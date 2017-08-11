Görmeyen Bir Fotoğrafçının Çektiği Benzersiz Otomobil Fotoğrafları

Volkswagen yeni modeli Arteon için görme duyusunu 30 yıl önce kaybeden fotoğrafçı Pete Eckert ile çalıştı.

Volkswagen 2018 yılında lansmanı yapılacak yeni Arteon modeli için fotoğrafçı Pete Eckert ile iş birliği yaptı. Bu ortaklığın çarpıcı yanı Pete Eckert'in görme duyusunu yaklaşık 30 yıl önce tamamen kaybetmiş olmasıydı. Buna rağmen ortaya çıkan işler; Arteon'un sıradışı çizgilerini başarıyla yakalayan, etkileyici ışık oyunları sunan çok etkileyici otomobil fotoğrafları.

Aslen mimar ve endüstriyel tasarımcı olan Pete Eckert, bundan 30 yıl önce retinitis pigmentosa hastalığına bağlı olarak görme yetisini kaybedeceğini öğrendi ve o andan itibaren fotoğrafçılığa yönelerek kendini bu konuya adadı. Görme duyusunu kaybetmek üzere olduğunun bilinciyle Eckert, ses, dokunma ve hafızayı kullanan kendine özgü bir teknik geliştirdi. Bu sayede özel bir çizgi yakalamayı başarırken profesyonel fotoğraf dünyasında kendini kanıtladı.

Alman reklam ajansı Grabarz & Partner, fotoğrafçını ışıkla adeta çizdiği fotoğrafik tabloların Volkswagen'in yeni modeli Arteon için kullanmaya karar verdiğinde ortaya çıkan sonuç tek kelimeyle nefis. Eckert'in ilk otomobil çekimi olan çalışmalar; sadece kendisi tarafından yaratabilecek bir etki yapıyor. Çekilen 10 karede parlak renkler, patlamalar, uzun pozlamalar ve çift pozlamalar ile yaratılan ışık oyunları Arteon'un yenilikçi tasarımına vurgular yaparken, otomobil adeta ışığın içinde süzülüyor.

Eckert, tüm fotoğraflarında olduğu gibi Arteon'u da çekerken özelliklerini araştırmış ve özellikle dokunma duyusuyla otomobil hakkında fikir edinmiş. Sonrasında asistanının da yardımıyla tamamen karanlık bir ortamda analog bir fotoğraf makinesiyle çekim gerçekleştirilmiş ve ışık kaynakları eklenip çıkarılarak, değiştirilerek fotoğraflardaki görsel efektler yaratılmış.

Kampanyanın merkezinde Eckert'in benzersiz vizyonunu anlatan bir mini belgesel yer alıyor. TJ O’Grady Peyton tarafından çekilen belgesel; Eckert'in dokunsal ve işitsel yetilerini kullanarak yarattığı soyut görselliği anlatırken Arteon'u da tanıtıyor. Belgeselin en vurucu cümlelerinden biri Eckert'in kendini tanımlaması: "Ben aslında görsel bir insanım, sadece göremiyorum."

Kampanya için çekilen fotoğraflara, Eckert hakkında bilgiye ve belgesele hazırlanan mikrosite üzerinden de erişilebiliyor.

Künye:

Reklamveren: Volkswagen

Reklam Ajansı: Grabarz & Partner

Fotoğrafçı: Pete Eckert

Yönetmen: TJ O'Grady Peyton

Yapım: Bubbles Film

Görüntü Yönetmeni: Stephan Fallucchi

Yapımcı: Barbara Kranz, Frank Hasselbach

Ses ve Müzik: Blut Audio

Fotoğraf Yapım: wide Production

Sosyal Medya Fotoğraf: David Daub (Wildfox Running)



Görsel: Volkswagen