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9. Doğrudan Pazarlama Ödülleri'nin Kazanan İşleri

Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği, 2016'da hayata geçen en iyi doğrudan pazarlama kampanyalarını seçti.

Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği tarafından yıllık olarak organize edilen Doğrudan Pazarlama Ödülleri, 30 Mart'ta düzenlenen ödül gecesiyle 9. kez yılın en iyi doğrudan pazarlama kampanyalarını seçti. Yıl boyunca üretilmiş toplam 283 proje içinden 24 kategoride değerlendirilen işler arasından 78 kampanya ödüle layık görüldü.

Aşağıda her kategorinin 1. olan işine yer vereceğiz. Kazananların tam listesine ise buradan ulaşabilirsiniz.

Etkinlik Pazarlaması

Lansman Aktivitelesi

1.lik Ödülü

Kampanya: Kalbinin Sesi
Ajans: Pure New Media
Reklamveren: Philips

Roadshow

1.lik Ödülü

Kampanya: GNÇ'den Güzel Bir Gün 1
Ajans: NG Event
Reklamveren: Turkcell İletişim Hiz. A.Ş

Gerilla Aktiviteleri

1.lik Ödülü

Kampanya: OMO-Dünya Oyun Günü Şenliği
Ajans: STANDBY
Reklamveren: Unilever-Omo

Yarışma ve Festivaller

1.lik Ödülü

Kampanya: İstanbul Comics and Art Festival 2016
Ajans: dsm group
Reklamveren: İstanbul Comics and Art Festival

Spor Pazarlaması Aktiviteleri

1.lik Ödülü

Kampanya: Nike+ Training Club İstanbul Activations 2016
Ajasn: dsm group
Reklamveren: Nike

Özel Projeler

1.lik Ödülü

Kampanya: Bi Kutu Dostluk (Bigumigu haberi)
Ajans: dimi
Reklamveren: Taps Bebek

Entegre Etkinlik Pazarlaması Kampanyaları

1.lik Ödülü

Kampanya: KAFAYA TAKTIK
Ajans: BED
Reklamveren: AVON

İnteraktif Pazarlama

En İyi Mobil/Akıllı Cihaz Uygulaması

1.lik Ödülü

Kampanya: Ford C-MAX ile Hologram Masallar
Ajans: Koç Medya
Reklamveren: Ford

Entegre İnteraktif Pazarlama Kampanyaları

1.lik Ödülü

Kampanya: Allianz Yolda (Bigumigu haberi)
Ajans: Pure New Media
Reklamveren: Allianz Global Assistance

Sosyal Medyada Topluluk Yönetimi

1.lik Ödülü

Kampanya: #BANABAK Youtube Kanalı: Salon #BANABAK
Ajans: Youth Republic
Reklamveren: P&G

Viral Pazarlama Faaliyetleri

1.lik Ödülü

Kampanya: Allianz Yolda (Bigumigu haberi)
Ajans: Pure New Media
Reklamveren: Allianz Global Assistance

En İyi Teknoloji Kullanımı

1.lik Ödülü

Kampanya: Ford C-MAX ile Hologram Masallar
Ajans: Koç Medya
Reklamveren: Ford

Satış noktasında ve Sahada Pazarlama

Merchandising (Tanzim-Teşhir) Uygulamaları

1.lik Ödülü

Philips Akıllı Performer Kazanlı Ütü Saha Aktivitesi
Kayra Grup
Philips

Yerel Odaklı Satış Noktası İçi Promosyonel Aktiviteler

1.lik Ödülü

Kampanya: Bi Kutu Dostluk (Bigumigu haberi)
Ajans: dimi
Reklamveren: Taps Bebek

Sahada Pazarlama Uygulamaları

1.lik Ödülü

Kampanya: Philips Performans Küresi
Ajans: Pure New Media
Reklamveren: Philips

Entegre Uygulamalar

Kampanya: Philips BG 105 Relansman Kampanyası
Ajans: Kayra Grup
Reklamveren: Philips (Erkek Bakım Kategorisi)

Geniş Kapsamlı Satış Noktası Ve Sahada Pazarlama Uygulamaları

1.lik Ödülü

Kampanya: Philips Akıllı Performer Kazanlı Ütü Saha Aktivitesi
Ajans: Kayra Grup
Reklamveren: Philips

Veri Tabanına Dayalı Pazarlama

Doğrudan Postalama Çalışmaları

1.lik Ödülü

Kampanya: Aracınız Yeni Bir Ford Gibi Kokmayalı Uzun Yıllar Olmadı Mı?
Ajans: Tanı
Reklamveren: Ford

E-posta Çalışmaları

1.lik Ödülü

Kampanya: DOĞRU SÖYLE
Ajans: BED
Reklamveren: Pernod Ricard

Sadakat Uygulamaları

1.lik Ödülü

Kampanya: Aracınız Yeni Bir Ford Gibi Kokmayalı Uzun Yıllar Olmadı Mı?
Ajans: Tanı
Reklamveren: Ford

Entegre Doğrudan Pazarlama Kampanyası

1.lik Ödülü

Kampanya: Elidor Miss Selfie
Ajans: Geometry Global
Reklamveren: Unilever

1.lik Ödülü

Kampanya: Magnum "İçindeki Seni Serbest Bırak"
Ajans: Excel İletişim ve Algı Yönetimi
Reklamveren: Unilever

Genç Jüri Ödülü

Kampanya: DOĞRU SÖYLE
Ajans: BED
Reklamveren: Pernod Ricard

En Yaratıcı Doğrudan Pazarlama Kampanyası

Kampanya: Yandex Traffic Blogger
Ajans: Mindshare
Reklamveren: Vodafone

En Cesur Müşteri

dsm group

Görsel: DPİD

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Bigumigu Yazarı
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