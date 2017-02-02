Hyundai'den Elektrikli Katlanır IONIQ Scooter

Hyundai'nin, CES 2017'de tanıttığı elektrikli katlanabilir araç "IONIQ Scooter" hakkındaki detaylar hala gizemini koruyor.

Immotor GO'nun ardından bir başka dikkat çekici elektrikli katlanır scooter tanıtımı da Hyundai'den geldi. Hyundai, elektrikli scooter’ını geçtiğimiz ay gerçekleşen CES 2017’de tanıttı. Scooter, Hyundai’nin çevreci otomobil grubu “IONIQ” ailesinin bir mensubu. Ancak Hyundai, IONIQ scooter hakkındaki detayları henüz açıklamadı. Basın bülteninde ne ürün detaylarına ne de ne zaman piyasaya sürüleceğine yer verilmemiş.

Şu ana kadar scooter hakkında bildiklerimiz şöyle: Katlanabiliyor, ön ve arka tekerleklerinde ışık var (far değil). Dijital hız ve batarya göstergesi var. Hyundai’nin Ioniq EV modelinin ön kapısından şarj olabiliyor ve katlanıp ön kapıda taşınabiliyor. Sürat, başparmak anahtarını yukarı kaydırma hareketiyle sürücü tarafından arttırılabiliyor ve aşağı kaydırma hareketiyle azaltılabiliyor. Scooter’ın arka tekerleği üzerindeki bir pede basarak fren yapılabiliyor. Özetlemek gerekirse scooter’ın hız kontrolü ve fren özelliği bulunuyor. Yalnızca üzerinde bir sürücü varken hız kontrolünü aktif hale getiren gömülü sensörler eklenmiş.

Scooter’ın ne kadar hızlı gidebildiği, ne kadar mesafe katedebildiği, fiyatı ve piyasaya sürülme tarihi ise henüz açıklanmadı. Gerçekten piyasaya sürülüp sürülmeyeceği ve Ioniq EV ile mi yoksa ondan ayrı mı piyasaya sürüleceği de şimdilik bilinmiyor.

Görsel: Hyundai

