Krüw'ün Sağlam Sanatçıları: Selin Çınar

Türkiye'nin yeni ve sıkı sanatçı kolektifi Krüw'ün üyelerini tanıyoruz.

90'z sergisiyle doğan; Villianz, Canavarz sergileriyle ekibini genişleten ve VS by Krüw sergisiyle adeta aşık atışmasını sahneleyen Türkiye'nin en yeni sanatçı kolektiflerinden Krüw'ün üyelerini tanıdığımız serimiz Selin Çınar ile devam ediyor.

1989'da Eskişehir'de doğan Selin Çınar, gözünü açtığı topraklarda yaşamaya ve üretmeye devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümünde son sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam eden Çınar, 7 senedir de atölyesinde işlerini yapıp sergiliyor. İllüstrasyon dışında müzik ve fotoğrafla ilgileniyor. Eskişehir'in doğasına uyum sağlayarak sakin ve üretken bir hayat süren Selin Çınar, daha önce Mercedes Dubai ile birlikte çalıştı. Buna ek olarak da müzik gruplarına ve markalara tasarımlar yapıyor. Çalışmalarını iki sene önce oluşturduğu axstone mahlası altında sürdürüyor.

"That Part" / Canavarz

Atölyende çalışmak mı yoksa akademik eğitim mi? Hangisinin seni daha çok geliştirdiğini düşünüyorsun?

Selin: Atölyemde daha üretken ve mutluyum. Okul her zaman ikinci planda yer aldı. Mezun olmak gibi bir niyetim olmadığı için okulu biraz kafa dağıtmak için kullanıyorum.

Akademik eğitimim hocalarım ve arkadaşlıklarım yüzünden pek iç açıcı olmadı o yüzden pek olumlu bakmıyorum.

Sana en çok ilham veren, çalışmalarını yönlendiren hisler, nesneler hangileri? Kompozisyonlarının tetikleyicisi neler?

Selin: Beni tetikleyen şey her zaman huzur oldu. Huzurlu olduğum her zaman üretken ve araştırmacı oluyorum. Huzur, müzik ve arkadaşlarım; bu üçü her zaman bana ilham verir. Ve hayvanlar tabi ki.

Krüw ile buluşman nasıl oldu? Bu ekibin bir parçası olmanın sana ne gibi katkıları oldu?

Selin: Krüw'e dahil olmam Uçman'ın sayesinde oldu. Uzun süredir Uçman'ın sergi açmak istediğini, bir ekip olsa ne güzel olur dediğini biliyorum. Geçen sene bana, böyle bir şey yapsak bize katılmak ister misin, demesiyle başlayan çok güzel bir hikayem oldu. Krüw ekibi oluşturulduğundan bu yana çok güzel sergilere imza attık. Çok güzel arkadaşlıklarım ve başarılarım oldu. Ekibin bir parçası olmak çok güzel ve gurur verici.

Swim and sleep

Hikayesi olan, çizginde yeni bir anlam yaratan işin hangisi? Hikayesini paylaşır mısın?

Selin: Swim and sleep adındaki işim. Kötü ve kayıplı bir yılın ardından ilk yaptığım iş oldu. Kendimi dinlediğim ve güzel vakit geçirdiğim bir zamanda, hikayenin genel olmasının nedeni saçma sapan bir sene geçirdim hayal kırıklıkları üzüntüler ayrılıklar derken işlerimi bir süre ikinci plana almak zorunda kaldım. Denesem de üzerinde dursam da bir süre iş yapamadım. Onların üstüne bir gün bir anda çıkan bir iş oldu bu. Benim için çok anlamlı.

90'z sergisi için hazırladığın PEH isimli çalışman Tremors serisine referans veriyor. Bu filmlerin sendeki yeri nedir?

Selin: Evet. 90'z sergisinin konusu belirlendiğinde çok heyecanlandım ve acaba beni 90'larda en çok ne etkilemişti diye üzerine düşündüm. Ve bunda "Yeraltı Canavarı" adlı filmde karar kıldım. Çünkü çocukluk yıllarımda televizyonda ara ara gece seanslarında çıkan ve beni baya korkutan bir filmdi Yeraltı Canavarı. Üzerine arkadaşlarımın evinde toplanıp kendi uydurduğumuz yeraltı canavarı oyununu oynamamız beni baya gaza getirdi. Oyunumuzda içimizden birisi canavar olurdu ve sürekli saçma sapan oraya buraya saldırırdı. Güzel ve saçma anılar biriktirdim o oyunla. Ve sergi günü köşeye geçip filmi bilen, izleyen ve heyecanlanan insanları görmek beni çok mutlu etti.

"PEH" / 90'z

Kimi işlerinde birbirinden bağımsız renkli çizgiler bir bütüne dönüşüyor, kimi zamansa siyah beyaz ve yalın kurgular yaratıyorsun. Bu ayrım hangi duygularını tetikliyor?

Selin: Siyaha aşık bir insanım. Arada "Neden içinde biraz renk olmasın?" dediğimde farklı tatlar yakalıyorum. Tamamen doğaçlama ilerliyor açıkcası.

Takip ettiğin sanatçılar kimler? İşlerini beğendiğin takip etmemizi önerebileceğin sanatçılar var mı?

Selin: Hüseyin Özkan, İrem Yazıcı, Mau Lencinas, Bad Preacher, Nicolas Delort, Mert Tugen, Ece Ağırtmış.

Selin Çınar'ı Behance ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz.

"Kabus Gecesi" / Villainz

Blind

Stormtrooper With Krüw

Demond days

Another One

Satan

Görsel: Selin Çınar