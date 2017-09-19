Hayatın İçinden Anlarla İstanbul Bienali
15. İstanbul Bienali için hazırlanan reklam filmi, şehrin içinden gündelik anları kullanarak sanatın her an karşımıza çıkabileceğini anlatıyor.
15. İstanbul Bienali "İyi Bir Komşu" temasıyla 16 Eylül'de başladı. Bienal kapsamındaki işler 12 Kasım'a kadar şehrin çeşitli yerlerinde gezilebiliyor. Bunu duyurmak için de bienal sponsoru Koç Holding, reklam ajansı Publicis İstanbul ile birlikte dikkat çekici bir film hazırladı ve insanların yollarının her an sanatla kesişebileceği mesajını verdi.
Publicis One Türkiye ajanslarından Publicis İstanbul tarafından hazırlanan kampanyanın reklam filmleri şehir ve sanat ilişkisi üzerinde gidiyor. Filmde, şehrin çeşitli noktalarındaki gündelik veya sıradan öğeler, hatırlattıkları anlama ilişkin künyelerle beraber sunuluyor. Örneğin, yere düşmüş bir dondurma hüznü, yırtık posterler yaşanmışlığı, yan yana iki pencere dedikoduyu anlatıyor.
Çekimleri 4 gün süren filmlerin yönetmenliğini Gizem Elçi yaptı. Kampanya fotoğrafları ise Aslı Çelikel'e ait. Kampanya kapsamında 2 ana ve 8 kısa film bulunuyor.
Kampanya sosyal medyada #BienalŞehirde etiketiyle kullanıcılardan gelen içeriklerle devam ediyor. İnsanlar hayatlarının içinden kareleri bir kelime ile tanımlayıp paylaşmaya böylece bienal deneyiminin bir parçası olmaya çağrılıyor.
Künye:
Reklamveren: Koç Holding A.Ş.
Koç Holding Dış İlişkiler ve Kurumsal İletişim Direktörü: Oya Ünlü Kızıl
Koç Holding Kurumsal Marka Müdürü: Okyar Tuncel
Koç Holding Kurumsal Marka Yöneticisi: Sevgim Turan
Koç Holding Kurumsal Marka Yöneticisi: Çiçek Demirci
Reklam Ajansı: Publicis İstanbul
Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Can Faga
Yaratıcı Ekip: Melih Ediş, Duygu Yegül, Kerem Çeteci, Güney Türkel
Müşteri İlişkileri Ekibi: Ezgi Ataseven, Sanem Türkmen, Setenay Sever
Stratejik Planlama Ekibi: Selda Sedes, Cem Solak, Özge Arat
Prodüksiyon Ekibi: Arzu Köksal, Hüseyin Sert, Ayten Güneş
Prodüksiyon Şirketi: Vana Film
Yönetmen: Gizem Elçi
Fotoğraf Prodüksiyon Şirketi: Krank
Fotoğrafçı: Aslı Çelikel
Müzik: "Lilies of the Valley" by Jun Miyake (Published by Metisse Music / C.O Median Müzik Edisyon)
Görsel: Vimeo