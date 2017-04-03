9. Doğrudan Pazarlama Ödülleri'nin Kazanan İşleri

Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği, 2016'da hayata geçen en iyi doğrudan pazarlama kampanyalarını seçti.

Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği tarafından yıllık olarak organize edilen Doğrudan Pazarlama Ödülleri, 30 Mart'ta düzenlenen ödül gecesiyle 9. kez yılın en iyi doğrudan pazarlama kampanyalarını seçti. Yıl boyunca üretilmiş toplam 283 proje içinden 24 kategoride değerlendirilen işler arasından 78 kampanya ödüle layık görüldü.

Aşağıda her kategorinin 1. olan işine yer vereceğiz. Kazananların tam listesine ise buradan ulaşabilirsiniz.

Etkinlik Pazarlaması

Lansman Aktivitelesi



1.lik Ödülü

Kampanya: Kalbinin Sesi

Ajans: Pure New Media

Reklamveren: Philips



Roadshow



1.lik Ödülü



Kampanya: GNÇ'den Güzel Bir Gün 1

Ajans: NG Event

Reklamveren: Turkcell İletişim Hiz. A.Ş



Gerilla Aktiviteleri

1.lik Ödülü



Kampanya: OMO-Dünya Oyun Günü Şenliği

Ajans: STANDBY

Reklamveren: Unilever-Omo

Yarışma ve Festivaller

1.lik Ödülü



Kampanya: İstanbul Comics and Art Festival 2016

Ajans: dsm group

Reklamveren: İstanbul Comics and Art Festival

Spor Pazarlaması Aktiviteleri



1.lik Ödülü



Kampanya: Nike+ Training Club İstanbul Activations 2016

Ajasn: dsm group

Reklamveren: Nike



Özel Projeler



1.lik Ödülü



Kampanya: Bi Kutu Dostluk (Bigumigu haberi)

Ajans: dimi

Reklamveren: Taps Bebek

Entegre Etkinlik Pazarlaması Kampanyaları



1.lik Ödülü



Kampanya: KAFAYA TAKTIK

Ajans: BED

Reklamveren: AVON



İnteraktif Pazarlama

En İyi Mobil/Akıllı Cihaz Uygulaması

1.lik Ödülü



Kampanya: Ford C-MAX ile Hologram Masallar

Ajans: Koç Medya

Reklamveren: Ford



Entegre İnteraktif Pazarlama Kampanyaları



1.lik Ödülü



Kampanya: Allianz Yolda (Bigumigu haberi)

Ajans: Pure New Media

Reklamveren: Allianz Global Assistance



Sosyal Medyada Topluluk Yönetimi



1.lik Ödülü



Kampanya: #BANABAK Youtube Kanalı: Salon #BANABAK

Ajans: Youth Republic

Reklamveren: P&G



Viral Pazarlama Faaliyetleri



1.lik Ödülü



Kampanya: Allianz Yolda (Bigumigu haberi)

Ajans: Pure New Media

Reklamveren: Allianz Global Assistance

En İyi Teknoloji Kullanımı

1.lik Ödülü



Kampanya: Ford C-MAX ile Hologram Masallar

Ajans: Koç Medya

Reklamveren: Ford

Satış noktasında ve Sahada Pazarlama

Merchandising (Tanzim-Teşhir) Uygulamaları



1.lik Ödülü



Philips Akıllı Performer Kazanlı Ütü Saha Aktivitesi

Kayra Grup

Philips



Yerel Odaklı Satış Noktası İçi Promosyonel Aktiviteler



1.lik Ödülü



Kampanya: Bi Kutu Dostluk (Bigumigu haberi)

Ajans: dimi

Reklamveren: Taps Bebek



Sahada Pazarlama Uygulamaları



1.lik Ödülü



Kampanya: Philips Performans Küresi

Ajans: Pure New Media

Reklamveren: Philips



Entegre Uygulamalar

Kampanya: Philips BG 105 Relansman Kampanyası

Ajans: Kayra Grup

Reklamveren: Philips (Erkek Bakım Kategorisi)



Geniş Kapsamlı Satış Noktası Ve Sahada Pazarlama Uygulamaları



1.lik Ödülü



Kampanya: Philips Akıllı Performer Kazanlı Ütü Saha Aktivitesi

Ajans: Kayra Grup

Reklamveren: Philips

Veri Tabanına Dayalı Pazarlama

Doğrudan Postalama Çalışmaları



1.lik Ödülü



Kampanya: Aracınız Yeni Bir Ford Gibi Kokmayalı Uzun Yıllar Olmadı Mı?

Ajans: Tanı

Reklamveren: Ford



E-posta Çalışmaları



1.lik Ödülü

Kampanya: DOĞRU SÖYLE

Ajans: BED

Reklamveren: Pernod Ricard



Sadakat Uygulamaları



1.lik Ödülü



Kampanya: Aracınız Yeni Bir Ford Gibi Kokmayalı Uzun Yıllar Olmadı Mı?

Ajans: Tanı

Reklamveren: Ford

Entegre Doğrudan Pazarlama Kampanyası



1.lik Ödülü



Kampanya: Elidor Miss Selfie

Ajans: Geometry Global

Reklamveren: Unilever



1.lik Ödülü



Kampanya: Magnum "İçindeki Seni Serbest Bırak"

Ajans: Excel İletişim ve Algı Yönetimi

Reklamveren: Unilever



Genç Jüri Ödülü



Kampanya: DOĞRU SÖYLE

Ajans: BED

Reklamveren: Pernod Ricard



En Yaratıcı Doğrudan Pazarlama Kampanyası



Kampanya: Yandex Traffic Blogger

Ajans: Mindshare

Reklamveren: Vodafone



En Cesur Müşteri

dsm group

Görsel: DPİD