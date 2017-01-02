Nissan'dan Enerjiyle Ödeme Yapılan Kafe

Nissan Leaf'in dünya çapında 3 milyon km'ye ulaşmasını kutlamak için Paris'te açılan Nissan Electric Cafe, müşterilerin kendi ürettikleri enerjiyle ödeme yapmasını sağladı.

Elektrikli Nissan modeli Leaf'in kullanıcıları dünyanın çevresinde 3 milyar kilometreye ulaşmış ve dolayısıyla CO2 emisyonlarında 500 milyon kg'ye varan azalma sağlamış. Yıllardır elektrikli otomobiller konusundaki yenilikçi çalışmalarıyla tanınan Nissan da bunu kutlamak için kısa süreli bir kafe açarak değişik bir yol izlemiş. Paris'te enerjiyle ödeme yapılan Nissan Electric Cafe, elektrikli araçlar ve sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan "Electrify the World" platformunun da başlangıcı.

16 Aralık'ta açılan ve tüm Paris halkına hizmet veren kafe, sınırlı bir süre için açıldı. Bu sene sadece 16 - 18 Aralık hizmet veren kafede müşteriler yenilikçi teknolojileri kullanarak kendi enerjilerini üretti. Daha sonra bu enerjiyle aldıkları ürün ve hizmetlerin ödemesini yapabildiler. Bu sayede elektrik kullanan bir yaşam biçimini deneyimleme fırsatı buldular.

Kafe için Nissan pek çok teknoloji ve enerji firmasıyla işbirliği yaptı. Bu kapsamda enerji üretmek için pek çok farklı yöntem izlendi. Müşteriler Pavegen elektromanyetik indüksiyon karolarından yürüyerek enerji ürettiler ya da Pavegen fotoğraf kapsülünde fotoğraf çekmek için gerekli enerjiyi üretmek amacıyla zıpladılar veya WeWatt yenilikçi bar oturma sisteminde oturdukları yerde pedal çevirerek enerji ürettiler ve hedefe ulaşınca istedikleri bir içecekle ödüllendirildiler.

Nissan Electric Cafe "Electrify The World" kampanyasını da başlatmış oluyor. Bu çerçevede kurulan dijital topluluk, özellikle Avrupa'daki kullanıcıları sürdürülebilir bir yaşam odağında buluşturacak. Markanın sosyal medya hesapları ve web siteleri üzerinden elektrikli araçlar ve yeşil teknolojilere dair bilgi verilecek ve sürdürülebilir yaşam hakkında etkileşim yaratılarak konuyla ilgili farkındalık artırılacak.

Görsel: Nissan Newsroom

