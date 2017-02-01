Krüw'ün Sağlam Sanatçıları: Murat Kalkavan

Türkiye'nin yeni ve sıkı sanatçı kolektifi Krüw'ün üyelerini tanıyoruz.

90'z sergisiyle doğan ve Villianz, Canavarz sergileriyle ekibini genişleten Türkiye'nin en yeni sanatçı kolektiflerinden Krüw'ün üyelerini tanıdığımız serimiz dur durak bilmeden devam ediyor. Krüw'ün Sağlam Sanatçıları'nın 15. konuğu Murat Kalkavan.

1983'te İstanbul'da doğan Murat Kalkavan, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu. Öğrencilik yıllarında reklam ajanslarıyla birlikte projeler hazırlamaya başladı. Öğrencilik yıllarından bu yana ofis dışında, serbest çalışan illüstratör olarak kariyerine devam ediyor. Bununla birlikte bağımsız oyun projeleri için sanat yönetmenliği yapıyor.

Birlikte çalıştığı markalar arasında Pepsi, KFC, adidas, Fiat, Fikir Sanat/CMYLMZ, İş Bankası, Petrol Ofisi, Milliyet, Beko, Kahve Dünyası, Şekerbank gibi isimler yer alıyor. Bu aşamada serbest çalışan olarak Medina Turgul - DDB, Tribal Worldwide, Alice BBDO, Leo Burnett, TBWA\Istanbul, Concept, Rafineri, Alametifarika ile birlikte çalıştı.

Murat Kalkavan'ın yaptığı illüstrasyonlar 3 gümüş, 1 bronz Kristal Elma kazandı ve Kırmızı Reklam Ödülleri'nde En İyi İllüstrasyon Ödülü'ne layık görüldü.

Skull

Nelerden ilham alıyorsun? Tasarım sürecinde kullanmayı sevdiğin öğeler hangileri?

Murat: Çocukların çevresine yaklaşımları beni çok etkiliyor. Kirletilmemiş saf bir perspektife sahipler. Ben de dünyayı böyle görmeye ve çalışmalarıma bu bakış açısını yansıtmaya çalışıyorum.

Şu sıralar hayvanlar ve primitif motifler üzerine yoğunlaştım.

İşlerini bir kar küresine benzetirsem çevresindeki cam fanusu da ilkellik olarak tanımlayabilirim. Özellikle Canavarz sergisinde yer alan Hunted işin bu fanusa bir örnek. Bu atmosferi yansıtırken insan doğasındaki hangi ilişkiler seni tetikliyor?

Murat: Bu güzel bir yaklaşım oldu. :)

İnsanı toplum içerisindeki rolünden ayırarak ilkel ve büyülü ortamlarda betimlemek hoşuma gidiyor sanırım.

Hunted / Canavarz

Krüw ile bir araya gelişin nasıl oldu? Çok çeşitli disiplinlerden gelen yaratıcı isimlerle birlikte üretmenin nasıl bir duygu?

Murat: Krüw'le Uçman'ın daveti vesilesiyle bir araya geldik. Hızlı bir şekilde güçlü arkadaşlık bağları kuruldu. Yaptığımız çalışmalarla ilgili birbirimizden fikir alıyoruz, ortak projeler üretiyoruz. Yetmiyor buluşup muhabbet ediyoruz. Benim için çok değerli şeyler bunlar.

Issız bir adaya düşsem yanıma bir tek Krüw'ü alırım, o derece. :)

Senin için özel bir yeri olan işin var mı? Hikayesini paylaşır mısın?

Murat: Charming'in benim için yeni bir kapı açtığını söyleyebilirim. Renkliden siyah beyaza, popülerden primitif dünyaya geçiş yaptığım bir kapı.

Bu dünyayı biraz daha kurcalamaya başladığımda çocukluğumdan gelen tam olarak kelimelerle ifade edemediğim duyguların içerisinde buldum kendimi. Halen üzerine gitmeye devam ediyorum ve nereye evrileceğini merakla bekliyorum.

Charming

Ömrünün sonuna kadar sadece tek bir araçla iletişim kuracaksın deseler, çizimi seçer miydin? Konuşmak yerine, mimiklerini kullanmak yerine sadece çizerek yaşayabileceğin bir ütopya mümkün mü?



Murat: Güzel bir soruymuş. Hiç düşünmemiştim bunu. :)

Çok asosyal birisi olurdum sanırım. Sadece kendimle iletişime geçerdim çizim yaparak.

20 - 22 Ocak'ta düzenlenen bağımsız oyun geliştiricilerin hafta sonu maratonu Global Game Jam'deydin. Günümüzde bir sanat formuna dönüşen bu alanda bağımsız oyun projelerinde yer almak senin için nasıl bir deneyim? Alternatif bir dünya yaratmak diğer alanlara göre ne gibi farklılıklar içeriyor?

Murat: GGJ’e her sene katılıyorum ve çok keyifli vakit geçiriyorum. Acayip fikirler geliyor farklı gruplardan. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum.

Kafanıza göre, hiçbir gelir kaygısı, pazarlama kuralları olmadan sadece eğlenmek ve eğlendirmek için oyun yapmak en güzeli. Piyasadaki işlerde öyle olmuyor maalesef. Çok bilinmeyenli denklem gibi bu durum ve uymanız gereken bir sürü pazarlama kuralı var. Ben yine de yaptığım tüm oyunlarda orijinal bir tarz ve farklı bir dünya oluşturmaya çalışıyorum.

Takip ettiğin sanatçılar kimler? İşlerini beğendiğin takip etmemizi önerebileceğin sanatçılar var mı?



Murat: Son dönemlerde, Tom Haugomat, Magoz, Jack Teagle, Warwick Johnson Cadwell, Ana Galvan, Henrique Barone ilk aklıma gelenler.

Murat Kalkavan'ı internet sitesi, Behance, Instagram ve Dribble üzerinden takip edebilirsiniz.

Özablanka / 90'z

Gülyabani'nin Ölümü / Villainz

Giantcat

Hunting

Hund

Mandrill

Tiger

Dragon

Görsel: Murat Kalkavan