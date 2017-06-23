Michelin'den Bisikletçinin Güvenliği İçin Aydınlatma Sistemi

Michelin, bisiklet sürücüsünü görünür kılan ve trafikteki risklere karşı sürücüyü uyaran Bikesphere adlı bir aydınlatma sistemi geliştirdi.

Çevresini 360 derece aydınlatan bisiklet lambası Vizy Light gibi bisikletçinin güvenliğini düşünen benzer bir ürün de Bikesphere adı altında Fransız lastik üreticisi Michelin’den geldi. Gece bisiklet kullanırken trafikte yaşanabilecek güvenlik risklerini azaltma amacını taşıyan bu aydınlatma sistemleri, ekstra bir aksesuar olmanın ötesinde bisikletlerin en temel ve zorunlu parçalarından biri hale gelecek gibi görünüyor.



Bikesphere, bisikletçinin etrafını sürekli analiz ederek trafik yoğunluğundaki değişimler hakkında onu uyarıyor. Mesafe sensörü sayesinde yaklaşmakta olan taşıtları tespit edebiliyor ve eğer bir taşıt bisiklete çok yaklaşmışsa sistem otomatik olarak bisikletin etrafında hızla dönen 2 kırmızı lazer ışık halkasını devreye sokuyor. Aktive olan bu ışık halkaları, hem bisikletçiyi görünür kılıyor hem de bisikletçiye uyarı niteliği taşıyor. Cihaz hava aydınlıkken güç harcamıyor ve sıradan bir ön far gibi işlev görüyor.

Michelin, Bikesphere’i trafik kazalarını önleme amaçlı #TrendyDrivers girişiminin bir parçası olarak geliştirmiş. Sistemin açık kaynaklı hale getirilmesi ve her kullanıcının kendi bisiklet kullanım alışkanlarına özel bir Bikesphere versiyonu geliştirebilmesi için ipuçlarıyla birlikte sunulması planlanıyor.

Görsel: Michelin