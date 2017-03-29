Toyota ve Japon Telekomünikasyon Devi NTT, Otomobillerden Veri Toplayacak

Toyota ve NTT iş birliğiyle toplumun sorunlarına çözüm üretmek için internete bağlanabilen araçlardan veri toplanacak.

Toyota, mobilitenin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyor. Sene başında düzenlenen CES 2017'de yapay zekayla donatılmış ve sürücünün alışkanlıklarını, karakterini analiz edebilecek olan Concept-i tasarımını tanıtmıştı. Geçtiğimiz hafta ise Microsoft, internete bağlanabilen otomobiller alanında sahip olduğu patentleri Toyota'ya lisansladığı duyurulmuştu.

Tüm bunların üzerine Toyota, geleceğe dair bir yatırımı da Japon telekomünikasyon devi NTT ile iş birliği anlaşması yaparak attı. Gelir endeksine göre bakıldığında dünyanın en büyük telekomünikasyon şirketlerinden olan NTT, Toyota'nın internete bağlanabilen araçlarında üretilen veriye erişecek ve bunlar üzerine otomotiv şirketiyle birlikte Ar-Ge çalışmaları yürütecek. Toplumun karşı karşıya kaldığı çeşitli sorunlara çare arayacak bu ortaklığın çözüm yelpazesi kazalardan ve trafik sıkışıklığından yeni mobilite servislerine kadar uzanıyor.

Görsel: Ilam Toyota, d3ims, Flickr