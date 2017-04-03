9. Doğrudan Pazarlama Ödülleri'nin Kazanan İşleri
Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği, 2016'da hayata geçen en iyi doğrudan pazarlama kampanyalarını seçti.
Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği tarafından yıllık olarak organize edilen Doğrudan Pazarlama Ödülleri, 30 Mart'ta düzenlenen ödül gecesiyle 9. kez yılın en iyi doğrudan pazarlama kampanyalarını seçti. Yıl boyunca üretilmiş toplam 283 proje içinden 24 kategoride değerlendirilen işler arasından 78 kampanya ödüle layık görüldü.
Aşağıda her kategorinin 1. olan işine yer vereceğiz. Kazananların tam listesine ise buradan ulaşabilirsiniz.
Etkinlik Pazarlaması
Lansman Aktivitelesi
1.lik Ödülü
Kampanya: Kalbinin Sesi
Ajans: Pure New Media
Reklamveren: Philips
Roadshow
1.lik Ödülü
Kampanya: GNÇ'den Güzel Bir Gün 1
Ajans: NG Event
Reklamveren: Turkcell İletişim Hiz. A.Ş
Gerilla Aktiviteleri
1.lik Ödülü
Kampanya: OMO-Dünya Oyun Günü Şenliği
Ajans: STANDBY
Reklamveren: Unilever-Omo
Yarışma ve Festivaller
1.lik Ödülü
Kampanya: İstanbul Comics and Art Festival 2016
Ajans: dsm group
Reklamveren: İstanbul Comics and Art Festival
Spor Pazarlaması Aktiviteleri
1.lik Ödülü
Kampanya: Nike+ Training Club İstanbul Activations 2016
Ajasn: dsm group
Reklamveren: Nike
Özel Projeler
1.lik Ödülü
Kampanya: Bi Kutu Dostluk (Bigumigu haberi)
Ajans: dimi
Reklamveren: Taps Bebek
Entegre Etkinlik Pazarlaması Kampanyaları
1.lik Ödülü
Kampanya: KAFAYA TAKTIK
Ajans: BED
Reklamveren: AVON
İnteraktif Pazarlama
En İyi Mobil/Akıllı Cihaz Uygulaması
1.lik Ödülü
Kampanya: Ford C-MAX ile Hologram Masallar
Ajans: Koç Medya
Reklamveren: Ford
Entegre İnteraktif Pazarlama Kampanyaları
1.lik Ödülü
Kampanya: Allianz Yolda (Bigumigu haberi)
Ajans: Pure New Media
Reklamveren: Allianz Global Assistance
Sosyal Medyada Topluluk Yönetimi
1.lik Ödülü
Kampanya: #BANABAK Youtube Kanalı: Salon #BANABAK
Ajans: Youth Republic
Reklamveren: P&G
Viral Pazarlama Faaliyetleri
1.lik Ödülü
Kampanya: Allianz Yolda (Bigumigu haberi)
Ajans: Pure New Media
Reklamveren: Allianz Global Assistance
En İyi Teknoloji Kullanımı
1.lik Ödülü
Kampanya: Ford C-MAX ile Hologram Masallar
Ajans: Koç Medya
Reklamveren: Ford
Satış noktasında ve Sahada Pazarlama
Merchandising (Tanzim-Teşhir) Uygulamaları
1.lik Ödülü
Philips Akıllı Performer Kazanlı Ütü Saha Aktivitesi
Kayra Grup
Philips
Yerel Odaklı Satış Noktası İçi Promosyonel Aktiviteler
1.lik Ödülü
Kampanya: Bi Kutu Dostluk (Bigumigu haberi)
Ajans: dimi
Reklamveren: Taps Bebek
Sahada Pazarlama Uygulamaları
1.lik Ödülü
Kampanya: Philips Performans Küresi
Ajans: Pure New Media
Reklamveren: Philips
Entegre Uygulamalar
Kampanya: Philips BG 105 Relansman Kampanyası
Ajans: Kayra Grup
Reklamveren: Philips (Erkek Bakım Kategorisi)
Geniş Kapsamlı Satış Noktası Ve Sahada Pazarlama Uygulamaları
1.lik Ödülü
Kampanya: Philips Akıllı Performer Kazanlı Ütü Saha Aktivitesi
Ajans: Kayra Grup
Reklamveren: Philips
Veri Tabanına Dayalı Pazarlama
Doğrudan Postalama Çalışmaları
1.lik Ödülü
Kampanya: Aracınız Yeni Bir Ford Gibi Kokmayalı Uzun Yıllar Olmadı Mı?
Ajans: Tanı
Reklamveren: Ford
E-posta Çalışmaları
1.lik Ödülü
Kampanya: DOĞRU SÖYLE
Ajans: BED
Reklamveren: Pernod Ricard
Sadakat Uygulamaları
1.lik Ödülü
Kampanya: Aracınız Yeni Bir Ford Gibi Kokmayalı Uzun Yıllar Olmadı Mı?
Ajans: Tanı
Reklamveren: Ford
Entegre Doğrudan Pazarlama Kampanyası
1.lik Ödülü
Kampanya: Elidor Miss Selfie
Ajans: Geometry Global
Reklamveren: Unilever
1.lik Ödülü
Kampanya: Magnum "İçindeki Seni Serbest Bırak"
Ajans: Excel İletişim ve Algı Yönetimi
Reklamveren: Unilever
Genç Jüri Ödülü
Kampanya: DOĞRU SÖYLE
Ajans: BED
Reklamveren: Pernod Ricard
En Yaratıcı Doğrudan Pazarlama Kampanyası
Kampanya: Yandex Traffic Blogger
Ajans: Mindshare
Reklamveren: Vodafone
En Cesur Müşteri
dsm group
Görsel: DPİD