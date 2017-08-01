​Yüz Felciyle Mücadele Ederken Doğan Anatomik Nakış Tutkusu

Yüz felci nedeniyle geçirdiği çok sayıda ameliyat nedeniyle uzun süre hastenede yatan Cath Janes, anatomi merakını ve dikiş becerisini birleştirerek detaylı çalışmalar üretmeye başlamış.

Postmodern nakışlar, nakış eskizler ve bozuk para büyüklüğünde nakışlar ve soyut nakışlar olmak üzere nakışın çağdaş versiyonlarını pek çok kez gündemimize aldık. Anatomi söz konusu olduğunda ise örgü hayvan anatomisi, buluntu objelerle yaratılan anatomik kesitler, kağıt telkari sanatıyla yaratılmış anatomik figürler gibi pek çok el emeği göz nuru örneğe yer verdik. Nakış ve anatomi konusunda hiçbir bilgisi olmayan Cath Janes ise 3 yıl önce geçirdiği yüz felci ameliyatları dolayısıyla hastanede kaldığı dönemde anatomiye ve nakış sanatına merak sarmış. Göğsünden alınan kasların sol yanağına ekleneceği bir operasyon döneminde, insan anatomisine olan hayranlığını dikiş tutkusuyla birleştirmeye karar vermiş.

Tedavi döneminde başlayan nakış hobisini ilerleten Cath Janes; kalp, rahim, el, kulak kanalı nakışları üretmiş. Bugünlerde ise çoktan alıcı bulan anatomik böbrek nakışları üzerinde çalışıyor. Her bir nakışı tamamlaması 3 ay alıyor. Janes, özellikle görsel olarak orijinalinden farklı renklerin kullanımına imkan verecek organları seçiyor. Neyi nakış olarak işleyeceğine karar vermek için Henry Gray tarafından yazılan ve illüstratör Henry Vandyke Carter tarafından resimlenen Gray's Anatomy adlı anatomi kitabını kaynak olarak kullanıyor. Ne üzerinden çalışacağına karar verdikten sonra ise tıbbi incelemeleri konu alan fotoğrafları içeren kitaplara bakıyor. Böylece organların dokusuna dair daha fazla fikir edinebiliyor. Titizliklikle bütün detayları aslına bağlı kalacak şekilde doğru betimlemeye çalışan Janes, sabır isteyen bu sürecin aynı zamanda tedavi edici bir yönü olduğunu belirtiyor. Ortaya çıkan nakışların ise aynı zamanda eğitici olduğunu düşünüyor.

Hala yüz felcinin etkilerini ufak çapta olsa da yaşamaya devam eden Janes, tüm ameliyatların tamamlanmış olmasından ve ameliyat dönemi sayesinde nakış sanatıyla tanışmış olmaktan mutlu olduğunu belirtiyor.

Görsel: Cath Janes