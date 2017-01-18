Krüw'ün Sağlam Sanatçıları: Kaan Bilaloğlu

Türkiye'nin yeni ve sıkı sanatçı kolektifi Krüw'ün üyelerini tanıyoruz.

90'z sergisiyle doğan ve Villianz, Canavarz sergileriyle ekibini genişleten Türkiye'nin en yeni sanatçı kolektiflerinden Krüw'ün üyelerini tanıdığımız serimize devam ediyoruz. Krüw'ün Sağlam Sanatçıları'nın bu haftaki konuğu Kaan Bilaloğlu.

1989'da Samsun'da doğan Kaan Bilaloğlu, öğrenim hayatı boyunca göçebe yaşamına devam etti. Eskişehir, Erzincan ve Ankara'dan sonra son durağı İstanbul oldu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü'nden mezun olan sanatçı, Koff Animation'da ilk iş deneyimine kavuştu. Şu anda ise Kraken'da 2B animatör olarak görev alıyor.



"Tele Tabii Ya" / 90'z

Animasyon ile illüstrasyonu senin için ayıran duygular neler? Teknikle duygular arasında bir bağ kursan hangi ikiliyi tercih edersin?

Kaan: Animasyon yapmaktan daha çok keyif alıyorum. Son zamanlarda ise çizim konusunda farklı düşünmeye başladım. Kendim için yaptığımda keyif alırken başkası için bir tasarım, illüstrasyon yaptığımda çok bunalıyorum. Bu netlik kazandı.

Animasyon yapmak ticari olduğu kadar eğlenceli de. Programı açtığımda oyun oynuyormuş gibi hissediyorum. İllüstrasyon stres atmak ve içini dökmek üzerine şekillendi bende. Hüzün, sinir varsa çizime yöneliyorum. Çünkü animasyonu yaparken, anlık yaşadığım duyguyu, hissiyatı süreç içinde kaybediyorum haliyle.

Kompozisyonunu kurgularken nelerden besleniyorsun?

Kaan: Kaos, karışıklık, düzensizlik, alakasızlık, zıtlık, abeslik, yersizlik çünkü daha rahat daha özgür oluyorum. Böylece kaygım olmuyor, içimden geldiği gibi kusabiliyorum.

Nasıl Krüw'ün bir parçası oldun? Bu yaratıcı ekibin sana nasıl katkıları oldu?

Kaan: Hiç unutmuyorum hafta içi bi gün, Uçman Balaban ve Derin Çiler mesaj attı. İlk hangisi yazdı hatırlamıyorum. Sergi açacağız gelecek misin, dediler. Ben de olur dedim.

Daha alternatif farklı dallarda insanların olması beni cezbeden kısmıydı. Ekibin bana katkısı oldukça fazla. Ev alma Krüw al. Bir sürü insan tanıdım. İletişime geçsem ne tatlı olur dediğim insanlarla arkadaş oldum, birlikte iş yaptık. Çokça eğlendim.

Anlatmaktan keyif duyacağın hikayesi olan bir işin var mı?

Kaan: Özel anlatıldığında gülünecek, hüzünlenecek, bir hikayem yok. Yapılan espriyi açıkladığında kimsenin gülmemesi gibi bir şey olur anlatırsam.

Bir tek şu var anlatabileceğim; MS Paint'te arkadaşımı çizmiştim. Bundan uzun süre sonra da bir ambalaj yarışması başladı. O çizimle katıldım ve kazandım. İlk katıldığım yarışma oydu ve onu da paintte çizdiğim bir işle katılıp kazanmam benim için ilginç olmuştu.

Dediğim gibi, kişi kendisi için çizdiği zaman ortaya çıkan çalışmalar daha başarılı oluyor. He bir de Çapasunta diye bir olay vardı, onlardan denge tahtası istemiştim. Hala duruyor boyamadım.

"Die Eier Von Satan" / Canavarz

Canavarz sergisinde yer alan işin "Die Eier Von Satan" işin Tool'a bir gönderme mi? O parçaya adanmış bir kapak tasarımı mı yoksa? Canavar nerede gizli?

Kaan: Tool'u baya severim. Benim de işime isim bulmam gerekiyordu ve hiç düşünmemiştim. Sonra bu parçayı dinlerken parçanın havasını işe yakıştırdım. Bu olsun, dedim. Canavar da tam ortada bize dik dik bakıyor, ama biraz sıyırmak üzere.

Posterin tasarımında da One Punch Man'in açılış jeneriğinde uzaklarda bağıran bir karakter vardı. Ondan esinlendim ama son halinin ordaki tiple hiç bir alakası kalmadı.

Takip ettiğin sanatçılar kimler? İşlerini beğendiğin takip etmemizi önerebileceğin sanatçılar var mı?

Takip ettiğim demeyeyim de işlerini beğendiğim sanatçıları, ekipleri söyleyeyim. Çünkü her birini takip etmek çok zor. Düzenli vakit ayrılmaz ona.

Başlıcaları Adult Swim, CRCR, Felix Colgrave, Mattis Dovier, Golden Wolf, Laten Night Work Club diye devam ediyor. Verdiğim isimler genelde grup, ekip gibi kalabalık topluluklar. İzleyip sevdiğiniz işlerdeki sanatçıların adlarını bulabilirsiniz detaylarında. Uzun liste yazmaktansa böyle genelini paket halinde yazayım dedim.

Kaan Bilaloğlu'nu tumblr, Behance, Vimeo üzerinden takip edebilirsiniz.

"Hyde and Go Tweet" / Villainz

Dance with Wolfs

Doodles

Resist

Görsel: Kaan Bilaloğlu