Burger King'in 11 Yaratıcı Pazarlama Çalışması

Burger King'in Cannes Lions'da En Yaratıcı Reklamveren ödülüne layık görülmesinin ardından markanın yaratıcı pazarlama çalışmalarını sizler için derledik.

Cesur pazarlama çalışmalarıyla bilinen Burger King; Cannes Lions Uluslararası Yaratıcılık Festivali tarafından 2017'nin En Yaratıcı Reklamvereni seçildi ve böylece bu ödüle layık görülen 25. marka oldu. Ödül, yenilikçi pazarlama anlayışıyla fark yaratan markalara veriliyor. Burger King de Cannes Lions'da geçmiş yıllarda çeşitli kategorilerde aldığı 76 ödülle pazarlama anlamında kendini defalarca ispat etmiş bir marka... İşte bu nedenle biz de burada da sık sık haber yaptığımız Burger King'in yaratıcı çalışmalarını sizler için derledik.

Cadılar Bayramı İçin Mc Donald's Hayaleti Kılığına Girmek

Geçtiğimiz sene New York Queens’teki bir Burger King mağazası, Cadılar Bayramı için McDonalds hayaleti olarak giydirildi. Burger King Queens yalnızca McDonald’s hayaletine dönüşmekle kalmadı, dekora bir de kutlama mesajı ekledi. Hiçbir detayı atlamayan Burger King yetkilileri, hayalet dekoru olarak kullanılan örtüde, gözler için alttan Burger King logosu görünecek şekilde delik açmayı da ihmal edilmedi.

PlayStation Oyunlarına Sızan Hamburger Siparişi

Burger King İspanya, geçtiğimiz günlerde devreye giren kampanyasıyla Sony PlayStation kullanıcıları için "The Burger Clan" ismini taşıyan ilginç bir aktivasyona imza attı. Lola MullenLowe tarafından hazırlanan kampanya; oyun arası bir hamburger servisi olarak özetlenebilir. The Burger Clan" usta oyunculardan oluşan bir takım. PlayStation 4'teki en sevilen çok oyunculu oyunlara sızıp, çevrimiçi oyunlarda diğer oyunculara görevleri gerçekleştirmek için yardım ediyorlar. Daha sonra da Burger King siparişini alıyorlar.

Dünya Barış Günü İçin Rakiplere Ateşkes Çağrısı

Burger King, en büyük rakibi McDonald’s’a 21 Eylül 2015 Uluslararası Barış Günü için bir ateşkes teklifinde bulunmuş ve bu çalışmayla, Cannes Lions 2016'da Print § Publishing ve Media kategorilerinde Grand Prix (ve başka kategorilerde Gold) almıştı. Burger King’in önerisine göre; sadece bir günlüğüne de olsa, iki fast food devi, McWhopper isimli ortak bir ürün yaratacaklar ve iki markanın elemanlarının birlikte çalıştığı bir restoranda satacaklardı. Bu teklifin Mc Donald's tarafından reddinin ardından diğer büyük hamburger zincirleri Burger King'e Twitter'dan ulaşarak işbirliğine hazır olduklarını söyleyince Burger King, yayınladığı bir açık mektupla Dünya Barış Günü'ne özel hamburgeri tüm zincirlerle beraber hazırlamak istediği mesajını vermişti.

Dev Patates Kızartmalarıyla Kablosuz İnternet

2013 yılında Burger King daha az yağ ve kalori içeren patates kızartması Satisfries ürününü tanıtmak için New York, Los Angeles ve Chicago sokaklarına dev patates kızartmaları bırakmıştı. Ajansları Mother ve pazarlama şirketleri Big Fuel ile birlikte geliştirdikleri, #WTTF (What the French Fry) ismini taşıyan projede; dev patatesler aslında ücretsiz Wi-Fi bağlantı noktalarıydı.

Burger King Yerine Fries King

Yine Satisfries tanıtımı için Burger King ismini Fries King olarak değiştirmeyi göze almış, rüün paketlerinden çalışanların üniformalarına, tabeladan mağaza içindeki logolara kadar üzerinde marka ismi geçen ne var ne yoksa tümünü Burger King yerine Fries King yapmıştı.



Facebook Takipçilerine Rest Çekmek

2014'ün çok konuşulan işlerinden biri de Burger King Norveç'in promosyon avcılarını Facebook sayfasından ayıklamak için bulduğu yoldu. Markayı gerçekten sevenleri diğerlerinden ayırmak için Burger King bir mikro site üzerinden yaptığı sadakat testiyle insanlara bedava Big Mac alıp sayfayı terk etmek veya hiç hamburger almayıp sayfada kalmak arasında iki tercih sunmuştu. Bedava hamburgeri seçenler sayfadan bloklanırken bu promosyona aldırmayıp kalanlar markanın asıl gönüllüleri olarak belirlenmiş oldu.

Video Önü Reklamlara Duyulan Nefrete Çözüm

Burger King tüm kullanıcıların nefret ettiği Youtube'daki video önü reklamlara duyulan nefret sorununu çözmek için, henüz pre-roll reklamcılığının bu kadar popüler olmadığı 2013 yılında nefis bir işe imza atmıştı. Marka en çok aranan videoları tarayarak onlara özel ve onları konu alan 64 ayrı pre-roll reklam videosu yaratarak, bu nefret edilen videoları eğlenceli hale çevirmişti.







Japonya'ya Özel Kırmızı Burgerler

Burger King Japonya için, Japoncada kırmızı anlamına gelen "Aka" kelimesiyle iki özel menü yarattı. Aka Samurai Beef ve Aka Samurai Chicken isimli biftekli ve tavuklu hazırladığı hamburgerleri sadece kırmızı sebzelerden oluşuyor. Kırmızı burger ekmeği, kırmızı peynir ve domatesten oluşan hamburgerler bu rengin temsil ettiği sinirli ve acı duyguları açığa çıkarıyor.

Whopper Aromalı Diş Macunu



Bu seneki 1 Nisan için Burger King Fransa ve reklam ajansı Buzzman, restoran ve eczanelerden edinilebileceği söylenen Whopper aromalı bir diş macunu için bir kampanya hazırladı, eğlenceli bir de reklam filmi çekti.









Onurlu Whopper

Cannes Lions'da PR kategorisinde Gold Lion kazanan bir iş, Proud Whopper. David Miami tarafından hazırlanan çalışma için gökkuşağı renklerinde bir kağıda sarılı "Proud Whopper" San Francisco'daki Onur Yürüyüşü sırasında lanse edilmişti. İnsanlar merakla bu yeni ürünü almak için Burger King'e koştular. Ancak rengarenk paket açıldığında içinden farklı bir Whopper değil; "İçimizde hepimiz aynıyız" mesajı yazılı bir kağıt ile bildiğimiz, alışık olduğumuz Whopper çıkıyordu.

Gerçek Kral Kim?



McDonald's Fransa'da ne kadar çok restoranı olduğunu gösteren ve Burger King'e laf atan bir videoyla çıkınca Burger King'in ona yanıtı da gecikmemişti. 2016'da Cannes Lions'da Promo § Activation kategorisinde Altın alan bu iş, çok düşük bir bütçeyle sosyal medyada çok ciddi izlenme sayısına ulaşmış, Fransa'da Twitter trendleri arasına girmişti.

Görsel: YouTube