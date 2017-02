Krüw'dan Çizer Atışması: VS by Krüw

Krüw yeni sergisini 4 Şubat'ta açıyor. Krüw'dan 16 kişi karşılarına 16 sanatçıyı alarak adeta "teke tek gel" diyor.

Daha önce 90'z, Villainz ve Canavarz sergileriyle farklı mekanlarda işlerini sergileyen, Bigumigu'nun da medya destekçisi olduğu Krüw bu kez ekibin dışından dostlarıyla birlikte ürettiği VS by Krüw sergisini açmaya hazırlanıyor. Bant Mag'in mekan destekçisi olduğu etkinlik 4 Şubat'ta 19:00'da açılacak ve 2 hafta boyunca ziyaretçilere açık olacak. Krüw'un sınırlı edisyonlarla hazırlanan önceki sergilerine göre VS by Krüw'ün bir diğer farkı ise eserler serigrafi baskıyla hazırlanmayacak olması.

VS by Krüw'da iki sanatçı, aynı tuval üzerine çizim yapacak ve birbirlerini besleyecek. Örneğin Derin ve Furkan'ın veya Cins ve Canavar'ın ortak yayınladıkları eser parçalarına bakınca serginin teması da daha kolay anlaşılabiliyor. Tuvali yarı yarıya bölüşenler, desenleri bölüşenler derken VS by Krüw iki sanatçının kendi çizgilerini bozmadan ne derece birlikte çalışabileceklerine de emsal teşkil ediyor.

Kadıköy'deki Bina'nın (Eskiden İsis'in olduğu yer) orta katındaki Bant Mag Havuz isimli alanda gerçekleşecek. VS by Krüw sergisinin ev sahibi tarafında; Burak Beceren, Burak Şentürk, Bülent Gültek, Can Dağlı, Can Gürgül, Cincinius, Cins, Derin Çiler, Elif Varol Ergen, Ham, Kaan Bilaloğlu, Moklich, Murat Kalkavan, Selin Çınar, Tayfun Pekdemir ve Yavuz Öztürk yer alıyor. Deplasmanda ise eşleşmelere göre sırasıyla Ethem Onur Bilgiç, Sedat Girgin, Tamer Poyraz Demiralp, Leo Lunatic, Emrah Özhan, Seher Kış, Canavar, Furkan "Nuka" Birgün, Sevgi Can Pekmezci, BB, Alper Özgün Yeşil, Kerem Ardahan, Elif Demir, Mert Tugen, Denizcan Yüzgül ve Fatih Öztürk bulunuyor.

Krüw'ün üyelerini röportajlarla teker teker tanıdığımız Krüw'ün Sağlam Sanatçıları serimize buradan, VS by Krüw sergisinin Facebook etkinliğine de buradan ulaşabilirsiniz. Etkinlik afişinin tasarımında ise yine Can Dağlı'nın imzası var.

Sergilenecek eserlerin birkaçından minik kesitler;

Derin Ciler X Furkan Birgün

Cins X CANAVAR



Elif Varol Ergen X Sevgi Can Pekmezci Sargın



Burak Şentürk X Sedat Girgin



Cincinius X Seher Kış



Ham X BB



Yavuz Öztürk X Fatih Öztürk

Görsel: Krüw