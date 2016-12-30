Mumlarla Odayı Isıtabilen Elektriksiz Isıtıcı

Egloo yalnızca mumları kullanarak yavaş yavaş mekana ısı yayıyor ve ortamın elektrik olmadan ısınmasını sağlıyor.

Egloo, elektriğe ihtiyaç duymuyor ve tamamen üretim malzemesi olan terakotanın doğal avantajlarını kullanıyor. Isıtıcı düzeneğin tabanında 4 mum (tea light) alabilecek büyüklükte bir hazne bulunuyor. Bu mumların üzerine metal bir ızgara yerleştiriliyor. Biri büyük diğeri küçük 2 adet toprak kubbe şeklindeki parça ise iç içe geçirilerek ızgaranın üzerine yerleştiriliyor. Bu 2 kubbe arasında biriken sıcak hava dışarıya doğru açılan bir delikle odanın içine doğru yayılıyor.



Terakota ısıyı depolama ve yayma özelliğine sahip. Bu da mumlar söndükten sonra dahi ısı yayabilmesi anlamına geliyor. Tasarımcı Marco Zagaria; cihazın 5 dakika içerisinde ısındığını, 30 metrekarelik bir odayı 5 saat boyunca 10 cent maliyetle ısıtabildiğini belirtiyor. Dıştaki büyük kubbe ortamdaki havayı içeri çekerken, içindeki küçük kubbe ile arasında biriken sıcak havanın da dışarı çıkmasını sağlıyor. Bu da oda ısısını arttırabilecek düzeyde ısı açığa çıkmasını sağlıyor. 30 dakika sonra Egloo, ortamın ısısını 2-3 derece arttırıyor. Egloo ile ısınmanın aylık maliyeti 3 dolar. Kolaylıkla yeri değiştirilebiliyor, odadan odaya taşınabiliyor. İtalya’da el yapımı olarak üretiliyor ve farklı renk seçenekleri ve verniklenmiş versiyonları da mevcut.

Görsel: eglooinfo.it