Frank'ten Önceki Amy Winehouse

Charles Moriarty, Amy Winehouse'un daha önce yayınlanmamış fotoğraflarını "Before Frank" isimli kitabında topladı.

Amy Winehouse'un ilk albümü olan Frank'in albüm kapağını çeken Charles Moriarty, Before Frank adını verdiği kitapta Amy'nin fotoğraflarını topluyor. 144 sayfalık kitapta Oscar Ödüllü "Amy"nin yönetmeni Asif Kapadia'nın önsözü de yer alıyor. Charles Moriarty'nin orijinal ve çoğunlukla görülmemiş olan 50 fotoğrafından oluşan bu kitap, bize Amy Winehouse'un sağlıklı dönemlerini de gösteriyor.

Çalışmanın Instagram, Facebook ve Twitter hesaplarında da paylaşımlar yapılıyor. Kitabı satın almak isteyenler için internet sitesinden satışı mevcut. Dileyenler imzalı kitap da sipariş edebilme şansına sahip. Sınırlı sayıda üretilen kitabın yanı sıra internet sitesinde basılı olarak satılan fotoğraflar da bulunuyor.

Görseller: Before Frank