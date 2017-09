Hayatın İçinden Anlarla İstanbul Bienali

15. İstanbul Bienali için hazırlanan reklam filmi, şehrin içinden gündelik anları kullanarak sanatın her an karşımıza çıkabileceğini anlatıyor.

15. İstanbul Bienali "İyi Bir Komşu" temasıyla 16 Eylül'de başladı. Bienal kapsamındaki işler 12 Kasım'a kadar şehrin çeşitli yerlerinde gezilebiliyor. Bunu duyurmak için de bienal sponsoru Koç Holding, reklam ajansı Publicis İstanbul ile birlikte dikkat çekici bir film hazırladı ve insanların yollarının her an sanatla kesişebileceği mesajını verdi.

Publicis One Türkiye ajanslarından Publicis İstanbul tarafından hazırlanan kampanyanın reklam filmleri şehir ve sanat ilişkisi üzerinde gidiyor. Filmde, şehrin çeşitli noktalarındaki gündelik veya sıradan öğeler, hatırlattıkları anlama ilişkin künyelerle beraber sunuluyor. Örneğin, yere düşmüş bir dondurma hüznü, yırtık posterler yaşanmışlığı, yan yana iki pencere dedikoduyu anlatıyor.

Çekimleri 4 gün süren filmlerin yönetmenliğini Gizem Elçi yaptı. Kampanya fotoğrafları ise Aslı Çelikel'e ait. Kampanya kapsamında 2 ana ve 8 kısa film bulunuyor.



Kampanya sosyal medyada #BienalŞehirde etiketiyle kullanıcılardan gelen içeriklerle devam ediyor. İnsanlar hayatlarının içinden kareleri bir kelime ile tanımlayıp paylaşmaya böylece bienal deneyiminin bir parçası olmaya çağrılıyor.

Künye:

Reklamveren: Koç Holding A.Ş.

Koç Holding Dış İlişkiler ve Kurumsal İletişim Direktörü: Oya Ünlü Kızıl

Koç Holding Kurumsal Marka Müdürü: Okyar Tuncel

Koç Holding Kurumsal Marka Yöneticisi: Sevgim Turan

Koç Holding Kurumsal Marka Yöneticisi: Çiçek Demirci

Reklam Ajansı: Publicis İstanbul

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Can Faga

Yaratıcı Ekip: Melih Ediş, Duygu Yegül, Kerem Çeteci, Güney Türkel

Müşteri İlişkileri Ekibi: Ezgi Ataseven, Sanem Türkmen, Setenay Sever

Stratejik Planlama Ekibi: Selda Sedes, Cem Solak, Özge Arat

Prodüksiyon Ekibi: Arzu Köksal, Hüseyin Sert, Ayten Güneş

Prodüksiyon Şirketi: Vana Film

Yönetmen: Gizem Elçi

Fotoğraf Prodüksiyon Şirketi: Krank

Fotoğrafçı: Aslı Çelikel

Müzik: "Lilies of the Valley" by Jun Miyake (Published by Metisse Music / C.O Median Müzik Edisyon)

Görsel: Vimeo