Uzay Boşluğunda Deneysel Bir Yolculuk: Epoch

Epoch, sizi uzayın derinliklerinde bir yolculuğa çıkarıyor.

Ash Thorp ve Chris Bjerre ikilisinden uzayda bir yolculuğa hazır olun. Tam ekranla ve sesi iyi ileten kulaklıklarla izlemenizi önerdikleri projede, izleyiciler uzayın boşluklarının tadını çıkarıyor. İçinde saklı olduğu gizemle oradan oraya savrulan bir cihazın peşinden gitmek, gününüzü güzelleştirebilir.









Künye:

Tasarım / Üretim / Yönetim: Ash Torp, Chris Bjerre

Score: Ben Lukas Boysen, Yair Elazar Glotman

Görsel: Ash Thorp