

Takip ettiğin sanatçılar kimler? İşlerini beğendiğin takip etmemizi önerebileceğin sanatçılar var mı?

Yavuz: Türk illüstratörleri ve Türk çizgi romancıları takip etmeye çalışıyorum. Türkçeye de çevirilen Daniels Clowes'un çizgi romanlarını seviyorum. İlginç işler yapan ve Instagram'dan takip ettiğim illüstratör ve animatörler de var. Sam Taylor, Kyle Platts ve Andy Rementer da bu listeden ilk aklıma gelenler.

Yavuz Öztürk'ü internet sitesi, tumblr ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz.

"Susam Sokağı" / 90'z

Görsel: Yavuz Öztürk