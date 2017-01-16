9. Doğrudan Pazarlama Ödülleri'ne Başvurular Başladı

Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği’nin düzenlediği Doğrudan Pazarlama Ödülleri başvuruları kabul etmeye başladı.

Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği tarafından organize edilen ve her yıl doğrudan pazarlama alanındaki başarılı çalışmaları ödüllendiren Doğrudan Pazarlama Ödülleri'ne başvurular 2 Ocak'ta başladı. Bu yıl 9. kez düzenlenecek olan DP Ödülleri'nde geçtiğimiz yıllardan farklı olarak ticari etkinliği yüksek, ölçülebilir ve sonuç getiren doğrudan pazarlama projeleri stratejisi, yaratıcılığı, uygulanabilir oluşu ve sonuçları perspektifinden kampanyalar değerlendirilecek.

Ayrıca geçtiğimiz yıllardan farklı olarak basın toplantısı, etkinlik gibi tüketiciye yönelik olmayan kampanyaların da katılabildiği DP Ödülleri'nde Geniş Kapsamlı Satış Noktası, Sahada Pazarlama Uygulamaları ve En iyi Teknoloji Kullanımı gibi yeni kategoriler de eklendi. Bu yılki yenilikler arasında 30 yaşın altındaki isimlerden oluşan Genç Jüri unvanlı jüri üyeleriyle mevcut kategoriler altındaki işlere “Genç Jüri Ödülü” verilecek.

"Odaklan" temasını sahiplenen 9. DP Ödülleri 2 Ocak'ta başlayan başvuru süreci 23 Ocak'a kadar devam edecek. DP Ödülleri Şubat ayı boyunca gönderilen çalışmaları değerlendirecek ve kazananları Mart ayında düzenleyeceği bir etkinlikle duyuracak.

Görsel: DPİD