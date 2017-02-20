Shutterstock Görüntüleriyle Doğan Müzik Videosu

Sevdaliza'nın yeni şarkısı "Amandine Insensible" için çekilen müzik videosunun her karesi Shutterstock üzerinden satın alınabiliyor.

İran doğumlu, Hollanda'da yaşayan müzisyen Sevdaliza "Children of Silk" albümünden yeni şarkısı "Amandine Insensible" için ilginç bir müzik videosu yayınladı. Modern dünya içerisinde kadın kimliği ve kişisel alanlarımız gibi konulara eğilen çalışma; farklı konularda sözü olan, düşündürücü

Piet Langeveld tarafından yönetilen müzik videosunda Sevdaliza beyaz bir fonun önünde görülüyor. Şarkının sözleri herkesin hayali olup da gerçekliği olmayan bir kadını anlatırken, video da bunu destekler nitelikte. Sevdaliza'nın vücudu stok fotoğraf sitelerinde görmeye alışık olduğumuz türde filigranlarla kaplı. Sanatçı, poz poz farklı kadın karakterleri canlandırıyor: Kırmızılı çekici kadın, sportif kadın, kendine güvenen etnik kadın, çağrı merkezi operatörü kadın...

İşin ilginci, tüm bu video parçaları görsel bankası Shutterstock üzerinden gerçekten de satın alınabiliyor. Videonun YouTube açıklamasında yazdığı gibi... "Merhaba, adım Amandine. Beni tercih ettiğiniz günlük rutinim içerisinde shutterstock.com üzerinden satın alabilirsiniz." Videodaki ve şarkıdaki Amandine, Shutterstock üzerinde minik videoları bulunan Amandine, istediğiniz moda uygun bir seçenekle satın alabildiğiniz Amandine...

Sevdaliza parça ve videosu hakkında şunları söylüyor: "Amandine olmasını istediğiniz her şey. Ortalama hayatın uç bir indirgemesi, evrenselleşmekten tüm hislerin kaybolduğu bir dünyanın yansıması. Yarattığı tezatsa size kendinizi rahatsız hissettirmesi. Hayatı sonsuz bir beyaz zemin üzerinde geçiyor, günlük hayatının farklı anları yansıtan minimum eşyası var. Bilgiye erişim evrensel bir dil yaratıyor, bunda da ticari markalar önemli rol oynuyor."



Sevdaliza'nın sistem eleştirisi sağlam bir şekilde hissediliyor. Toplumun kadına biçtiği görevler ve kadının oynamak zorunda hissettiği roller üzerinden tüketim toplumuna dair düşündüren bir analiz.



Görsel: YouTube