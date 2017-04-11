Termal Giyim Koleksiyonu Tanıtırken Evlerin Isınma Maliyetini Düşürmek

Uniqlo HEATTECH için hazırlanan kampanya, balonlu naylonların camın üzerine yapıştırıldığında ısı kaybını engellemesi fikrine dayanıyor.

Japon giyim markası Uniqlo, sade ve akıcı çizgilerinin yanı sıra çarpıcı reklam çalışmalarıyla da tanınıyor. Uniqlo'nun ısı veren termal giyim koleksiyonu HEATTECH için Cheil Worldwide tarafından hazırlanan iş de bunlardan biri. "HEAT TECH WINDOW" isimli kampanya, soğuk kış aylarında sadece termal kıyafetleri tanıtmakla kalmıyor, bunun yanı sıra ısı yalıtımı da sağlıyor.

Kampanya için yaratılan HEAT TECH Penceresi, üzerinde Uniqlo HEATTECH logosu olan özel bir pencere... Aslında paketlemede kullanılan balonlu naylonların bir benzeri, camların üzerine yapıştırılıyor ve özel "ısı teknolojisi penceresi" yaratılmış oluyor. Zira baloncukların içerisindeki hava, içerisiyle dışarısı arasındaki ısı akışını engelliyor ve böylece, oda ısısının 2-3°C artıyor ve ısınma masraflarında %20'lik bir düşüş sağlanabiliyor.

Fikir; Kore'deki tüm Uniqlo mağazalarının camlarına uygulanmış. Ancak bunun yanı sıra tam 500 bin adet HEAT TECH Penceresi de Uniqlo'dan alışveriş yapan müşterilere hediye edilmiş. İş yerlerinde ve evlerinde bu pencereyi yapıştıran müşteriler de Uniqlo için etkileyici bir sosyal medya ve açıkhava reklamı sağlamış zira geri dönüşler müthiş olmuş. Böylece Uniqlo kış ayları boyunca ücretsiz olarak sosyal medyada ve ev dışında tanıtım yapabilmiş.





Cheil tarafından paylaşılan ve pencerenin nasıl yapıştırılması gerektiğini anlatan video da bir ayda 30 milyon görüntülenme ile büyük bir başarı elde etmiş. Kampanya sonucunda HEATTECH satışları %203'lük rekor bir büyüme göstermiş.

Uniqlo'nun HEATTECH koleksiyonunu tanıtırken ısınma maliyetlerini düşürmeye de yardımcı olan kampanya; Tayland'da düzenlenen ADFEST 2017'de 2 Altın ve 2 Gümüş kazanmış.

Görsel: Cheil Worldwide