Birlikte Farklı Anlam Kazanan Muzip Kombinasyonlar [Müzik Videosu]

Cassius'un Go Up isimli parçası için DIVISION'dan Alex Courtès'in yönettiği müzik videosunda birbiriyle alakasız görüntüler muzip ve beklenmedik anlamlar yaratıyor.

2011'de yayınladığı I Love U So parçası için hazırladığı müzik videosu ve videoda kullandığı mobil uygulamayla yakın tarihten hafızalarda yer eden Fransız ikili Cassius, 11 Nisan'da yeni müzik videosunu Go Up isimli parçası için yayınladı. Pharrell ve Cat Power ile birlikte seslendirilen parçanın yönetmenliğini ise Fransız prodüksiyon şirketi DIVISION'dan Alex Courtès üstleniyor.

Stephen McMennamy'nin kadrajın ikiye bölüp farklı görüntülerle görece anlamlı kombinasyonlar yaptığı Combophotos projesine benzerlik gösteren müzik videosunda Cassius ve Courtès işi fotoğraftan çıkarıp hareketli görüntülere taşıyor. Dünya'yı bir kase gibi görüp içinden makarna yemek, bir timelapse görüntüsüyle beynimizdeki sinir akışını buluşturmak, kelebeğin kanatlarıyla filin kafasını birleştirmek için tam anlamıyla muzip kombinasyonlar videoda kendine yer buluyor.



Farklı ölçekler, amaçlar, kullanım alanlarına sahip olsalar da kimi eşyalar özünde aynı eylemle vuku buluyor. Go Up videosu da bu öğeleri iyi analiz edilerek alakasız öğelerin arasında ilişki kurulmasıyla doğuyor.

